SINOVAC rend compte des progrès réalisés dans le cadre de son essai clinique concernant l'injection anti-COVID-19 à base d'anticorps SA55





Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" ou la "Société") (NASDAQ : SVA), l'un des principaux fournisseurs de produits biopharmaceutiques en Chine, a annoncé que la Société a terminé l'essai clinique de phase I pour son anticorps neutralisant à large spectre, l'injection anti-COVID-19 à base d'anticorps SA55 ("Injection SA55"), à Pékin et a commencé l'essai clinique de phase II à Shanghai après avoir recruté récemment son premier participant.

L'Injection SA55 de SINOVAC, qui est prévue pour le traitement des infections par la COVID-19, a été approuvée pour un essai clinique en Chine le 24 mai 2023. L'essai clinique de phase I a confirmé son profil d'innocuité préliminaire chez 40 adultes en bonne santé âgés de 18 à 65 ans en Chine.

L'essai clinique de phase II est une étude multicentrique, randomisée et en double aveugle contrôlée par placebo. Pour cet essai, il est prévu de recruter 150 patients âgés de 18 ans ou plus, atteints d'une infection légère à modérée par la COVID-19, dans près de 20 établissements de santé en Chine. Les participants seront répartis de manière aléatoire dans différents groupes pour recevoir divers dosages de l'Injection SA55, ou un placebo, en vue d'évaluer sa capacité à réduire les charges virales SARS-CoV-2 et à soulager les symptômes cliniques, tout en évaluant son innocuité. Les résultats préliminaires sont attendus d'ici la fin de l'année.

M. Weidong Yin, président du conseil, président et chef de la direction de SINOVAC, a déclaré : « Après avoir fourni plus de 2,9 milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 de SINOVAC à travers le monde, nous prévoyons encore de nous occuper des mutations du virus de la COVID-19, qui se développent rapidement, avec une technologie de pointe. L'anticorps neutralisant à large spectre d'action est notre nouvel outil dans notre bataille permanente contre la menace persistante que fait peser le virus de la COVID-19 sur la santé humaine. »

« Nous espérons que notre injection SA55 continuera d'apporter une précieuse contribution aux efforts de prévention et de contrôle de la COVID-19, non seulement en Chine, mais aussi ailleurs dans le monde », a ajouté M. Yin.

L'anticorps neutralisant à large spectre SA55 a été découvert par une équipe de recherche dirigée par le Dr Xiaoliang Xie, académicien de l'Académie chinoise des sciences, et le Dr Yunlong Cao, chercheur au Centre d'innovation biomédicale de l'Université de Pékin. L'injection SA55 est un anticorps entièrement humanisé, qui est criblé dans le sang de patients SRAS guéris ayant reçu trois doses de vaccin anti-COVID-19, puis exprimé par recombinaison, d'après le Dr Xie.

Leurs études mettent en évidence l'efficacité de SA55 pour neutraliser le variant omicron et ses sous-lignées, dont BA.5, BF.7, BQ.1.1, XBB.1.5, BA.2.86 et la souche actuellement dominante, EG.5. M. Xie a remarqué que SA55 est prétendument le seul anticorps clinique auquel le SARS-CoV-2 n'a pas réussi à échapper.

Les anticorps neutralisants monoclonaux pour la COVID-19 servent aussi bien en traitement qu'en prévention. Comme option thérapeutique, leur bon profil d'innocuité et le nombre moindre de contre-indications les rend plus adaptés à une population élargie que les médicaments à base de petites molécules pour la COVID-19.

Comme option de prévention, ils ont l'avantage d'accroître rapidement les niveaux d'anticorps après l'administration et bénéficient d'une demi-vie plus longue, ils conviennent donc aux personnes immunodéprimées et à celles qui seraient autrement inéligibles à la vaccination. L'Administration nationale chinoise des produits médicaux a approuvé en avril 2023 un essai clinique pour le spray nasal SA55 de SINOVAC dans le cadre de la prévention des infections par la COVID-19.

À propos de SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) est une société biopharmaceutique basée en Chine qui se concentre sur la R&D, la fabrication et la mise sur le marché de vaccins qui protègent contre les maladies infectieuses humaines.

Le portefeuille de produits de SINOVAC comprend des vaccins contre la COVID-19, la maladie pieds-mains-bouche (HFMD) à infection par entérovirus 71 (EV71), l'hépatite A, la varicelle, la grippe, la poliomyélite, les infections à pneumocoques, les oreillons, etc.

L'utilisation du vaccin contre la COVID-19, CoronaVac®, a été approuvée dans plus de 60 pays et régions du monde. Healive®, le vaccin contre l'hépatite A, a répondu aux exigences de préqualification de l'OMS en 2017. Le vaccin EV71, Inlive®, est un vaccin innovant relevant des « produits biologiques préventifs de catégorie 1 », mis sur le marché chinois en 2016. En 2022, le vaccin inactivé contre le poliovirus à souches Sabin (sIPV) et le vaccin contre la varicelle de SINOVAC ont été préqualifiés par l'OMS.

SINOVAC a été la première entreprise à recevoir une approbation pour son vaccin contre la grippe H1N1, Panflu.1®, qui a approvisionné la campagne vaccinale et le programme de réserve du gouvernement chinois. La Société est également l'unique fournisseur du vaccin contre la grippe pandémique H5N1, Panflu®, dans le cadre du programme de réserve du gouvernement chinois.

SINOVAC se consacre sans relâche au développement de son portefeuille de projets, avec notamment, sans toutefois s'y limiter, de nouvelles technologies, de nouveaux vaccins ainsi que d'autres produits biomédicaux. Nous explorerons constamment les opportunités d'expansion stratégique dans le monde.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet de la Société à l'adresse www.sinovac.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

11 septembre 2023 à 10:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :