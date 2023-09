Talos lance le trading d'options crypto en partenariat avec Deribit





L'intégration avec les bourses de dérivés de cryptomonnaies étend les actifs négociables pour les clients de Talos

LONDRES, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Talos, le principal fournisseur de technologies de trading d'actifs numériques institutionnels, a annoncé le lancement du trading d'options crypto sur sa plateforme de trading phare, en partenariat avec la bourse de dérivés de cryptomonnaies Deribit comme première place de liquidité accessible au lancement. L'intégration entre Talos et Deribit permet aux traders institutionnels de certaines juridictions d'accéder à la liquidité des options de pointe de la bourse grâce à une nouvelle interface Talos conçue pour les traders d'options institutionnels.

Deribit est le plus grand marché d'options d'actifs numériques au monde. Il offre une infrastructure de change de qualité institutionnelle, y compris un moteur de correspondance de haute capacité, une gestion avancée des risques et une liquidité importante. En fournissant les liquidités solides et fiables de Deribit aux clients de Talos, le partenariat aidera à réduire les obstacles auxquels se heurtent les institutions qui cherchent à s'exposer aux actifs numériques.

« Chez Deribit, notre objectif est d'élargir l'accès des investisseurs au trading d'options crypto de manière sécurisée, accessible et intuitive, a déclaré Luuk Strijers, directeur commercial chez Deribit. Comme Talos, nous avons acquis une excellente réputation auprès des institutions pour notre gamme complète de services de trading professionnels de pointe et notre architecture de système supérieure. Nous sommes impatients de travailler avec Talos pour façonner l'adoption institutionnelle de la crypto. »

« Nous sommes ravis d'unir nos forces avec Deribit pour offrir un trading d'options crypto à haute performance à notre gamme diversifiée de clients institutionnels, a déclaré Anton Katz, directeur général et co-fondateur de Talos. Les options sont un instrument important permettant aux institutions d'accéder et de gérer leur exposition aux actifs numériques. Deribit est le partenaire idéal pour lancer le trading d'options pour nos clients. »

Le lancement du trading d'options sur la plateforme Talos élargit les capacités existantes, offrant aux clients une interface unique pour gérer l'ensemble de leur portefeuille de cryptomonnaies, y compris le comptant, les marchés à terme, les obligations perpétuelles et les options. La nouvelle interface de trading d'options a été entièrement conçue dans un format familier aux traders d'options professionnels. Les outils d'exécution de pointe comprennent initialement des ordres à cours limité et des ordres à cours lié ainsi qu'un algorithme Iceberg pour aider les clients à trader avec précision et efficacité.

« Avec la chaîne complète d'options de Deribit à portée de main, les clients de Talos peuvent désormais déverrouiller une myriade de possibilités stratégiques, leur permettant de gérer efficacement le risque, d'améliorer la diversification de leur portefeuille et de capitaliser sur l'immense potentiel de la crypto, a déclaré Neelabh Dixit, chef de produit commercial, responsable des dérivés chez chez Talos. Nous sommes impatients de faire évoluer le produit en partenariat avec nos premiers utilisateurs. »

À propos de Talos

Talos fournit une infrastructure technologique de qualité institutionnelle qui prend en charge le cycle de vie complet du trading et de l'approvisionnement en actifs numériques, y compris l'approvisionnement en liquidités, la découverte des prix, l'exécution des opérations, le règlement, le prêt et l'emprunt. Conçue par une équipe possédant une expérience inégalée dans la construction de systèmes de trading institutionnels, la plateforme Talos met en relation le groupe diversifié de participants impliqués dans la structure actuelle du marché des cryptoactifs ? investisseurs institutionnels, courtiers principaux, bourses, bureau OTC, prêteurs et dépositaires ? via un point d'entrée unique. Cela permet de rationaliser l'ensemble du processus de trading, d'éliminer les risques intermédiaires inutiles et de fournir aux institutions un chemin clair vers la meilleure exécution. Pour plus d'informations, consultez : www.talos.com.

Avertissement : Talos propose des logiciels en tant que services qui fournissent des outils de connectivité aux clients institutionnels. Talos ne fournit pas aux clients d'accords prénégociés avec des fournisseurs de liquidités ou d'autres parties. Les clients sont tenus de négocier de façon indépendante des ententes bilatérales avec les fournisseurs de liquidités et d'autres parties. Talos n'est partie à aucun de ces arrangements. Les services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions. Pour savoir quels services sont disponibles dans votre juridiction, veuillez contacter votre représentant commercial.

À propos de Deribit

Deribit est une plateforme de trading pour les contrats à terme et les options de crypto de premier plan basée à Panama, au Panama. L'architecture système de pointe de Deribit assure les performances les plus rapides du marché, ce qui en fait le premier choix pour les traders algorithmiques et à haute fréquence. Deribit a été le premier à lancer des options à règlement en espèces de style européen sur le BTC et l'ETH, et a été le pionnier des fonctionnalités telles que la transaction en bloc multi-instruments, la protection des teneurs de marché et la marge du portefeuille pour les dérivés crypto. En outre, Deribit reste le leader du marché des options de crypto et continue de définir la norme pour le reste de l'industrie.

