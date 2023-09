Groupe Prime Drink Corp. : développement des affaires





MONTRÉAL, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. ("Prime Drink" ou la "Société") (CSE: PRME)), Groupe Prime Drink Corp. est heureux d'annoncer qu'il a effectué ses premières livraisons d'eau provenant de la source Saint-Joseph de Coloraine en vertu de l'entente convenue avec Aquanor qui a complété, avec succès, son projet pilote de vente d'eau par fontaine. Cette méthode de distribution élimine le contenant à usage unique en distribuant directement aux consommateurs. Réduisant, du même coup, son empreinte carbone sur l'environnement.



"Nous sommes privilégiés d'avoir comme premier client des gens avec lesquels nous partageons une vision commune, celle de l'écoresponsabilité et du développement durable quant à l'exploitation de nos différentes sources", a annoncé Alexandre Côté, président - CEO.

Aquanor installera, dans une première phase, quatre fontaines en Estrie. Le contrat d'approvisionnement se fera directement à la source de Saint-Joseph de Coloraine pour débuter. Cette eau comporte une très haute teneur en silicium (Si) réputé pour ses bienfaits sur la santé.

À propos de Prime Drink

Groupe Prime Drink Corp. (CSE: PRME) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans le domaine des breuvages. La Société contrôle actuellement plus de 34 % du volume des réserves d'eau douce souterraine du Québec sous permis et est stratégiquement positionnée pour augmenter sa participation. Sous la gouverne de sa nouvelle équipe de direction, la Société cherchera à acquérir, intégrer et développer des entreprises de breuvages dans des secteurs diversifiés avec un accent sur la croissance durable.

