La version d'automne de Maxon One comprend de nouvelles fonctionnalités et des améliorations massives des performances

Maxon, développeurs de solutions logicielles professionnelles pour les monteurs, les cinéastes, les motion designers, les artistes VFX et les créateurs de tous types, est ravi d'annoncer la très attendue version de septembre avec des mises à jour pour presque tous les produits Maxon. Cinema 4D 2024 est meilleur que jamais - avec des améliorations massives des performances dans la lecture interactive, des améliorations des simulations de corps rigides et un un workflow Pyro plus "orientable" sur le plan artistique. Avec Trapcode 2024, les artistes peuvent désormais créer des simulations dynamiques thermiques réalistes avec la nouvelle fonctionnalité Combustion et créer des traînées de particules avec Stroke from Parent. VFX 2024 apporte un nouveau niveau de maîtrise de l'éclairage, avec de nombreuses améliorations apportées aux célèbres Real Lens Flares. Avec Magic Bullet 2024, la correction colorimétrique est plus facile que jamais, et une multitude de nouveaux préréglages offrent aux artistes une plus grande liberté de création. Universe 2024 voit également de nombreuses améliorations du workflow et propose de nouveaux préréglages. Redshift offre une plus grande liberté de création avec l'utilisation des shaders MatCap et Distorter, ainsi que des améliorations de performance sur les CPU multi-coeurs. En guise de cadeau spécial pour les abonnés de Maxon One, voici notre distribution la plus généreuse de Maxon Capsules à ce jour, comprenant un nouveau modificateur de splines par Rocket Lasso, les matériaux Redshift Metal et Car Paint, ainsi que des modèles 3D prêts à l'emploi pour la visualisation intérieure et extérieure.

Cinema 4D 2024

Cinema 4D 2024 se renforce de performances inégalées, idéales pour les scènes créatives les plus sophistiquées. Les simulations de corps rigides peuvent désormais interagir avec toutes les forces existantes, Pyro, tissu et corps souples. Pyro brille avec une nouvelle fonctionnalité qui permet d'émettre du feu à partir de particules et de matrices. Enfin, les nouveaux outils de normales de points offrent aux artistes une précision inégalée pour affiner les surfaces.

Cinema 4D 2024 est plus de deux fois plus rapide que les versions précédentes - grâce à la puissance du tout nouveau noyau de Maxon qui optimise la vitesse et les performances.

Grâce à l'ajout des simulations de corps rigides au système de simulation unifié de Cinema 4D, les objets solides peuvent désormais interagir avec tous les types de simulation dans la scène - qu'il s'agisse de corps souples, de tissus, de splines ou avec Pyro.

Pyro offre désormais des contrôles plus précis permettant aux artistes de diriger artistiquement leur simulation et de s'assurer qu'elle correspond à leur vision. La possibilité d'émettre des effets Pyro a été étendue aux émetteurs de particules standard, aux géométries de Thinking Particles et aux cloneurs de matrice. Les artistes peuvent ainsi créer des scènes cinématographiques avec du feu, des traînées de fumée et des explosions ou de visualiser de magnifiques feux d'artifice dans le ciel nocturne. Avec l'aide d'UpRes, il est possible d'utiliser une simulation à faible résolution pour accélérer les calculs lors de la direction artistique et de la phase de conception d'un projet, puis effectuer le rendu de la simulation en pleine qualité pour la sortie finale.

Cinema 4D 2024 présente de nouvelles commandes de normales qui donnent aux artistes un contrôle total sur l'ajustement des normales de points et de polygone pour supprimer les artefacts d'ombrage.

Grâce aux nouveaux outils de modélisation de Cinema 4D 2024, le traitement des tâches complexes devient un jeu d'enfant. La Sélection par Motif permet aux artistes de répéter une sélection sur la surface du maillage en un seul clic. Le déformateur Projection offre aux utilisateurs un contrôle rapide et leur permet de déplacer des points d'un objet à un autre dans n'importe quelle direction.

L'interface utilisateur des noeuds a subi une refonte dans Cinema 4D 2024. Outre une amélioration esthétique globale, la nouvelle fonctionnalité Notes se distingue par ses annotations directement intégrées à l'éditeur de noeuds, permettant ainsi aux artistes de documenter leur réseau nodal.

Red Giant 2024

Les dernières mises à jour de Red Giant comprennent des mises à jour des ensembles d'outils Trapcode, Magic Bullet, VFX et Universe. Trapcode 2024 permet aux artistes de créer des simulations dynamiques thermiques réalistes grâce à l'extension Particular Fluid Dynamics Simulation. VFX 2024 introduit une nouvelle dimension dans le contrôle de l'éclairage et inclut plusieurs améliorations aux célèbres Real Lens Flares. Avec Magic Bullet 2024, la correction colorimétrique est plus facile que jamais, et une multitude de nouveaux préréglages offrent aux créateurs une plus grande liberté artistique. Enfin, Universe 2024 offre un grand nombre de nouveaux préréglages.

De plus, Red Giant propose maintenant tous ses outils en chinois et en japonais, offrant aux artistes la possibilité de travailler dans leur langue maternelle dès le départ.

Trapcode 2024 Combustion est un nouveau sous-ensemble de paramètres au sein du groupe Fluid Dynamics dans Particular et ajoute des propriétés thermodynamiques réalistes à la simulation. Combustion permet aux artistes de créer des effets pyrotechniques convaincants directement dans After Effects - par exemple, allumer une torche éteinte dans la main d'un acteur avec des flammes qui réagissent de manière réaliste selon la position. Stroke from Parent est un nouveau type d'émetteur et une alternative à Emit from Parent. Comme Stroke from Parent se comporte davantage comme un Stroke 3D, les artistes peuvent créer une traînée transparente derrière une particule d'origine.

