Salipro Biotech collabore avec Sumitomo Pharma pour développer un programme de recherche de médicaments





La collaboration mobilise l'expertise unique de Salipro Biotech et sa plateforme technologique Salipro® pour stabiliser une cible pharmacologique difficile. Objectif : étudier les caractéristiques pharmacologiques d'un composé du programme de découverte de Sumitomo Pharma.



STOCKHOLM, Suède, 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'entreprise suédoise de biotech Salipro Biotech AB a annoncé aujourd'hui le lancement de sa collaboration de recherche avec Sumitomo Pharma Co., Ltd. visant à révéler le mécanisme d'action et la caractérisation pharmacologique d'un candidat médicament.

Dans le cadre de cette collaboration, Salipro Biotech emploiera son expertise unique dans la stabilisation de protéines membranaires difficiles à étudier, telles que les RCPG, les canaux ioniques et les transporteurs, via sa plateforme technologique exclusive, Salipro®. Cette initiative a pour ambition de développer un programme de découverte de médicaments de Sumitomo Pharma en caractérisant un candidat médicament présentant les propriétés thérapeutiques désirées par rapport à une cible sélectionnée.

« Nous nous réjouissons de joindre nos efforts à ceux de Sumitomo Pharma pour étudier ce candidat médicament et son mécanisme d'action », a annoncé Jens Frauenfeld, PDG de Salipro Biotech. « Notre expertise particulière et notre plateforme technologique exclusive ouvrent la voie à des cibles pharmacologiques nouvelles qui étaient jusqu'ici considérées comme trop difficiles à identifier. En associant notre expertise aux puissantes capacités de Sumitomo Pharma en matière de développement et découverte de médicaments agissant sur le SNC, nous avons pour ambition de faire la lumière sur le potentiel thérapeutique d'un candidat médicament. »

« Cette collaboration avec Salipro Biotech représente une opportunité pleine de promesses pour l'accélération de notre compréhension du mécanisme d'action de notre nouveau candidat médicament », a expliqué Isao Shimizu, directeur général, vice-président senior, responsable de la division pharmacologie et directeur senior de la recherche chez Sumitomo Pharma. « Nous sommes impatients de joindre nos forces pour étudier ses caractéristiques pharmacologiques. »

À propos de Salipro Biotech AB

Salipro Biotech AB est une société privée de biotechnologie spécialisée dans l'exploration de cibles pharmacologiques difficiles à étudier pour le développement de thérapies nouvelle génération. Sise à Stockholm en Suède, l'entreprise détient à 100 % un portefeuille de propriété intellectuelle qui couvre la plateforme technologique Salipro® pour la stabilisation des protéines membranaires.

À ce jour, Salipro Biotech a signé de nombreuses collaborations de recherche avec des entreprises de biotech et des sociétés pharmaceutiques de premier plan. Grâce à des pipelines internes et en partenariat, Salipro Biotech AB accélère la découverte de nouveaux médicaments.

