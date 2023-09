Pet Valu ouvre officiellement le plus grand centre de distribution spécialisé pour animaux de compagnie au Canada





L'installation ultramoderne de 670 000 pi2 de Brampton établit la nouvelle norme en matière de capacité de distribution spécialisée pour animaux de compagnie au Canada

MARKHAM, ON, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX : PET), le principal détaillant spécialisé canadien d'aliments et de produits pour animaux de compagnie a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de son centre de distribution ultramoderne de 670 000 pi2 (« le CD RGT » ou « l'installation ») à Brampton, en Ontario. Représentant une étape clé dans la transformation de la chaîne d'approvisionnement de 110 millions de dollars à l'échelle nationale de la Société, le CD RGT apportera une envergure et une automatisation sans précédent au secteur des animaux de compagnie du Canada en tant que plus grand centre de distribution et plus grande installation d'automatisation robotique vouée au secteur spécialisé des animaux de compagnie.

« Aujourd'hui marque une réalisation importante pour nos équipes, dont la planification méticuleuse et les efforts soutenus ont permis à Pet Valu de faire un grand pas vers l'établissement du plus solide réseau de distribution spécialisé pour animaux de compagnie au Canada », a déclaré Richard Maltsbarger, président et chef de la direction de Pet Valu. « En tant que plus grande installation spécialisée pour animaux de compagnie au Canada, le CD RGT sera profitable pour de nombreux aspects de notre entreprise grâce à sa capacité de soutenir la croissance future, à des gains d'efficacité pour accélérer les choses pour les clients, à des installations adaptées pour appuyer les employés et à la création d'emplois pour soutenir les collectivités que nous desservons. Nous nous réjouissons à l'idée d'améliorer les services de distribution dans nos magasins du Centre et de l'Est du Canada, y compris au sein de notre bannière Chico au Québec. »

Construit par Orlando Corporation, le plus grand promoteur et propriétaire immobilier industriel privé du Canada, le CD RGT a la taille d'environ 11 terrains de football et créera jusqu'à 500 emplois spécialisés à Brampton. Les éléments d'intérêts comprennent un café, une salle d'allaitement, des salles de prière, une salle d'entraînement, un salon des chauffeurs et un bureau à aire ouverte. L'installation utilise également des fonctions avancées en matière de santé et de sécurité, comme de l'équipement et des postes de travail ergonomiques.

À compter du premier semestre de 2024, Pet Valu prévoit d'introduire des fonctionnalités d'automatisation dans le CD RGT, avec l'aménagement de la plus grande installation robotisée de marchandises vers les personnes dans le secteur des produits spécialisés pour animaux de compagnie au Canada. La conception permettra de traiter les commandes le jour même, tout en améliorant la productivité du service de ramassage de plus de 50 % et en réduisant l'empreinte mondiale par rapport à une solution de ramassage manuelle traditionnelle. Les processus, les systèmes et l'automatisation de l'entrepôt de l'installation devraient réduire les coûts par cas et entraîner l'augmentation de la productivité, en plus d'améliorer la disponibilité des produits, d'accélérer le traitement des commandes et de bonifier les niveaux de service à la clientèle pour les magasins et les clients du commerce électronique.

« Notre CD RGT établit une nouvelle référence pour les centres de distribution spécialisés pour animaux de compagnie au Canada. En plus de fournir un réseau de chaîne d'approvisionnement moderne qui peut fournir à nos magasins un service souple, fiable et précis, et une disponibilité de classe mondiale sur les tablettes et en ligne, l'installation répond aux besoins individuels de notre main-d'oeuvre diversifiée.» explique Nico Weidel, directeur général de la chaîne d'approvisionnement chez Pet Valu.

Pet Valu s'attend à ce que le CD RGT soit entièrement opérationnel d'ici la première moitié de 2024, après une période de transition progressive. L'installation commence actuellement à recevoir et à expédier des articles en vrac comme de la nourriture sèche pour animaux de compagnie et de la litière. Une fois l'installation et la configuration de l'équipement automatisé terminées au début de 2024, la réception et l'expédition des articles à ramasser comme les jouets et les colliers seront transférées au CD RGT. La Société réduira l'utilisation de ses anciennes installations de distribution et l'espace de stockage de tiers dans la région du Grand Toronto tout au long de ces phases.

Le CD RGT est l'un des éléments de la stratégie nationale de transformation de la chaîne d'approvisionnement de Pet Value lancée en 2022, dans le cadre de laquelle la Société prévoit investir 110 millions de dollars sur quatre ans pour moderniser ses réseaux de distribution dans la région du Grand Toronto, à Vancouver et à Calgary. Des progrès ont déjà vu le jour à Vancouver, où Pet Valu a signé un bail pour une nouvelle installation presque terminée, dont le démarrage est prévu pour le milieu de 2024.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant d'aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada, avec plus de 750 emplacements appartenant à l'entreprise ou franchisés partout au pays. Depuis plus de 40 ans, Pet Valu gagne la confiance et la loyauté des propriétaires d'animaux de compagnie en offrant un service à la clientèle bien informé, des produits haut de gamme et des services en magasin engagés. Les magasins de quartier de Pet Valu offrent plus de 7 000 produits à prix concurrentiel, y compris un large éventail de marques exclusives primées holistiques et de première qualité. Pour tout renseignement complémentaire, consultez : www.petvalu.ca.

Déclarations prospectives et autres mises en garde

Ce communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, qui reflètent les attentes actuelles de la Société concernant des événements futurs, y compris les attentes de la Société concernant le calendrier pour que l'installation soit pleinement opérationnelle et pour l'introduction de fonctionnalités d'automatisation, l'impact attendu de l'installation, y compris l'amélioration de la productivité et la création d'emplois, ainsi que le montant des investissements que la Société devra réaliser dans son réseau de distribution. Les renseignements prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » du formulaire d'information annuel de la Société daté du 6 mars 2023. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans le présent document. Sauf indication contraire ou indication contraire du contexte, les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fournis à la date du présent communiqué, et Pet Valu ne s'engage pas à mettre à jour ces renseignements prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf exigence expresse en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Pet Valu Canada Inc.

13 septembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :