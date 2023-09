Harcèlement et violence au travail : Le ministre O'Regan se rend à London pour en apprendre davantage sur un nouveau projet





LONDON, ON, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Personne ne devrait subir du harcèlement ou de la violence, que ce soit au travail ou ailleurs. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de faire des investissements considérables en vue d'aider à créer des lieux de travail plus sûrs et inclusifs, où tous les gens sont traités avec respect et sont protégés.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a visité le Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children de l'Université Western, qui a récemment reçu du financement dans le cadre du Fonds pour la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail du gouvernement. Ce fonds finance des projets pluriannuels qui soutiennent la mise au point d'outils et de ressources sectoriels visant à créer des environnements de travail plus sûrs et plus accueillants pour les employés du secteur privé sous réglementation fédérale.

Pendant sa visite, le ministre O'Regan a eu l'occasion d'en apprendre davantage au sujet du projet, qui comportera la création de ressources spécialisées et de formation pour les dirigeants et les représentants syndicaux afin qu'ils puissent informer les employés de leurs droits et créer des milieux de travail exempts de harcèlement et de violence. Le projet sera élaboré en collaboration avec l'Association des employeurs des transports et communications de régie fédérale, le Congrès du travail du Canada ainsi que des experts en prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail et des représentants francophones provenant du Québec.

Les projets comme celui-ci s'inspirent des efforts constants déployés par le gouvernement en vue de créer des milieux de travail plus sûrs et plus inclusifs, comme la ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du Travail portant sur la violence et le harcèlement et des projets financés dans le cadre du programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité. Le gouvernement continuera de travailler en collaboration avec les syndicats, les travailleurs et les employeurs pour que tous les Canadiens puissent aller travailler sans craindre de subir du harcèlement ou de la violence.

«?Personne ne devrait avoir à choisir entre la nécessité de nourrir sa famille et sa propre sécurité au travail. Un milieu de travail sécuritaire et respectueux est un droit fondamental au Canada, et nous travaillons aux côtés de la main-d'oeuvre, de l'industrie et des experts pour nous assurer qu'il est respecté.?»

-- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

«?Afin de prévenir et d'éliminer efficacement le harcèlement et la violence au travail, nous devons nous prémunir d'outils et de ressources, de manière à approfondir nos connaissances et la sensibilisation. C'est en soutenant des organisations comme le Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children ici à Western que nous créerons les milieux de travail dont les travailleurs ont besoin et qu'ils méritent.?»

-- Député de London Centre, Peter Fragiskatos

«?Maintenir un milieu de travail qui est exempt de harcèlement et de violence n'est pas qu'une obligation légale. C'est la preuve de l'engagement d'une organisation envers la dignité et le respect. C'est ainsi que l'on montre la valeur accordée aux travailleurs et cela devient l'une des pierres angulaires de l'intégrité au sein de l'organisation. Apprendre de notre syndicat et des partenaires de l'employeur et à leurs côtés renforce cette responsabilité que nous avons tous. C'est un honneur pour nous de collaborer avec le Programme du travail fédéral pour mettre un terme à cet enjeu pressant.?»

-- Directrice communautaire au Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children de l'Université Western, Barb MacQuarrie

Dans le cadre de l'appel de concepts de 2022 (du 26 avril au 24 mai 2022), le gouvernement a sélectionné sept projets pluriannuels qui feront l'objet d'un financement de plus de 10,4 millions de dollars au cours des trois prochains exercices.

doté d'une enveloppe de 3,5 millions de dollars, le Fonds pour la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail sert à financer des projets destinés à assurer la sécurité des lieux de travail pour les employés. Dans le cadre de l'appel de concepts de 2022 (du 26 avril au 24 mai 2022), le gouvernement a sélectionné sept projets pluriannuels qui feront l'objet d'un financement de plus de 10,4 millions de dollars au cours des trois prochains exercices. En 2019, dans le cadre de l'appel de concepts précédent, sept projets pluriannuels avaient été financés. Cinq de ces projets ont été menés à bien, et les deux autres devraient l'être d'ici mars 2024.

Le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail en vertu du Code canadien du travail met en place une approche globale qui tient compte de toutes les formes de harcèlement et de violence et qui protège mieux les employés qui travaillent dans les lieux de travail sous réglementation fédérale.

Au cours des trois prochains exercices, le gouvernement fournira, dans le cadre du programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité, plus de 9,5 millions de dollars pour financer des projets qui aideront à éliminer les obstacles à l'emploi qui se posent pour les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres de minorités visibles.

