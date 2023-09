Solidus Labs dévoile deux milliards de dollars en opérations de wash trading sur les plateformes décentralisées





Le nouveau rapport sur les manipulations de marché de Solidus Labs, un pionnier de la surveillance des échanges cryptos et du suivi des risques, dévoile que les émetteurs de jetons cryptographiques et les fournisseurs de liquidités ont réalisé des opérations fictives, ou wash trades, de cryptomonnaies pour une valeur minimale de deux milliards de dollars sur des bourses décentralisées (DEX) basées sur l'Ethereum depuis 2020.

Se basant sur un échantillon d'environ 30 000 réserves de liquidités DEX, l'analyse de Solidus révèle que 67 % ont été manipulés par des wash traders, des opérateurs qui ont exécuté des autonégociations, transparentes ou obscures, uniquement pour produire des mouvements artificiels dans les prix ou les volumes des jetons cryptographiques. Le wash trading représentait 16 % du volume total de ces réserves manipulées. Compte tenu de la taille de l'échantillon des réserves examinées par Solidus, il s'agit d'une estimation inférieure du volume de wash trading basé sur les DEX.

« La manipulation du marché reste un défi de taille au sein du secteur crypto, en particulier à l'ère d'un contrôle réglementaire renforcé et d'une adoption institutionnelle accrue », déclare Asaf Meir, fondateur et directeur général de Solidus Labs. « L'activité de wash trading que nous avons mise au jour ici est un signe clair de manipulation du marché, et il faut la stopper pour que la crypto et la DeFi s'épanouissent. »

Ce nouveau rapport, le second de la série Crypto Market Manipulation de Solidus, fournit des données détaillées et des exemples spécifiques des principales méthodes de wash trading utilisées par les fraudeurs. Dans la DeFi, la fragmentation de la liquidité entre diverses DEX diminue la taille des marchés et les rend plus sensibles à la manipulation des prix et des volumes. Dans un cas, Solidus a identifié un groupe de portefeuilles connectés qui a facilité le wash trading d'un jeton de mème nommé « SHIBAFARM » pour attirer des spéculateurs, manipuler son prix, avant de couper l'herbe sous les pieds de ces spéculateurs pour un bénéfice de plus de 2 millions de dollars.

Le wash trading est bien géré sur les marchés traditionnels via la surveillance des échanges et des mécanismes de prévention d'autonégociations. Bien qu'il soit tout aussi détectable et évitable sur les DEX, une question réglementaire demeure quant à savoir qui est responsable de la détection et de la prévention des opérations de wash trading en chaîne. Au fur et à mesure ces questions reçoivent des réponses, Solidus Labs prend des dispositions importantes pour réduire le risque de la DeFi en élaborant des solutions pour identifier et prévenir les manipulations de marché. Ces solutions, telles que Token Sniffer, DEX-Based Insider Trading et DEX-based A-A Wash Trading Detection, reçoivent de plus en plus la confiance des bourses cryptographiques, des régulateurs et des investisseurs.

