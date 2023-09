À la veille de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'industrie pharmaceutique attire l'attention sur la nécessité d'élaborer des plans de préparation aux pandémies pour soutenir l'innovation et l'équité

Thomas Cueni, Directeur général de l'IFPMA, a indiqué :

« Lorsque la prochaine pandémie frappera, le succès de notre réponse dépendra de la manière dont nous nous sommes préparés et dont nous avons travaillé ensemble dans cette période entre deux pandémies ».

« Le défi collectif que nous devons relever est celui de l'innovation et de l'équité : comment encourager la recherche nécessaire pour mettre au point les vaccins et les traitements dont nous aurons besoin, et comment garantir un accès équitable à ces contre-mesures médicales dans le monde entier lorsque nous les aurons ».

« Il est essentiel de ne pas compromettre ce qui a bien fonctionné en réponse à la COVID-19 et de renforcer au contraire l'écosystème d'innovation qui sous-tend le développement de nouveaux médicaments et vaccins pour le moment où nous en aurons le plus besoin ».

À propos de l'IFPMA

L'IFPMA représente plus de 90 entreprises et associations pharmaceutiques innovantes dans le monde entier. Les quelque trois millions d'employés de notre industrie découvrent, développent et fournissent des médicaments et vaccins qui font progresser la santé mondiale. Basée à Genève, l'IFPMA entretient des relations officielles avec les Nations unies et apporte son expertise industrielle pour aider la communauté mondiale du secteur de la santé à améliorer la vie des individus partout dans le monde. Pour plus d'informations, visitez le site ifpma.org.

