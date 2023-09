Une nouvelle étude évalue la rapidité de l'effet préventif de Nerivio® sur la migraine





Une étude randomisée contrôlée par placebo publiée dans « Pain Management » a évalué l'efficacité préventive du dispositif portable non médicamenteux après deux semaines d'utilisation

NETANYA, Israël et BRIDGEWATER, New Jersey, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Theranica , une société thérapeutique spécialisée dans la neuromodulation, présente les résultats d'une étude récemment parue dans Pain Management , qui suggèrent l'impact rapide de Nerivio, la première et unique bande neurologique pour la migraine, dans la réduction du nombre de jours de migraine.

Une précédente étude avait déjà montré que l'utilisation de Nerivio tous les deux jours pendant 8 semaines réduisait le nombre moyen de jours de migraine par mois de 4,0 jours (contre 1,3 jour dans le groupe placebo, p < 0,001). Cette étude ( NCT04828707 ) était un essai clinique prospectif, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, qui évaluait l'efficacité d'un traitement par REN appliqué tous les deux jours pour la prévention de la migraine. L'essai prévoyait une phase de référence (observation) de 4 semaines et une phase d'intervention en double aveugle de 8 semaines. Le nombre de jours de migraine mensuels (« monthly migraine days », MMD) par groupe a été calculé toutes les deux semaines et il y a eu une comparaison entre les groupes (95 sujets dans le groupe Nerivio et 84 dans le groupe placebo).

La nouvelle étude correspondait à une analyse post-hoc de l'étude initiale, évaluant la réponse préventive à des périodes antérieures à 8 semaines. Les résultats montrent qu'après deux semaines d'utilisation déjà, on peut observer une réduction moyenne statistiquement significative de 1,7 jour de migraine par mois, contre 0,8 jour dans le groupe placebo (p = 0,036), et une réduction de 3,1 jours après quatre semaines d'utilisation (contre 1,5 jour dans le groupe placebo, p = 0,025).

Le traitement préventif est essentiel pour gérer et atténuer le fardeau de la migraine. L'un des principaux défis du traitement de la migraine réside dans le fait que de nombreux médicaments préventifs mettent relativement longtemps à agir, certains pouvant même des mois avant de faire effet. Cela peut rendre la vie difficile pour les personnes souffrant de migraine, en particulier les adolescents. Cette nouvelle publication suggère une réduction rapide et durable du nombre de jours de migraine mensuelle si Nerivio est utilisé un jour sur deux.

« Ces résultats suggèrent que l'impact préventif de la REN se fait sentir assez tôt après avoir commencé à la pratiquer un jour sur deux », déclare Andrea Harriott, neurologue au Massachusetts General Hospital et professeur adjoint à la Harvard Medical School, qui a participé à la rédaction de la nouvelle étude. « Cette étude démontre que Nerivio répond aux attentes des patients en offrant un début d'action rapide, associé à une grande efficacité et avec peu d'effets secondaires. »

Dans une autre étude , publiée début 2023 dans Headache, on a demandé à des personnes souffrant de migraine d'indiquer les facteurs qui leur importaient le plus pour être satisfaites de leur traitement préventif de la migraine. L'efficacité et la rapidité d'action sont arrivées en tête du classement. D'autres études ont donné des résultats similaires et démontré que les personnes souffrant de migraine apprécient les traitements qui commencent à agir rapidement.

« Pour que les solutions médicales soient réellement adaptées au patient, il faut être très attentif ainsi que s'engager à comprendre les besoins des patients et être ouvert à la création de thérapies originales pour la gestion de la migraine », déclare Alon Ironi, PDG et cofondateur de Theranica. « La migraine est une maladie extrêmement invalidante. Les personnes qui vivent avec la migraine ont besoin de résultats rapides afin de pouvoir poursuivre leurs activités normales, c'est pourquoi nous sommes si enthousiastes face à ces dernières données portant sur la prévention. Elles démontrent une fois de plus les avantages cliniques importants que Nerivio offre aux adultes et aux adolescents souffrant de ce trouble neurologique. »

Contrôlé par une application smartphone et auto-administré, Nerivio s'enroule autour du bras et utilise une neuromodulation électrique à distance (REN) sous-douloureuse pour activer les fibres nerveuses nociceptives du bras. Cela envoie des signaux qui déclenchent dans le cerveau un mécanisme de gestion et de diminution de la douleur appelé modulation de la douleur conditionnée (CPM), lequel désactive la douleur migraineuse et les symptômes associés sans médicament. Plus simplement, le bras supérieur est stimulé pour déclencher un processus naturel dans le cerveau, dans le but d'éliminer ou de soulager les migraines et d'autres symptômes associés. Chaque traitement dure 45 minutes et est appliqué tous les deux jours à des fins de prévention ou au début d'une crise de migraine à des fins de traitement aigu.

À propos de Theranica

Theranica est une société de produits thérapeutiques numériques prescrits dédiée à la création de thérapies efficaces, sûres, abordables et à faible effet secondaire contre les conditions de douleur idiopathique. Nerivio®, le produit phare primé de la société, est la première bande neurologique sur ordonnance approuvée par la FDA et ayant reçu le marquage CE pour le traitement aigu et/ou préventif de la migraine avec ou sans aura chez les personnes de 12 ans et plus. Nerivio aide déjà plus de 50 000 personnes souffrant de migraine aux États-Unis, y compris des adolescents et des anciens combattants. Theranica étend sa technologie exclusive afin de développer des solutions destinées à d'autres douleurs idiopathiques. Pour en savoir plus, consultez nos sites Web theranica.com et nerivio.com , et suivez-vous sur LinkedIn , Twitter , Instagram et Facebook .

