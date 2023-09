teamLab Planets TOKYO lauréat des World Travel Awards, catégorie « Asia's Leading Tourist Attraction 2023 »





teamLab Planets TOKYO, situé dans le quartier de Toyosu à Tokyo, a été proclamé lauréat des World Travel Awards 2023 dans la catégorie « Asia's Leading Tourist Attraction 2023 » lors de la cérémonie de remise des Prix qui a eu lieu le 6 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

À l'issue de la cérémonie, le lauréat de chaque région du monde pourra concourir pour tenter de remporter le titre de « Meilleure attraction touristique mondiale 2023 » en décembre 2023. Les World Travel Awards, qui fêtent leur 30e anniversaire cette année, célèbrent les plus belles destinations de voyage sur la base du vote de professionnels de l'industrie du voyage, mais aussi d'électeurs ordinaires. Le Wall Street Journal les a décrits comme étant « l'équivalent des Oscars pour l'industrie du voyage ».

Les candidats pour la catégorie « Asia's Leading Tourist Attraction 2023 » étaient les suivants (par ordre alphabétique) :

Armée de terre cuite (Chine)

Baie d'Ha Long (Vietnam)

Borobudur (Indonésie)

Cité interdite (Chine)

Grande muraille de Chine

Palais impérial de Tokyo (Japon)

Pic Victoria (Hong Kong)

Quartier Intramuros (Philippines)

Sengan-en et Musée Shoko Shuseikan (Kagoshima, Japon)

Taj Mahal (Inde)

teamLab SuperNature Macao (Chine)

Temples d'Angkor (Cambodge)

https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023

À propos des World Travel Awards

Créés en 1993 pour reconnaître, récompenser et célébrer l'excellence dans tous les domaines clés de l'industrie du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie, les World Travel Awards sont aujourd'hui mondialement reconnus comme la marque la plus prestigieuse de l'excellence du secteur.

Les votes sont exprimés par des professionnels du voyage et de l'hôtellerie, ainsi que par des consommateurs de plus de 200 pays à travers le monde.

Site Web : http://www.worldtravelawards.com/

À propos de teamLab Planets TOKYO

teamLab Planets, qui a célébré le 5e anniversaire de sa création en juillet dernier, a renouvelé plusieurs de ses espaces de présentation d'oeuvres d'art et créé une nouvelle installation pour offrir une expérience encore plus immersive. En outre, en raison de son immense succès, le musée, dont la fermeture était initialement prévue fin 2023, restera ouvert jusqu'à fin 2027.

teamLab Planets est un musée où les visiteurs se promènent dans l'eau ; c'est un jardin où l'on ne fait plus qu'un avec les fleurs. teamLab Planets est divisé en 4 espaces d'exposition d'oeuvres d'art à grande échelle et 2 jardins créés par le collectif artistique teamLab.

teamLab Planets TOKYO

https://planets.teamlab.art/tokyo/

#teamLabPlanets

7 juillet 2018 ? Fin 2027

Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tokyo

Dossier de presse

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

Demandes d'informations des médias

https://www.teamlab.art/contact/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 septembre 2023 à 04:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :