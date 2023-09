Le rapport Goalkeepers de la Fondation Gates indique que sept innovations pourraient sauver 2 millions de mères et de bébés d'ici 2030





Melinda French Gates et Bill Gates appellent à une action urgente pour faire progresser les objectifs de développement durable des Nations Unies et braquer les projecteurs sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile

SEATTLE, 12 septembre 2023 /CNW/ - La Fondation Bill & Melinda Gates a publié aujourd'hui son septième rapport annuel Goalkeepers , qui décrit de quelle manière le monde a échoué collectivement à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies à mi-parcours, et comment l'innovation et l'investissement peuvent alimenter le progrès, en particulier dans la lutte contre l'épidémie mondiale de mortalité maternelle et infantile.

Corédigé par les coprésidents de la fondation Melinda French Gates et Bill Gates, le rapport met en lumière de nouvelles données qui montrent le potentiel associé à l'élargissement de l'accès mondial à sept innovations et pratiques qui s'attaquent aux principales causes de décès des mères et des nouveau-nés.

« En rendant les innovations accessibles à ceux qui en ont le plus besoin, 2 millions de vies supplémentaires pourraient être sauvées d'ici 2030, et 6,4 millions de vies d'ici 2040. Cela représente deux millions de familles auxquelles on épargne un chagrin inimaginable, et deux millions de personnes de plus pouvant façonner et enrichir notre monde », écrivent-ils.

Depuis 2016, les progrès en matière de réduction de la mortalité maternelle dans le monde ont stagné, et dans certains pays, dont les États-Unis, les taux de mortalité ont augmenté de façon constante. Près de 800 femmes meurent chaque jour en couches dans le monde. Bien que le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans ait continué de diminuer depuis le milieu des années 2010, le premier mois de la vie d'un nouveau-né demeure le plus dangereux, représentant aujourd'hui près de la moitié de tous les décès d'enfants de moins de 5 ans. On estime que 74 % des décès d'enfants surviennent au cours de la première année d'un bébé.

Dans leurs essais respectifs, French Gates et Gates reconnaissent les efforts mondiaux effectués entre 2000 et 2015 qui ont considérablement amélioré la santé des mères et des bébés, mais soulignent que les progrès ont stagné depuis la pandémie de COVID-19. Ils expliquent comment la découverte d'informations révolutionnaires sur la santé maternelle et infantile au cours des 10 dernières années a mené à des innovations et des pratiques peu coûteuses et faciles à mettre en oeuvre qui préviennent et traitent les complications mortelles liées à l'accouchement comme l'hémorragie post-partum, les infections et l'anémie maternelle. Ils appellent à une action immédiate pour aider à remettre le monde sur la bonne voie afin d'atteindre l'objectif mondial de réduire le taux de mortalité maternelle à moins de 70 sur 100 000 naissances et le taux de mortalité néonatale à 12 décès pour 1 000 enfants nés vivants d'ici 2030.

« Comme c'est souvent le cas dans le domaine de la santé mondiale, les innovations ne parviennent pas aux personnes qui en ont le plus besoin : les femmes dans les pays à faible revenu, ainsi que les femmes noires et autochtones dans les pays à revenu élevé comme les États-Unis, qui meurent trois fois plus vite que les femmes blanches. Cela doit changer, écrit French Gates. Nous avons vu à maintes reprises que lorsque les pays accordent la priorité à la santé des femmes et investissent dans celle-ci, ils créent un puissant moteur de progrès qui peut réduire la pauvreté, faire progresser l'égalité des sexes et bâtir des économies résilientes. »

« Au cours de la dernière décennie, le domaine de la santé des enfants a progressé plus rapidement et est allé plus loin que j'aurais cru le voir de mon vivant, a déclaré Bill Gates. Si notre prestation peut suivre le rythme de notre apprentissage, c'est-à-dire si les chercheurs peuvent continuer à développer des innovations et si des travailleurs de la santé qualifiés peuvent les offrir à chaque mère et à chaque enfant qui en ont besoin, un plus grand nombre de bébés survivront à ces premiers jours cruciaux. »

Bon nombre des innovations et des pratiques qui sauvent des vies soulignées dans le rapport peuvent être mises en oeuvre par des sages-femmes et des accoucheuses dans les collectivités. Elles comprennent :

1.Un ensemble d'interventions qui réduisent de 60 % l'hémorragie postnatale, première cause de décès maternel, et ce, pour moins d'un dollar;

2.Des bifidobactéries (B. Infantis), un nouveau supplément probiotique qui, administré à un nourrisson en même temps que le lait maternel, combat la malnutrition, l'une des principales causes de décès de nouveau-nés;

3.Des suppléments multiples en micronutriments qui augmentent les taux de survie des bébés en aidant les femmes enceintes à augmenter faire des réserves d'éléments nutritifs et en veillant à ce que ces éléments nutritifs vitaux soient transférés au bébé;

4.Une nouvelle perfusion ponctuelle de fer par intraveineuse pour les femmes qui leur permet de reconstituer leurs réserves de fer pendant la grossesse, les protège contre l'anémie et traite cette affection qui est à la fois une cause et un effet de l'hémorragie post-partum et touche près de 37 % des femmes enceintes;

5.Des corticostéroïdes prénatals qui sont administrés aux femmes qui accouchent prématurément pour accélérer la croissance pulmonaire du foetus, ce qui leur donne plusieurs semaines de maturation en quelques jours seulement;

6.L'azithromycine, qui réduit les infections maternelles pendant la grossesse et empêche les infections de dégénérer en septicémie -- la cause de 23 % des décès maternels aux États-Unis -- et réduit la mortalité lorsqu'elle est administrée à des nourrissons dans des milieux où la mortalité est élevée;

7.Une échographie portative basée sur l'IA qui permet aux infirmières et aux sages-femmes de surveiller les grossesses à risque élevé dans des contextes à faibles ressources afin de s'assurer que les risques sont diagnostiqués et traités rapidement.

À mi-chemin de l'échéance des ODD, le rapport Goalkeepers montre que sur 18 indicateurs - de la pauvreté à l'égalité des sexes, en passant par l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé et le climat - le monde est sur la mauvaise voie. Il souligne l'urgence d'agir, ainsi que l'importance d'un engagement mondial renouvelé pour assurer un avenir plus équitable et plus sûr pour tous d'ici 2030. Pour que les mères et les bébés aient accès aux soins de santé de qualité dont ils ont besoin pour vivre longtemps et en santé, il faudra modifier les politiques, faire preuve de volonté politique et investir davantage dans la santé des femmes et dans les travailleurs de la santé, y compris les sages-femmes.

« Le monde a tellement progressé, si rapidement, dans sa compréhension de la façon de sauver les vies les plus fragiles, a déclaré Mark Suzman, PDG de la Fondation Gates. Ensemble, nous pouvons traduire ces connaissances en progrès tangibles en aidant les pays à accéder aux produits de haute qualité connus pour sauver la vie d'une mère et d'un bébé, en investissant davantage dans la recherche et le développement de nouveaux outils et de nouvelles approches qui sauvent des vies, et en veillant à ce que les femmes aient leur mot à dire sur leurs propres soins de santé tout au long de leur cheminement vers la maternité. Le monde peut et doit faire plus pour parvenir à un monde plus sain, plus prospère et égalitaire. »

À propos de la Fondation Bill & Melinda Gates

Guidée par la conviction que chaque vie a une valeur égale, la Fondation Bill & Melinda Gates s'efforce d'aider tout le monde à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle a pour but d'améliorer la santé des populations et de leur donner la possibilité de se sortir de la faim et de l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle vise à garantir que toutes les personnes - en particulier celles qui ont le moins de ressources - aient accès à tout ce dont elles ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie. Établie à Seattle, dans l'État de Washington, la fondation est dirigée par Mark Suzman, chef de la direction, sous la direction de Bill Gates et de Melinda French Gates et du conseil d'administration.

À propos de Goalkeepers

Goalkeepers est la campagne de la fondation visant à accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable à l'échelle mondiale. En consignant les histoires et les données qui sous-tendent les objectifs mondiaux dans un rapport annuel, la Fondation espère inspirer une nouvelle génération de leaders - des « gardiens » (Goalkeepers) qui sensibilisent la population aux progrès, tiennent leurs dirigeants responsables et incitent à l'action pour atteindre les objectifs mondiaux.

À propos des objectifs mondiaux

Le 25 septembre 2015, au siège des Nations Unies, à New York, 193 dirigeants mondiaux se sont engagés à atteindre les 17 objectifs de développement durable à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une série d'objectifs et de cibles ambitieux visant à atteindre trois résultats extraordinaires d'ici 2030 : mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et remédier aux changements climatiques.

12 septembre 2023 à 00:01

