Association minière du Québec - CHANGEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Après de loyaux services en tant que membre et présidente du conseil d'administration de l'Association minière du Québec (AMQ, Association), Vanessa Laplante a officiellement passé le relai à Jean-Baptiste Dromer, Directeur principal, opérations minières canadiennes chez Sel Windsor Ltée le 18 juillet 2023.

M. Dromer est membre du conseil d'administration depuis 2019, il occupait jusqu'à tout récemment la fonction de secrétaire du conseil. Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Jean-Baptiste Dromer oeuvre dans l'industrie minière depuis plus de 20 ans. Il a développé une expertise en gestion des opérations minières grâce à son expérience auprès du plus grand producteur de sel opérant au Québec et ailleurs au Canada, ainsi qu'aux États-Unis. Diplômé en génie des mines et en environnement minier, il est très investi dans la promotion de l'industrie minière auprès des jeunes.

L'Association est heureuse de pouvoir compter sur un conseil d'administration composé d'administrateurs et d'administratrices expérimentés et dévoués où règne la stabilité. Elle tient à remercier Mapi Mobwano, Président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada, qui a quitté le conseil au cours des derniers mois et souhaite la bienvenue à Dominique Denicourt, Vice-président, Ressources humaines, ArcelorMittal Exploitation minière Canada qui a pris sa relève. Elle souhaite également la bienvenue à Josée Plouffe, Directrice des communications et relations avec le milieu, Québec, Mines Agnico Eagle Ltée qui occupera le siège laissé vacant par le départ de Vanessa Laplante, qui était jusqu'à tout récemment, Directrice de la fiscalité et du bureau de Montréal, Mines Agnico Eagle Ltée.

L'Association tient à remercier chaleureusement Mme Laplante pour sa grande implication au cours des huit dernières années au sein du conseil d'administration, dont deux à titre de présidente du conseil d'administration. Deuxième femme à occuper cette fonction dans l'histoire de l'AMQ, Mme Laplante aura contribué à l'avancement et au développement de l'industrie minière québécoise.

Le conseil d'administration de l'AMQ aura pour mission principale d'orienter et de superviser la mise en oeuvre du nouveau plan stratégique 2024-2026 qui a comme objectif de répondre aux grands enjeux actuels de l'industrie minière.

Le conseil d'administration de l'AMQ est composé de :

Président du conseil d'administration

Jean-Baptiste Dromer, ing., M.Sc.A., Directeur principal, opérations minières canadiennes, Sel Windsor Ltée

Vice-présidente du conseil d'administration

Hélène Cartier , Vice-présidente, Environnement et développement durable, Ressources Falco

Trésorier du conseil d'administration

Jean-Simon Beaudry , Surintendant Finances, Mine Raglan, une compagnie Glencore

Secrétaire du conseil d'administration

Alexandre Belleau , Chef des opérations, Minerai de Fer Québec

Administrateurs

Dominique Denicourt , Vice-président, Ressources humaines, ArcelorMittal Exploitation Minière Canada

, Vice-président, Ressources humaines, ArcelorMittal Exploitation Minière Sylvain Morissette , Surintendant Général Procédé d'Usine, Hecla Québec, Mine Casa Berardi

, Surintendant Général Procédé d'Usine, Hecla Québec, John Mullally , Senior Director Sustainability and External Relations , Newmont Canada

, , Newmont Canada Daniel Paré, Vice-président Québec, Mines Agnico Eagle Ltée

Josée Plouffe, Directrice communications et relations avec le milieu, Québec, Mines Agnico Eagle Ltée

Jean Quenneville , Directeur, Affaires externes - Québec, Rio Tinto

, Directeur, Affaires externes - Québec, Rio Tinto Patrick Sévigny, ing., Président et Chef de la direction, Les Diamants Stornoway Corporation

Danny Tremblay , Directeur Commercial, Amérique du Nord et Philippines , Glencore Cuivre

, Directeur Commercial, Amérique du Nord et , Glencore Cuivre Guy Tremblay , Vice-président Corporatif, Groupe minier CMAC-Thyssen

Observateurs

Hélène Lauzon, Présidente, Conseil patronal de l'environnement du Québec

Jean-Marc Lulin , Président et Chef de la direction, AZIMUT Exploration

, Président et Chef de la direction, AZIMUT Exploration Isabelle Verreault , Vice-présidente principale et directrice générale du Québec, Hill+Knowlton Stratégies

Citations

« Je suis honoré de pouvoir contribuer à la défense et à l'amélioration continue de l'industrie minière. Avec l'AMQ, je veux continuer à m'engager pour une exploitation responsable de nos ressources minérales, centrée sur la santé et la sécurité de tous les travailleurs, et qui favorise la responsabilité sociale et le respect de l'environnement, au bénéfice de toute la communauté. »

- Jean-Baptiste Dromer, Président du conseil d'administration de l'AMQ

« Avec les enjeux que connait l'industrie minière actuellement, nous sommes fiers de pouvoir compter sur un conseil d'administration impliqué et engagé envers une industrie en constante évolution et qui poursuit sans relâche le développement de meilleures pratiques sociales et environnementales. Tous ensemble, nous avons le désir de travailler pour que le Québec se maintienne parmi les meilleures juridictions minières au monde et également de contribuer significativement au développement socioéconomique du Québec. »

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