VFX 2024 Avec la fonction 2D+Distance, les artistes peuvent ajouter de la dimension à leur scène en modifiant la distance de la source lumineuse dans l'espace Z. Les paramètres Distance Affects Size et Size Affects Brightness permettent de modifier l'apparence de l'éclaircie pendant le mouvement. Cette fonction est idéale pour ajouter des lens flares spectaculaires aux objets se déplaçant vers la caméra. Light Control permet aux artistes de positionner et de contrôler précisément les lens flares dans les scènes 3D utilisant les lumières d'After Effects. Ring Projection remet au goût du jour les styles cool des années 1970 et 1980, permettant aux réalisateurs d'imiter l'aspect de films emblématiques tels que Blade Runner. Les artistes bénéficieront de meilleures performances en activant le mode Brouillon pour le calque auquel Real Lens Flares est appliqué dans After Effects. Travaillez et animez rapidement à une résolution inférieure, tout en bénéficiant d'une qualité optimale dans le rendu final. Grâce à la nouvelle fonction Schmutz Background Illumination, Schmutz peut désormais être éclairé par les valeurs de luminosité d'un plan ou d'une source lumineuse, ce qui permet une intégration plus transparente et plus réaliste dans vos films.

Magic Bullet 2024 Avec plus de 30 nouveaux préréglages, qui vont des looks de films, de clips vidéos aux films de mode et au vlogging, Maxon simplifie encore le workflow dans Magic Bullet Looks 2024, ce qui permet aux artistes d'être encore plus créatifs grâce à l'inspiration qu'ils tirent des Capsules. Les utilisateurs d'After Effects bénéficient désormais d'une gestion synchronisée des couleurs OCIO. La configuration de la gestion colorimétrique peut être compliquée - c'est pourquoi Looks enregistre les paramètres après la configuration dans After Effects, de sorte que l'utilisateur n'a pas à effectuer la gestion des couleurs deux fois et peut se concentrer entièrement sur les aspects créatifs.

Univers 2024 Universe 2024 excelle grâce aux nouvelles Capsules avec plus de 50+ nouveaux préréglages, offrant aux monteurs vidéo et aux réalisateurs un workflow plus facile et alimentant leur créativité.



Redshift

Redshift 3.5.19 ajoute plusieurs fonctions d'ajustement de l'image source au shader MatCap, le shader Distorter prend désormais en charge la distorsion 3D de Maxon Noise et la distorsion 2D pour les cartes de bump, et les performances CPU de Redshift sur les systèmes avec plus de 12 threads CPU ont été améliorées.

Le shader MatCap a reçu des paramètres d'ajustement supplémentaires permettant aux utilisateurs de préparer de magnifiques rendus illustratifs à partir de leurs propres croquis numériques. Idéal pour créer rapidement des rendus simples et stylisés.

Le noeud Distorter prend désormais en charge la déformation 3D à l'aide de Maxon Noise. Cela signifie que la déformation n'est plus limitée aux entrées de textures de couleur et que la déformation 3D du noeud Maxon Noise et la distorsion des cartes de bump sont désormais possibles. Utilisez les deux options indépendamment pour déformer les effets de surface sur un maillage sans affecter les autres paramètres du shader

Sur les systèmes utilisant des CPU avec 12 threads ou plus, les buckets de rendu s'exécuteront automatiquement de manière simultanée. Cela permet d'améliorer les performances et d'accélérer le rendu sur les processeurs multicoeurs. Étant donné que le fractionnement des buckets n'a pas d'effet sur les processeurs ayant moins de 12 threads, la fonctionnalité sera automatiquement désactivée sur ces processeurs.

Le support de base du Jitter Node a été ajouté à Redshift dans Blender. Utilisez le Jitter Node pour faire varier rapidement les attributs des shaders sur un grand nombre de ressources.

Capsules

Le nouveau Catenary Spline Modifier créé par Rocket Lasso facilite la création de fils, de cordes et de câbles suspendus. Exclusif aux abonnés de Maxon One, ce modificateur peut être associé au modificateur Break Spline pour créer des faisceaux de fils suspendus qui s'assemblent à intervalles aléatoires. En associant le résultat avec le Mailleur de Volume, vous obtiendrez des filets de bave merveilleusement dégoûtants.

Break Spline Modifier de Rocket Lasso, qui agit comme un déformateur pour les splines, a reçu trois scènes d'exemple supplémentaires.

Nous avons ajouté une collection complète de matériaux Redshift créés par les experts en visualisation Fuchs & Vogel : ce dernier dépôt de matériaux contient 32 matériaux Redshift Metal allant de l'or brut au nickel maculé ainsi que 18 matériaux Redshift Car Paint qui ne laissent rien à désirer : il y a de tout, peinture perlée de voiture de location au noir mat, en passant par des rouges irisés qui changent avec l'angle de vue.

Prête à être utilisée dans les visualisations extérieures, la bibliothèque de plantes Capsules comprend désormais 52 modèles supplémentaires de Laubwerk. Parmi eux, de nombreuses variations du cyprès méditerranéen, de l'arbre ombrelle ou du Hamamélis de Virginie, de quoi faire battre le coeur de n'importe quel botaniste.

Pratique à utiliser dans toute visualisation d'intérieur, cet ensemble de modèles Home Decor comprend 10 chaises, trois porte-manteaux et trois porte-bouteilles.

