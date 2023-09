Bata choisit Blue Yonder pour révolutionner son merchandising et sa planification du réapprovisionnement





Afin d'assurer un placement précis des produits, Bata, une marque de chaussures de premier plan, a choisi de transformer digitalement son merchandising et sa planification des réapprovisionnements avec Blue Yonder, un fournisseur de solutions de chaîne d'approvisionnement de premier plan. L'entreprise mettra en oeuvre la solution SaaS Allocation & Replenishment de Blue Yonder pour répondre aux diverses demandes de ses clients et aux objectifs de l'entreprise.

Connu pour sa large gamme de chaussures, Bata vend plus de 150 millions de paires de chaussures chaque année et dispose d'un réseau de plus de 5 300 magasins. Les chaussures de la société sont vendues dans plus de 70 pays sur cinq continents. Bata se demandait comment répartir au mieux ses produits, que ce soit dans ses magasins ou au travers de ses canaux de distribution, et s'est donc tourné vers Blue Yonder. La solution sera mise en oeuvre par les services professionnels globaux de Blue Yonder.

Avec Blue Yonder, Bata pourra :

Améliorer la distribution des produits en fonction des besoins des clients, en portant l'expérience d'achat à de nouveaux sommets.

Optimiser ses processus, harmoniser ses opérations et livrer ses produits plus efficacement.

S'assurer que les sites de traitement (qu'il s'agisse de magasins ou de canaux de distribution) sont réapprovisionnés de manière proactive.

« Chez Bata, nous nous sommes toujours attachés à fournir des chaussures de qualité, et cette collaboration avec Blue Yonder s'inscrit parfaitement dans notre engagement en faveur de l'excellence. Avec Blue Yonder, nous allons redéfinir notre paysage en établissant de nouvelles normes en matière d'innovation, de durabilité et de satisfaction de la clientèle », déclare Barbara Franceschetto, responsable mondiale des produits chez Bata.

La solution Allocation & Replenishment de Blue Yonder permettra à Bata de gérer les stratégies de merchandising, les plans d'inventaire et les distributions de bout en bout. Il en résultera un processus optimisé qui favorisera une chaîne d'approvisionnement plus rapide et plus réactive, permettant de prendre de meilleures décisions commerciales et de répondre rapidement aux changements de la demande des clients. Bata sera en mesure de distribuer des marchandises, de se connecter de manière transparente à des plans de gammes saisonnières et de construire un plan de distribution intelligent au fil du temps.

« Bata comprend l'importance de répondre efficacement aux demandes de ses clients. Elle avait besoin d'un fournisseur de solutions de chaîne d'approvisionnement capable de répondre à ses besoins actuels et futurs en matière de vente au détail. Notre solution Blue Yonder lui permettra de transformer véritablement la façon dont elle alloue et réapprovisionne les marchandises pour répondre aux besoins des consommateurs », déclare Vince Beacom, vice-président principal des ventes de Blue Yonder.

À propos de Bata

Fondée en 1894, Bata conçoit des chaussures élégantes et confortables à des prix étonnamment abordables. Bata est une entreprise familiale qui vend plus de 150 millions de paires de chaussures par an dans ses 5 300 points de vente et qui produit localement dans ses 21 usines de fabrication réparties sur cinq continents.

À propos de Blue Yonder

Blue Yonder est le leader mondial des transformations numériques de la chaîne d'approvisionnement et du commerce omni-canal. Notre plateforme commerciale cognitive de bout en bout permet aux détaillants, aux fabricants et aux prestataires de services logistiques de répondre au mieux à la demande des clients, de la planification à la livraison. Avec Blue Yonder, vous unifierez vos données, votre chaîne d'approvisionnement et vos opérations de commerce de détail pour exploiter de nouvelles opportunités commerciales et favoriser l'automatisation, le contrôle et l'orchestration afin de permettre des décisions commerciales plus rentables et durables. Blue Yonder - Fulfill your Potentialtm blueyonder.com

« Blue Yonder » est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Blue Yonder Group, Inc. Tous les noms de marque, de produit ou de service mentionnés dans le présent document et utilisant le nom « Blue Yonder » sont des marques de commerce et/ou la propriété de Blue Yonder Group, Inc. Tous les autres noms d'entreprise ou de produit peuvent être des marques de commerce, des marques de commerce déposées ou des marques de service de sociétés auxquelles elles sont associées.

