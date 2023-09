Les Canadiens sont confrontés à la menace croissante des inondations urbaines : L'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) et TD Assurance collaborent à une initiative de rénovation de maisons pour sensibiliser les consommateurs aux mesures de protection contre les inondations





Les dommages causés par l'eau dans les propriétés représentent des milliards de dollars par an et des pertes considérables pour les Canadiens

EDMONTON, AB, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Au cours de la dernière année, les dommages attribuables à des inondations de sous-sol et les autres dommages aux propriétés causés par l'eau se sont élevés à plus d'un milliard de dollars pour l'ensemble de la population canadienne1. Afin de renforcer la résilience des collectivités face aux inondations, TD Assurance a collaboré avec l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) pour lancer une toute nouvelle initiative de rénovation de maisons, un programme ayant pour but de démontrer les mesures pouvant être prises pour réduire les risques de perte attribuables à des événements extrêmes.

L'IPSC et TD Assurance ont collaboré à la rénovation de maisons à risque à Edmonton afin de réduire l'impact potentiel des inondations de sous-sol pour les propriétaires et d'aider à sensibiliser les Canadiens vivant dans les zones à haut risque à travers le pays.

« Les précipitations extrêmes sont parmi les principaux facteurs de catastrophe au Canada. Les gouvernements et les propriétaires doivent agir pour protéger les propriétés des Canadiens contre les effets des inondations liées à des précipitations extrêmes, affirme Paul Kovacs, fondateur et directeur exécutif, IPSC. En jumelant leurs efforts, les compagnies d'assurance, les gouvernements et les ménages peuvent réduire de manière substantielle les répercussions des inondations. »

Les ménages participants ont pu bénéficier d'une inspection des risques d'inondation gratuite avant de s'engager dans le projet. Le programme d'inspection gratuite d'EPCOR permet de déterminer les risques pour chaque propriété et de formuler des recommandations pour atténuer les risques d'inondation. EPCOR accorde également des subventions pour des clapets anti-retour qui protègent les maisons en cas d'éventuels refoulements d'égouts.

L'IPSC a également travaillé avec les propriétaires et les entrepreneurs locaux à la mise en place de dispositifs anti-refoulement d'égouts, à l'amélioration du nivellement et du drainage des terrains, à l'entretien des systèmes de protection contre les inondations des sous-sols préexistants ainsi qu'au recensement des subventions offertes.

« Nous sommes fiers de collaborer à ce projet avec l'IPSC et d'ainsi aider les propriétaires à comprendre les mesures simples qu'ils peuvent prendre pour protéger leur maison contre les dommages causés par l'eau, déclare Jason Thacker, premier vice-président, Réclamations, Fraudes, Litiges et Gestion des fournisseurs, TD Assurance. Les inondations dans les zones urbaines sont un problème qui touche tout le Canada. Nous nous engageons à aider les Canadiens à comprendre et à réduire les risques liés au climat auxquels ils sont confrontés. »

____________________ 1 CatIQ, 2023

En 2019, TD Assurance a créé son Conseil consultatif sur les changements climatiques, composé d'experts d'universités canadiennes et d'Ingénieurs Canada qui aident à orienter les efforts de TD Assurance dans son rôle de signataire des Principes pour une assurance responsable (PAR) du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Cette collaboration avec l'IPSC est la première initiative déployée par TD Assurance et son Conseil consultatif, dont l'engagement s'étend jusqu'en 2024 et au-delà.

Le phénomène des inondations résultant de précipitations de courte durée et de forte intensité dans les zones urbaines est susceptible de s'intensifier2. Pour faire face à ce risque croissant, les gouvernements (en particulier les administrations locales) et les propriétaires doivent travailler conjointement afin d'accroître la résilience aux inondations dues à des chutes de pluie extrêmes.

EPCOR dirige les efforts de la ville d'Edmonton pour mettre en oeuvre un plan intégré des ressources pour la gestion des eaux de ruissellement (Stormwater Integrated Resource Plan ou SIRP) sur 20 ans, une approche novatrice d'évaluation des risques visant à établir l'ordre de priorité des mesures d'amélioration en vue de réduire les répercussions des inondations. D'autres administrations municipales ont progressé en adoptant des approches complexes de gestion des infrastructures, en garantissant une capacité adéquate des systèmes de drainage et en gérant le débit d'eau excédentaire dans les réseaux d'égouts; il n'en demeure pas moins que les consommateurs, en particulier ceux qui vivent dans des régions à haut risque d'inondation, ont également un rôle à jouer. Les municipalités et les compagnies d'assurance du Canada encouragent les propriétaires à prendre des mesures proactives, notamment en améliorant le nivellement et le drainage des terrains; en déconnectant les descentes pluviales et les drains de fondation des systèmes d'égout sanitaires ou unitaires; et en installant des dispositifs anti-refoulement d'égouts afin d'atténuer les risques d'inondation des sous-sols. De nombreuses municipalités et fournisseurs de services publics au Canada offrent des programmes, y compris des occasions de profiter de rabais, pour encourager les propriétaires à faire ces investissements.

Dans le but de sensibiliser les propriétaires et de les renseigner sur les mesures à prendre pour protéger leur propriété contre les inondations, l'IPSC et TD Assurance organisent un Centre d'exposition sur la protection contre les inondations. L'événement, qui se tiendra du 12 au 15 septembre dans un Centre auto TD Assurance, sera ouvert aux membres de la collectivité voulant apprendre à rendre leur maison plus résistante aux inondations. Nous y présenterons de grands modèles fonctionnels d'options de protection contre les inondations des sous-sols, notamment des clapets anti-retour et des pompes de puisard alimentées d'un système de secours. Le Centre d'exposition aura lieu au 4204, 55 Ave NW, Edmonton, de 10 h à 18 h.

À propos de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC)

L'IPSC, principal institut de recherche sur les catastrophes au Canada, a été créé en 1997 par le secteur de l'assurance en tant qu'institut de recherche et de sensibilisation indépendant et à but non lucratif, afin de promouvoir la résilience face aux catastrophes au Canada. Affilié à l'université Western, l'IPSC est un centre d'excellence international qui met au point et préconise des solutions de sécurité en cas de catastrophe fondées sur des données probantes que les propriétaires, les entreprises et les gouvernements peuvent mettre en oeuvre pour améliorer leur résilience face aux catastrophes.

________________________________ 2 Gouvernement du Canada, Rapport sur le climat changeant du Canada, 2019

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Note à l'intention de la rédaction : Des informations et des images supplémentaires concernant le Centre d'exposition et les mesures de protection contre les inondations sont disponibles sur demande.

SOURCE L'Institut de prévention des sinistres catastrophiques

13 septembre 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :