Fido devient Trustfull et s'ouvre au marché international





Fido, la plateforme numérique d'analyse des risques, annonce un changement de nom pour Trustfull. Ce changement reflète la mission renouvelée de l'entreprise visant à renforcer la sécurité des entreprises opérant en ligne, à se développer à l'international et à devenir un leader de l'industrie.

Alors que le marché mondial des solutions de gestion de l'identité numérique devrait atteindre 70,8 milliards de dollars d'ici à 2030, Trustfull entend jouer un rôle de premier plan dans l'analyse des signaux numériques.

Trustfull est une plateforme qui permet d'évaluer les risques en analysant le numéro de téléphone, l'adresse électronique, le nom, l'adresse IP, l'appareil et le navigateur. Grâce à l'utilisation d'algorithmes propriétaires, Trustfull aide de grandes entreprises telles que Banca Sella, Younited, Nexi, Twilio et Cofidis à améliorer leurs processus d'évaluation des risques, à bloquer les transactions suspectes à un stade précoce et, dans le même temps, à augmenter les taux de conversion.

La solution globale de Trustfull s'adresse aux entreprises opérant dans divers secteurs et peut être utilisée pour évaluer différents types de risques, notamment la vérification d'identité, la lutte contre le blanchiment d'argent et la prévention de la fraude transactionnelle.

Après avoir levé plus de 6,5 millions d'euros auprès de United Ventures et d'autres investisseurs, l'entreprise s'est renforcée en recrutant des cadres supérieurs de multinationales telles qu'UniCredit, Experian et Telesign, et a établi un centre d'affaires à Belgrade pour soutenir la croissance internationale.

« Le lancement continu de nouvelles fonctionnalités, l'expérience acquise dans les différentes applications de la plateforme et la dotation en capital nous placent aujourd'hui dans la meilleure position pour exprimer pleinement notre potentiel sur un marché en croissance rapide et intensive », a déclaré Marko Maras, PDG de Trustfull. « Le changement de marque, l'ouverture du hub et le renforcement de l'équipe de direction nous permettront certainement d'accélérer notre croissance. »

***

À propos de Trustfull

Trustfull est une plateforme cloud qui permet le traitement en temps réel de centaines de points de données issus de l'analyse des empreintes numériques (numéro de téléphone, adresse électronique, adresse IP, appareil, navigateur). Grâce à l'utilisation d'algorithmes propriétaires d'apprentissage automatique, Trustfull fournit des modèles d'évaluation des risques pour diverses applications liées à la vérification de l'identité, à la prévention de la fraude numérique, au KYC et à l'AML.

Pour plus d'informations : http://www.trustfull.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 septembre 2023 à 12:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :