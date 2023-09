MODERNA REÇOIT L'AUTORISATION DE SANTÉ CANADA POUR LE VACCIN CONTRE LA COVID-19 MIS À JOUR POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE SIX MOIS ET PLUS





SPIKEVAX® XBB.1.5 est le premier vaccin COVID-19 mis à jour autorisé au Canada pour l'automne 2023

Les provinces et les territoires auront accès aux vaccins contre la COVID-19 mis à jour pour leurs campagnes de vaccination d'automne respectives

TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Moderna Biopharma Canada Corp. a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a autorisé son vaccin COVID-19 mis à jour, SPIKEVAX® XBB.1.5, pour prévenir la COVID-19 chez les personnes âgées de six mois et plusi. Désormais autorisé, le vaccin COVID-19 mis à jour de Moderna sera mis à la disposition des provinces et des territoires pour coordonner leurs campagnes de vaccination d'automne.

« La COVID-19 continue de présenter un risque grave pour la santéii. Avec l'autorisation de mise sur le marché de notre nouveau vaccin, les Canadiens disposent d'un outil important pour se protéger, en particulier à l'approche du pic de la saison des virus respiratoires, a déclaré Shehzad Iqbal, directeur médical national de Moderna Canada. Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande que toute personne non vaccinée ou n'ayant pas contracté d'infection COVID au cours des six derniers mois reçoive une dose actualisée, avec un accent mis sur la protection des personnes vulnérables.iii »

Pour s'assurer que les vaccins mis à jour fournissent la réponse immunitaire la plus robuste contre les variants dominants en circulation, les régulateurs et les agences mondiales de santé publique ont recommandé que les vaccins COVID-19 soient mis à jour avec une composition monovalente XBB.1.5. La soumission de Moderna à Santé Canada contenait des données cliniques montrant une réponse immunitaire contre les sous-lignées XBB du SRAS-CoV-2, notamment XBB.1.5 et XBB.1.16.

En plus des données incluses dans la soumission, Moderna a récemment publié d'autres données d'essais cliniques concernant l'évaluation en cours de SPIKEVAX XBB.1.5 contre des sous-variants circulants tels que BA.2.86, EG.5, et FL.1.5.1. En août, Moderna a annoncé des résultats d'essais cliniques supplémentaires démontrant que le vaccin COVID-19 mis à jour de la société provoquait une réponse immunitaire chez les humains contre EG.5 et FL.1.5.1 iv. La semaine dernière, la société a partagé des données d'essais cliniques supplémentaires confirmant que le vaccin mis à jour provoquait également une réponse immunitaire chez l'humain contre BA.2.86v.

Deux mises à jour essentielles qui visent à simplifier l'administration et à soutenir les programmes de vaccination provinciaux sont incluses dans cette autorisation. SPIKEVAX XBB.1.5 sera disponible en une seule présentation (0,1 mg/ml, flacon de 2,5 ml), ce qui permettra de prélever les doses adultes et pédiatriques dans le même flacon. Le dosage a également été adapté pour simplifier les considérations relatives à l'administration, qui ne nécessite que l'âge du patient et ses antécédents de vaccination pour déterminer la dose appropriée.

À propos de Moderna Biopharma Canada Corp.

Depuis sa création en 2010, Moderna s'est transformée d'une société en phase de recherche qui développait des programmes dans le domaine de l'ARN messager (ARNm), en une entreprise avec un portefeuille clinique diversifié de vaccins et de thérapies à travers sept modalités, un large portefeuille de propriété intellectuelle et des installations de fabrication intégrées qui permettent une production clinique et commerciale rapide à l'échelle. La plateforme ARNm de Moderna s'appuie sur les progrès continus de la science fondamentale et appliquée de l'ARNm, de la technologie d'administration et de la fabrication, et a permis le développement de thérapies et de vaccins pour les maladies infectieuses, l'immuno-oncologie, les maladies rares, les maladies cardio-vasculaires et les maladies auto-immunes. Plus récemment, le regroupement des capacités de Moderna a permis la mise au point d'un des vaccins les plus précoces et les plus efficaces contre la pandémie de la COVID-19, dont l'utilisation a été autorisée et approuvée.

Moderna a établi des relations avec des collaborateurs gouvernementaux et commerciaux, ce qui a permis de poursuivre le développement d'avancées scientifiques révolutionnaires et l'expansion rapide de la fabrication. Au Canada, Moderna a conclu un partenariat stratégique de dix ans avec le gouvernement canadien afin d'améliorer les capacités de réponse aux pandémies, ce qui inclut la construction d'une usine de fabrication d'ARNm pour les vaccins contre des affections respiratoires, actuellement en cours de construction au Québec. Moderna s'est également engagée à aider le Canada à se positionner en tant que chef de file dans la recherche et le développement de l'ARNm en établissant des partenariats dans tout le pays. Pour en savoir plus, visitez le www.modernatx.com/fr-CA

Références :

12 septembre 2023 à 14:56

