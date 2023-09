Advantive annonce une recapitalisation de croissance





Advantive (« la Société »), un fournisseur de premier plan de logiciels critiques pour les entreprises de fabrication et de distribution spécialisées, a annoncé aujourd'hui une recapitalisation stratégique de croissance menée par un groupe d'investisseurs comprenant Insight Partners et OA Private Capital (« OAPC »).

Advantive a été créée en 2022 par TA Associates (« TA »), une importante société mondiale de capital-investissement, et ST6, une équipe expérimentée de dirigeants d'entreprises de logiciels. Avec une équipe de direction nouvellement recrutée, TA et ST6 ont combiné les forces de plusieurs entreprises leaders sur le marché pour créer Advantive, établissant un leader global dans les logiciels de planification des ressources de l'entreprise (ERP), de systèmes d'exécution de la fabrication (MES) et de contrôle statistique des processus (SPC). TA reste le principal actionnaire d'Advantive et réinvestit également dans la société dans le cadre de la recapitalisation.

« Advantive a été créée avec la mission claire de moderniser et d'optimiser le cycle de vie de la fabrication et de la distribution. Ce nouveau financement, ainsi que le réengagement de TA, valide notre stratégie et notre capacité à conduire des résultats transformationnels pour nos clients », a déclaré Benoit de la Tour, PDG d'Advantive. « Avec le soutien de nos nouveaux investisseurs et de nos partenaires de longue date, TA et ST6, nous nous réjouissons de pouvoir développer l'entreprise de manière significative afin de répondre aux besoins évolutifs de nos clients et de notre marché ».

Aujourd'hui, Advantive fournit des logiciels spécialisés à plus de 5 000 clients dans le monde, avec des solutions pour tous les aspects du cycle de vie de la fabrication et de la distribution, y compris la programmation des usines, la gestion des commandes, la prévision et la tarification des commandes clients, le commerce électronique et la livraison. Avec le logiciel d'Advantive, les clients disposent du soutien nécessaire pour rationaliser les processus complexes, optimiser la visibilité des opérations et le débit, et améliorer la qualité, la rentabilité et la croissance des revenus.

« Nous avons créé Advantive pour tirer parti des segments croissants et attrayants des secteurs de la fabrication et de la distribution. L'entreprise a presque triplé ses revenus et ses bénéfices au cours des deux dernières années, mais ce qui est le plus satisfaisant, c'est le nombre d'emplois créés et les possibilités d'avancement offertes aux employés d'Advantive », a déclaré Hythem El-Nazer, directeur général de TA. « Nous croyons en l'opportunité future de l'entreprise et sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec l'équipe de direction d'Advantive, aux côtés de nos nouveaux co-investisseurs, alors que nous faisons progresser la mission de la société ».

Basée à Tampa, en Floride, Advantive compte aujourd'hui plus de 500 employés avec des activités dans 14 pays.

« Nous sommes très fiers de ce que l'équipe d'Advantive a accompli au cours des deux dernières années dans un environnement opérationnel extrêmement difficile », a déclaré Mark Friedman, président exécutif d'Advantive et directeur général de ST6. « Nous sommes heureux d'accueillir Insight Partners, OAPC et nos autres nouveaux investisseurs au sein d'Advantive, et nous sommes ravis de nous associer à eux pour écrire le prochain chapitre de l'histoire de la société ».

La transaction devrait être finalisée dans les semaines à venir. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos d'Advantive

Advantive est un fournisseur de premier plan de logiciels essentiels pour les entreprises de fabrication et de distribution de spécialités, offrant des solutions logicielles ERP, MES et SPC spécialement conçues pour répondre aux besoins uniques de nos clients. Au service de plus de 5 000 clients et présentes dans 14 pays, les solutions logicielles d'Advantive rationalisent les processus complexes, optimisent la visibilité des opérations et le débit, tout en améliorant la qualité, la rentabilité et la croissance du chiffre d'affaires. Profondément intégré dans les flux de travail clés de bout en bout, le logiciel d'Advantive utilise l'automatisation, l'intégration transparente et les données en temps réel pour rationaliser la programmation de l'usine, la gestion des commandes, le contrôle de la qualité, la prévision et la tarification des commandes, le commerce électronique et la livraison - simplifiant ainsi ce qui est complexe. De plus amples informations sur Advantive sont disponibles à l'adresse suivante : https://advantive.com.

À propos de TA

TA est une société mondiale de capital-investissement de premier plan qui se concentre sur l'augmentation de la croissance des entreprises rentables. Depuis 1968, TA a investi dans plus de 560 entreprises dans ses cinq secteurs cibles : technologie, santé, services financiers, services aux consommateurs et services aux entreprises. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses ressources stratégiques, TA collabore avec des équipes de direction dans le monde entier pour aider les entreprises de grande qualité à créer une valeur durable. La société a levé 65 milliards de dollars de capitaux à ce jour et compte plus de 150 professionnels de l'investissement dans ses bureaux de Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai et Hong Kong. De plus amples informations sur TA sont disponibles à l'adresse suivante : www.ta.com.

À propos de ST6

ST6 est une équipe d'élite de dirigeants d'exploitation de logiciels qui s'associent à des sponsors de capital-investissement pour transformer des entreprises de logiciels et accélérer la création de valeur.

À propos d'Insight Partners

Insight Partners est un investisseur mondial dans le domaine des logiciels qui s'associe à des startups et à des sociétés ScaleUp à forte croissance dans les domaines de la technologie, des logiciels et de l'Internet, qui sont à l'origine d'un changement transformateur dans leur secteur d'activité. Au 31 décembre 2022, l'entreprise gérait plus de 75 milliards de dollars d'actifs réglementaires. Insight Partners a investi dans plus de 750 entreprises dans le monde entier et a vu plus de 55 entreprises de son portefeuille entrer en bourse. Insight a son siège à New York et des bureaux à Londres, Tel Aviv et Palo Alto. La mission d'Insight est de trouver, de financer et de travailler avec succès avec des dirigeants visionnaires, en leur fournissant une expertise logicielle pratique et opportune tout au long de leur parcours de croissance, depuis leur premier investissement jusqu'à l'introduction en bourse. Pour plus d'informations sur Insight et tous ses investissements, rendez-vous sur insightpartners.com ou suivez-nous sur Twitter @insightpartners.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 septembre 2023 à 20:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :