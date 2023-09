Avis public - Santé Canada met le public en garde contre plusieurs produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Santé Canada avise le public que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez ces avis de sécurité en ligne :

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui s'imposent. Vous devriez consulter régulièrement ces listes pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Risque détecté Entreprise Mesure prise

Produits de santé non homologués vendus pour améliorer la performance sexuelle Pink Unicorn L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Planet X 1965, rue Frank-Carrel Québec (Québec) Produit saisi au point de vente au détail

Pink Unicorn L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Planet X 72, route du Président Kennedy Lévis (Québec) Produit saisi au point de vente au détail

Pink Unicorn L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Planet X 2600, av. du Bourg-Royal Québec (Québec) Produit saisi au point de vente au détail

Pink Unicorn L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Planet X 325, boul. Charest Ouest Québec (Québec) Produit saisi au point de vente au détail

Pink Unicorn L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Planet X 5401, boul. Des Galeries, 2e étage Québec (Québec) Produit saisi au point de vente au détail

Pink Unicorn L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Planet X 2700, boul. Laurier Québec (Québec) Produit saisi au point de vente au détail

Premier Love 22000 Gold L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Anna's Restaurant & Gas 521 14th Ave Wainwright (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail

Produits de santé non homologués vendus pour éclaircir la peau et traiter des affections cutanées Brilliant Skin Essentials Brilliant Rejuv (Éclaircissement de la peau) La présence d'hydroquinone et de trétinoïne est mentionnée sur l'étiquette. Kolorete Canada 4944, rue Joyce Vancouver (Colombie-Britannique) Produit saisi au point de vente au détail

Dr. Alvin Rejuvenating Prime Depigmenting Agent Anti-acne (Traitement des affections cutanées) La présence d'hydroquinone et de trétinoïne est mentionnée sur l'étiquette. Kolorete Canada 4944, rue Joyce Vancouver (Colombie-Britannique) Produit saisi au point de vente au détail

Dr. Alvin Rejuvenating Prime Topical Depigmenting Agent Anti-acne (Traitement des affections cutanées) La présence d'hydroquinone et de trétinoïne est mentionnée sur l'étiquette. Kolorete Canada 4944, rue Joyce Vancouver (Colombie-Britannique) Produit saisi au point de vente au détail

Betnovate-N Cream (Traitement des affections cutanées) La présence de valérate de bétaméthasone est mentionnée sur l'étiquette. Thiara Supermarket 810 Nipissing Rd Milton (Ontario) Produit retiré de la vente

Esapharma Lemonvate (Traitement des affections cutanées) La présence de propionate de clobétasol est mentionnée sur l'étiquette. Genesis African Food Market 1181, avenue Finch Ouest, unité 16 North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

Esapharma Movate (Traitement des affections cutanées) La présence de propionate de clobétasol est mentionnée sur l'étiquette. Genesis African Food Market 1181, avenue Finch Ouest, unité 16 North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

Funbact-A (Traitement des affections cutanées) La présence de dipropionate de bétaméthasone est mentionnée sur l'étiquette. Genesis African Food Market 1181, avenue Finch Ouest, unité 16 North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

L'abidjanaise Crème (Éclaircissement de la peau) La présence de propionate de clobétasol est mentionnée sur l'étiquette. Genesis African Food Market 1181, avenue Finch Ouest, unité 16 North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

Neoprosone Cream (Traitement des affections cutanées) La présence de propionate de clobétasol est mentionnée sur l'étiquette. Genesis African Food Market 1181, avenue Finch Ouest, unité 16 North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

Neoprosone Gel (Traitement des affections cutanées) La présence de propionate de clobétasol est mentionnée sur l'étiquette. Genesis African Food Market 1181, avenue Finch Ouest, unité 16 North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

Neutrotone Cream White Moon (Éclaircissement de la peau) La présence de propionate de clobétasol est mentionnée sur l'étiquette. Genesis African Food Market 1181, avenue Finch Ouest, unité 16 North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

Tempovate Gel (Traitement des affections cutanées) La présence de propionate de clobétasol est mentionnée sur l'étiquette. Genesis African Food Market 1181, avenue Finch Ouest, unité 16 North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

Hadalabo Pearl Barley Facial Foam (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 1 Promenade Cir, unité I Thornhill (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Facial Foam (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 7070, avenue Warden Markham (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Facial Foam (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 715 Central Pkwy W Mississauga (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Facial Foam (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 224 Hunt Club Rd, unité A Ottawa (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Facial Foam (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 9625, rue Yonge Richmond Hill (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Facial Foam (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 9255, avenue Woodbine Markham (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Facial Foam (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 16005, avenue Bayview Aurora (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Facial Foam (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 297, rue College Toronto (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Facial Foam (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 1800, avenue Sheppard Est North York (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Face Wash (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 1 Promenade Cir, unité I Thornhill (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Face Wash (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 715 Central Pkwy W Mississauga (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Face Wash (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 224 Hunt Club Rd, unité A Ottawa (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Face Wash (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 9625, rue Yonge Richmond Hill (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Face Wash (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 9255, avenue Woodbine Markham (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Face Wash (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 16005, avenue Bayview Aurora (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Face Wash (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 297, rue College Toronto (Ontario) Produit retiré de la vente

Hadalabo Pearl Barley Face Wash (Traitement des affections cutanées) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. T&T Supermarket 1800, avenue Sheppard Est North York (Ontario) Produit retiré de la vente



13 septembre 2023

