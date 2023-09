Blade Air solidifie la position de leader en matière d'acquisition ESG avec l'acquisition de CleanAir.ai





TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Blade Air, l'un des fabricants canadiens de solutions avancées pour la qualité de l'air intérieur (QAI) et dont la croissance est l'une des plus rapides, a fait l'acquisition de CleanAir.ai, une entreprise en démarrage de Toronto spécialisée dans les filtres électromagnétiques intelligents pour le chauffage, la ventilation et la climatisation.

Avec cette acquisition stratégique, Blade Air a maintenant accès à des brevets et à des technologies qui permettront d'accélérer le développement de sa prochaine génération de « Plate-forme de la QAI Blade Air Smart », permettant aux entreprises, aux groupes immobiliers et aux gestionnaires d'installations d'accéder à des données essentielles en temps réel sur la qualité de l'air intérieur (tout en réduisant la consommation énergétique, les émissions de carbone et les coûts d'exploitation).

Blade Air supervise et améliore déjà la qualité de l'air dans plus de 540 millions de pieds cubes d'espaces intérieurs pour diverses entreprises Fortune 500, des gouvernements, des hôpitaux, des établissements scolaires et bien d'autres. Cette nouvelle marque aujourd'hui une autre étape importante pour l'un des nouveaux fabricants de matériel et de logiciels innovants au Canada.

« Alors que les inquiétudes environnementales continuent de croître, y compris la récente pandémie et les incendies de forêts dévastateurs, les entreprises cherchent de plus en plus à réduire leur empreinte environnementale et à améliorer la qualité de l'air intérieur pour les travailleurs et leurs clients », explique Aedan Fida, Chef de la direction de Blade Air. « Notre engagement est de devenir un chef de file mondial en matière de qualité de l'air, tout en s'attaquant aux défis environnementaux importants qui se retrouvent au coeur des bâtiments, des installations et des quartiers dans lesquels nous travaillons et vivons en tant que société. »

Aedan ajoute que l'entreprise est à la recherche d'acquisitions technologiques supplémentaires, en ligne avec la volonté de l'entreprise de renforcer sa position de chef de file en matière de la qualité de l'air intérieur et de l'ESG.

La plate-forme Blade Air Smart s'intègre parfaitement aux systèmes de CVC existants, permettant aux entreprises d'obtenir jusqu'à 50 % de réduction de la main-d'oeuvre liée à l'entretien planifié, une durée de vie des filtres plus longue (ce qui réduit davantage les coûts opérationnels) et une réduction des émissions de carbone.

La série de filtres Blade Air Pro est particulièrement efficace pour capturer les agents pathogènes aéroportés comme les virus, les bactéries, le pollen saisonnier et les moisissures, tout en éliminant les odeurs et la fumée sans perturber les espaces de travail.

En mettant l'accent sur la qualité supérieure de l'air intérieur, les entreprises peuvent améliorer la fonction cognitive et le bien-être général des locataires et des employés tout en réduisant l'absentéisme, en améliorant leurs résultats financiers et en contribuant de façon positive à la santé de notre environnement.

À propos de Blade Air :

Les entreprises et les organisations des installations commerciales et gouvernementales se tournent vers Blade Air, chef de file en matière de solutions de qualité de l'air intérieur, pour leur expertise dans l'amélioration de la qualité de l'air. Leur dévouement à l'amélioration de la qualité de l'air leur a valu la confiance de diverses entreprises Fortune 500 et de divers gouvernements, y compris des établissements d'enseignement. Grâce à des technologies de pointe qui répondent aux normes ESG les plus élevées, Blade Air a mis en oeuvre ses solutions novatrices dans plus de 540 millions de pieds cubes d'espaces intérieurs en Amérique du Nord. Son approche personnalisée en fait le choix par excellence pour ceux qui veulent gérer et améliorer la qualité de l'air intérieur dans leurs bâtiments. Blade Air s'engage à transformer l'intersection des marchés de la QAI et de la durabilité, alors qu'elle continue de favoriser des changements positifs et de proposer des solutions novatrices pour des environnements plus sains et plus propres.

