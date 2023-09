L'Autorité des marchés financiers dépose son rapport annuel de gestion 2022-2023 à l'Assemblée nationale





MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Le rapport annuel de gestion 2022-2023 de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a été déposé par le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, ce mardi, à l'Assemblée nationale. Celui-ci fait état de nombreuses réalisations à valeur ajoutée pour les consommateurs et les intervenants du secteur financier, alors que l'organisation a franchi la mi-parcours de son Plan stratégique 2021-2025.

Au nombre des initiatives menées, la publication d'un document de réflexion sur les risques et bénéfices des services financiers numériques pour les consommateurs a permis de constater que la vigilance des consommateurs demeure la ligne de défense la plus sûre contre les fraudes en ligne. À cet effet, tous les intervenants de l'industrie ont été invités à joindre leurs efforts à ceux de l'Autorité en matière d'éducation financière et de sensibilisation, afin d'intégrer davantage d'éléments de littératie financière dans leurs communications avec leurs clients, spécialement les plus jeunes.

Encore une fois au cours du dernier exercice, l'écosystème des cryptoactifs a continué de susciter un intérêt marqué auprès des investisseurs. Dans ce contexte, l'Autorité a renforcé sa surveillance des cryptoactifs qui sont des valeurs mobilières ou des instruments dérivés, en plus de mener diverses offensives, de concert avec les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, afin de sensibiliser les consommateurs aux risques de fraude liés à ces marchés.

La finance durable est également demeurée un thème prioritaire au cours de l'exercice 2022-2023. Divers travaux visant l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les activités et décisions financières ont été poursuivis, dont le développement d'un encadrement spécifique pour la divulgation d'information liée aux questions climatiques par les émetteurs assujettis.

Le rapport annuel de gestion 2022-2023 présente en outre les états financiers de l'Autorité et du Fonds d'indemnisation des services financiers ainsi que les rapports d'activités de son conseil d'administration et du Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

INFORMATION :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

X (Twitter) : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers

12 septembre 2023 à 15:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :