Planview redéfinit la prise de décision stratégique grâce à l'IA avancée





Planview, leader de la gestion de portefeuille et de la chaîne de valeur, a annoncé aujourd'hui Planview Copilot - un assistant génératif avancé d'IA pour le travail connecté - lors de son événement client phare annuel, Planview Acceleratetm. Formé à partir d'un ensemble de données unique et complet, Planview Copilot accède à des informations opérationnelles dans les domaines de la gestion de portefeuille, de la gestion de la chaîne de valeur et de la planification et de la livraison agiles, afin d'accélérer la prise de décisions stratégiques fondées sur les données et l'action par le biais d'une interface conversationnelle.

« Alors que les organisations se lancent dans un nombre croissant d'initiatives de transformation numérique tout en exploitant une pléthore d'outils pour les exécuter, il existe une formidable opportunité de réimaginer la manière dont des décisions plus intelligentes peuvent être prises pour accélérer les résultats commerciaux », a déclaré Razat Gaurav, PDG de Planview. « Planview Copilot exploite toutes les données pertinentes des initiatives de projet et de produit et fournit des informations, une aide à la décision et des actions par le biais d'une interface simple et conversationnelle. Il s'agit d'une évolution importante dans notre parcours, qui consiste à passer d'un système d'enregistrement à un système d'information pour les transformations numériques ».

Planview Copilot profite d'un vaste écosystème de données d'exploitation auquel les autres assistants IA du marché n'ont pas accès. Il s'agit notamment de l'accès aux :

Données exclusives de la stratégie à la livraison à travers la planification de portefeuille, la planification agile d'entreprise et la livraison à partir des solutions de Planview, leaders sur le marché.

Données plus larges provenant d'outils d'équipe impliqués dans la réalisation de projets et d'initiatives de produits à partir de plus de 60 connecteurs de Planview dans la Flow Fabric.

Données actuelles et historiques de l'initiative d'une organisation.

Associée à des méthodologies telles que la Méthodologie de flux de Planview et les principes Agile, cette intelligence collective permet à Planview Copilot de jouer un rôle de mentor, en identifiant les goulets d'étranglement et en proposant des solutions tout au long du parcours qui va de la stratégie à l'exécution.

« Construire l'avenir du travail connecté commence par une compréhension approfondie et perspicace de la manière dont nos clients fournissent des services, lancent des produits et mettent en oeuvre avec succès leurs stratégies », a déclaré Richard Sonnenblick, Scientifique en chef des données chez Planview. « Cette compréhension commence par les données des clients : Nous appliquons des méthodes d'IA et d'apprentissage automatique aux données opérationnelles actuelles et historiques de chaque client pour prédire l'achèvement des tâches, fournir des alertes précoces sur les tâches nécessitant une correction de trajectoire et mettre en évidence les déconnexions entre les objectifs stratégiques et les activités en vol. Grâce à Planview Copilot, l'IA générative est la cerise sur le gâteau, offrant une passerelle conversationnelle facile à utiliser pour accéder à ces informations sophistiquées d'IA/ML ».

En utilisant des processus de langage naturel pour interagir avec les équipes et les individus, Planview Copilot simplifie les données complexes et fournit des choix et des recommandations clairs aux décideurs à tous les niveaux de l'organisation. En tant que système d'alerte précoce, Planview Copilot permet aux entreprises de découvrir des informations cachées afin d'identifier avec précision les initiatives susceptibles d'échouer et d'y remédier avant qu'elles ne deviennent trop coûteuses, trop risquées ou qu'elles ne risquent de ne pas respecter les étapes clés de la livraison. Planview Copilot offre un moyen plus puissant de comprendre et d'améliorer la façon dont les organisations peuvent concrétiser leurs idées, que vous soyez :

Un cadre dirigeant à la recherche d'informations lui permettant d'améliorer et de maintenir les performances de son organisation et de prévoir l'impact financier de ses initiatives stratégiques,

à la recherche d'informations lui permettant d'améliorer et de maintenir les performances de son organisation et de prévoir l'impact financier de ses initiatives stratégiques, Un gestionnaire de portefeuille souhaitant obtenir des indications claires sur la performance des investissements, sur la base d'une analyse détaillée de données opérationnelles complexes et connectées, ou

souhaitant obtenir des indications claires sur la performance des investissements, sur la base d'une analyse détaillée de données opérationnelles complexes et connectées, ou Une équipe qui cherche à optimiser le travail et à réduire le gaspillage à l'aide de concepts modernes tels que le passage du projet au produit, la gestion de la chaîne de valeur et le flux, mais traduits dans le langage de tous les jours.

Le Dr Mik Kersten, Directeur technique de Planview et fondateur de The Flow Framework®, le modèle qui sous-tend la Flow Fabric de Planview, écrit dans son dernier article de blog, « Le lancement de Planview Copilot marque le début d'une amélioration par étapes de la transformation d'organisations établies en innovateurs numériques ».

L'annonce de Planview Copilot fait suite au lancement, cet été, de Digital Products Insights, une convergence inédite de la gestion de portefeuille, de la planification agile et de la gestion de la chaîne de valeur. Digital Product Insights s'appuie sur l'analyse des sentiments par l'IA. Cette fonction permet de rechercher dans les commentaires de la plateforme Planview les termes positifs, négatifs ou neutres afin d'obtenir une vue d'ensemble de la performance du plan. Ensemble, Planview Copilot et Digital Product Insights soutiennent la mission de Planview qui consiste à fournir une prise de décision proactive, basée sur des données, et une prévisibilité de livraison fiable pour le travail connecté.

Disponibilité

Planview Copilot sera disponible au quatrième trimestre 2023. Pour plus de détails sur la stratégie de Planview en matière d'IA et sur Planview Copilot, veuillez consulter la page AI sur le site Planview.

Engagement en faveur d'une IA responsable

Les fonctionnalités de Planview basées sur l'IA sont facultatives. Pour en savoir plus sur la position de Planview en matière d'IA responsable, veuillez consulter le site Exploiter l'IA de manière responsable : Notre vision pro-technologie, pro-travailleurs.

À propos de Planview

Planview a une mission : construire l'avenir du travail connecté, des idées à l'impact. Planview aide les organisations à accélérer la réalisation de ce qui compte le plus, en aidant nos clients à passer du besoin à la vitesse, de la passion au progrès, et des frais généraux à l'optimisation. Notre plateforme connectée de solutions de gestion de portefeuille et de gestion du flux de valeur sous-tend les transformations commerciales et numériques de plus de 4 500 clients dans le monde entier, dont 59 du classement Fortune 100. Planview permet aux entreprises d'améliorer les délais de mise sur le marché et la prévisibilité, d'accroître l'efficacité pour libérer des capacités et de s'assurer que leurs initiatives les plus stratégiques produisent les résultats escomptés. Pour plus de détails concernant notre portefeuille, rendez-vous sur planview.com et connectez-vous avec nous sur LinkedIn et Twitter.

12 septembre 2023 à 15:10

