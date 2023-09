Adyen a émis plus de deux milliards de jetons de réseau actifs, ce qui représente une croissance de 2 200 % de la technologie depuis 2020





Avec l'augmentation des paiements numériques après la pandémie, la segmentation en jetons de réseau est devenue une technologie clé pour augmenter les taux d'autorisation et réduire la fraude au paiement

AMSTERDAM, 12 septembre 2023 /CNW/ - Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, a désormais émis plus de deux milliards de jetons de réseau actifs. Ce jalon important montre qu'Adyen ouvre la voie aux entreprises pour qu'elles adoptent l'innovation de la segmentation en jetons de réseau qui convertit les numéros de carte ordinaires en jetons sécurisés non sensibles.

La sécurité demeure une priorité absolue pour les entreprises, mais il n'est plus nécessaire que cela se fasse au détriment de l'expérience client. Grâce à la segmentation en jetons de réseau, les entreprises ont vu une augmentation moyenne de 3 % des taux d'autorisation équivalant à une augmentation de revenus de plusieurs millions de dollars chaque mois. Comme les jetons de réseau sont moins coûteux à traiter qu'un paiement par carte à numéro de compte primaire, les entreprises peuvent réduire leurs coûts tout en augmentant les taux d'approbation des transactions et les revenus. Il s'agit d'une transformation particulière pour les entreprises par abonnement ou numériques qui offrent aux clients des fonctions d'enregistrement des renseignements liés aux cartes, ce qui facilite plus que jamais les achats en ligne.

La croissance rapide des paiements numériques et du commerce électronique au cours des dernières années, accélérée davantage par la pandémie de COVID-19, a entraîné une augmentation spectaculaire des fraudes de paiement. Les propres recherches d'Adyen révèlent que 39 % des entreprises rapportent une augmentation des tentatives de fraude au cours des 12 derniers mois, tandis que seulement 60 % ont des systèmes antifraude efficaces en place. Étant donné que la fraude de paiement devient un défi de taille pour les entreprises de tous les secteurs, la segmentation en jetons de réseau est essentielle pour créer un avenir de paiements en ligne sécurisés et transparents.

« La segmentation en jetons de réseau est un outil puissant, a expliqué Trevor Nies, responsable mondial du numérique chez Adyen. Elle présente l'avantage double d'accroître la sécurité des clients, tout en augmentant les taux d'autorisation et, par conséquent, les revenus des entreprises. Avec la technologie d'Adyen, qui soutient les principaux systèmes de cartes, nous constatons que de plus en plus d'entreprises réalisent le potentiel des jetons de réseau. »

La segmentation en jetons de réseau est une technologie émergente et, par conséquent, ce ne sont pas tous les émetteurs qui l'appuient actuellement. Pour résoudre ce problème, Adyen offre l'optimisation du jeton de réseau, qui utilise l'apprentissage machine pour choisir entre un jeton de réseau ou un paiement à numéro de compte primaire pour optimiser les taux d'autorisation. Cela entraîne une augmentation supplémentaire de 1 % des taux d'autorisation pour les entreprises.

Pour en savoir plus, lisez notre blogue sur la segmentation en jetons de réseau .

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Elle rassemble paiements de bout en bout, analyse de données et produits financiers dans un seul et même système, pour les aider à atteindre rapidement leurs ambitions. Présente dans le monde entier, Adyen collabore avec des entreprises comme Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft.

À propos du Global Retail Report d'Adyen

Le Global Retail Report présente les résultats d'un sondage en ligne mené par Censuswide et Opinium auprès de 12 000 commerçants de 26 pays et 36 000 consommateurs entre février et mars 2023.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

SOURCE Adyen Inc.

12 septembre 2023 à 03:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :