Cboe Canada stimule l'économie de l'innovation avec le lancement public d'IberAmerican Lithium





Cboe Canada a le plaisir d'accueillir IberAmerican Lithium Corp. (« IberAmerican »), une société d'exploration et d'exploitation du lithium, qui fait ses débuts sur les marchés publics. Les actions d'IberAmerican se négocieront à partir d'aujourd'hui sur Cboe Canada, sous le symbole IBER.

IberAmerican Lithium se spécialise dans l'exploration minière de deux propriétés de lithium en roche dure le long de la ceinture de pegmatite ibérique en Galice, en Espagne. En tant que composant nécessaire des batteries rechargeables de grande capacité utilisées dans l'électronique, les voitures électriques et le stockage du réseau énergétique, le lithium est un minéral essentiel sur le marché des énergies renouvelables.

« Nous faisons preuve d'un grand enthousiasme à l'idée de nous inscrire à la cote du Cboe Canada, une bourse innovante qui s'aligne parfaitement sur notre mission, qui est de favoriser l'énergie propre », a indiqué Campbell Becher, chef de la direction et l'un des directeurs d'IberAmerican. « Faire coter IberAmerican démontre non seulement notre engagement à faire progresser les solutions durables, mais reflète également l'importance croissante de l'électrification dans la poursuite de la transition énergétique mondiale. »

IberAmerican oeuvre pour tirer parti de la demande accrue de minéraux critiques à la suite d'initiatives lancées par l'Union européenne et le gouvernement espagnol pour promouvoir l'adoption de nouvelles technologies vertes et d'une chaîne de valeur compétitive dans le domaine de l'énergie durable.

« La transition planétaire vers une économie verte ne nécessite pas seulement le développement et l'intégration de nouvelles technologies perturbatrices ; elle requiert la participation d'entreprises dans des industries de soutien, comme le secteur des minéraux critiques », a fait remarquer Jos Schmitt, président-directeur général de Cboe Canada. « IberAmerican figure parmi ces entreprises, permettant des solutions énergétiques durables qui contribueront à atténuer les dommages causés à l'environnement. En tant que marché boursier de choix pour les entreprises axées sur les objectifs au sein de l'économie de l'innovation, Cboe est fière de soutenir IberAmerican dans son parcours sur les marchés financiers en améliorant l'accès à la liquidité, la sensibilisation des investisseurs, la qualité de la négociation et le soutien axé sur le client. »

Les investisseurs ont la possibilité de négocier les actions d'IBER par l'intermédiaire de leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers de plein exercice.

Cboe Canada est le siège de plus de 250 inscriptions uniques, y compris certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes, des Canadian Depositary Receiptstm (CDR) et des FNB des plus grands émetteurs de FNB du Canada. Au Canada, Cboe Canada et ses affiliés coordonnent régulièrement plus de 15 % de tous les volumes échangés dans les sociétés cotées au Canada, et plus de 20 % de tous les volumes échangés dans les FNB canadiens.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada, le nouveau nom commercial de la NEO Bourse, est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation axée sur des objectifs. Elle fournit une expérience de la cotation hors pair aux émetteurs qui façonnent les économies du futur. Entièrement opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada cote des produits d'investissement et des sociétés recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets, qui tire parti d'une profonde expertise internationale, d'une technologie et de renseignements sur les marchés à la fine pointe de l'industrie et d'un service inégalé pour offrir aux intervenants et au monde entier ce dont ils ont besoin aujourd'hui et pour l'avenir. Cboe Canada est une société affiliée à MatchNow.

Connectez-vous avec Cboe Canada : site Web | LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook

À propos d'IberAmerican

IberAmerican est une société d'exploration de lithium de roche dure axée sur l'avancement de ses propriétés Alberta II et Carlota, détenues à 70 % et situées dans la région de la Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Les propriétés d'IberAmerican Lithium sont situées dans un district favorable au lithium, doté d'une infrastructure de classe mondiale et d'une juridiction minière favorable et proactive.

Connectez-vous avec IberAmerican : site Web

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 septembre 2023 à 11:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :