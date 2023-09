Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux - Québec bonifie de 19,7 M$ les investissements pour accroître la sécurité des barrages municipaux





QUÉBEC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce une bonification de 19,7 millions de dollars du budget du Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN). Cette aide vise à permettre aux municipalités de 50 000 habitants ou moins, propriétaires de barrages à forte contenance, de se conformer à leurs obligations en vertu de la Loi sur la sécurité des barrages (LSB).

La bonification s'accompagne d'une optimisation du programme découlant de la révision de la LSB, entrée en vigueur en mai 2022. Ainsi, dès 2023-2024, un troisième volet est ajouté au programme pour appuyer financièrement les municipalités dans la réalisation des travaux correctifs liés aux barrages qui n'ont pas à être soumis à une étude d'évaluation de sécurité.

Les trois volets du PAFMAN pour les années financières 2023-2024 à 2025-2026 visent :

Pour le volet 1, la réalisation d'une étude d'évaluation de la sécurité d'un barrage à forte contenance;

Pour le volet 2, la réalisation des travaux correctifs découlant d'une étude d'évaluation de la sécurité;

Pour le volet 3, la réalisation des travaux correctifs d'un barrage à forte contenance dont le niveau de conséquences d'une rupture est « minimal » ou « faible ».

Le nouveau cadre normatif présentant tous les détails du programme paraîtra sous peu.

Citations :

« Le Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux est un important levier pour appuyer les municipalités et les communautés de plusieurs régions du Québec dans la gestion de ce type d'ouvrage, dont la sécurité est essentielle. Les barrages municipaux ont de multiples fonctions, tant pour notre bien-être que pour la santé de nos écosystèmes. Il est donc indispensable de les maintenir conformes aux plus hauts standards, comme le prévoit la Loi. Le gouvernement du Québec est fermement engagé à bonifier et optimiser ce programme afin de réaliser davantage de travaux et contribuer à les rendre plus sécuritaires. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis heureuse que notre gouvernement investisse afin de reconduire et d'améliorer le Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux. Ces ouvrages, dont la présence passe souvent inaperçue, contribuent au maintien de la qualité de milliers de plans d'eau partout au Québec, en plus de nous rendre de nombreux services. Par exemple, ils sont utiles à la protection contre les incendies et à la pratique de plusieurs activités récréatives. En raison de leur importance dans nos vies et pour nos milieux, nous avons la responsabilité de les maintenir en bon état et conformes aux plus hautes normes de sécurité. Je remercie les municipalités qui font de nos barrages des ouvrages sûrs pour notre environnement et pour nous! »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

Faits saillants :

Lancé en janvier 2019, le PAFMAN a depuis soutenu la mise aux normes de 55 barrages dans 43 municipalités, pour un investissement de plus de 6,7 millions de dollars en aide financière. Le PAFMAN s'adresse aux municipalités de 50 000 habitants ou moins, propriétaires d'au moins un barrage à forte contenance.

En juillet 2023, c'est près de 1,3 million de dollars que le gouvernement a annoncé pour appuyer sept municipalités dans la mise aux normes de neuf barrages dans cinq régions.

Les barrages municipaux à forte contenance représentent environ 12 % (240 barrages) des quelque 2 000 barrages à forte contenance inscrits au Répertoire des barrages du Québec. Sont considérés comme des barrages à forte contenance ceux d'une hauteur : d'au moins 1 mètre dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m 3 ; de 2,5 mètres ou plus dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m 3 .



