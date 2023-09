Le premier ministre aborde des enjeux mondiaux et promeut la croissance inclusive et durable au Sommet du G20





NEW DELHI, Inde, le 10 sept. 2023 /CNW/ - En ce moment où le monde fait face à des crises qui touchent toutes les populations de la planète, nous devons unir nos forces pour trouver des solutions collectives.

Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au Sommet du G20 à New Delhi, en Inde. Pendant ce sommet, il a favorisé le progrès à l'égard des enjeux qui touchent les gens, tels que les changements climatiques et l'insécurité alimentaire et énergétique, et a fait une série d'annonces de financement. Il a aussi fait valoir l'importance de la primauté du droit.

À New Delhi, le premier ministre Trudeau a souligné l'importance d'agir de manière collective pour accélérer la croissance économique, de sorte qu'elle profite à tous. Il a précisé que les partenaires du G20 doivent se mobiliser de toute urgence pour faire face aux conséquences des changements climatiques, qui aggravent l'insécurité alimentaire, économique et énergétique mondiale et occasionnent des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Il s'est dit préoccupé par la situation des partenaires du G20 et d'autres pays qui ont aussi subi, ces derniers mois, des inondations et des feux de forêt d'une intensité extrême, et il a expliqué les ravages causés par les feux de forêt dans les provinces et les territoires du Canada cet été.

Au cours du Sommet du G20, le premier ministre a réitéré le soutien inébranlable du Canada à l'égard de l'ordre international fondé sur des règles et des avancées commerciales et économiques mondiales qui en dépendent. Il a condamné sans équivoque l'invasion brutale et injustifiable de la Russie en Ukraine et a insisté sur le fait que les plus vulnérables de nos sociétés sont les plus touchés par les conséquences mondiales de la guerre. Si nous souhaitons réellement coopérer sur la scène internationale afin de faire croître l'économie, d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et de maintenir l'intégrité et l'efficacité du G20, nous devons réclamer d'une seule et même voix que la Russie mette fin à sa guerre illégale contre l'Ukraine. Le premier ministre a par ailleurs affirmé que le Canada ne reconnaîtrait jamais les résultats du simulacre d'élections tenu actuellement par la Russie en Ukraine, qui n'est qu'une tentative cynique de sa part de légitimer sa conquête militaire sous le couvert de la démocratie.

Lors du Sommet, le premier ministre Trudeau a milité en faveur d'institutions multilatérales plus fortes et inclusives et s'est réjoui de l'adhésion de l'Union africaine au sein du G20, réclamant du même coup que les pays en développement puissent mieux faire entendre leur voix sur la scène internationale. Le premier ministre a également profité de l'occasion pour rencontrer le président de l'Union africaine, Azali Assoumani, afin de féliciter l'Union pour le leadership dont elle fait preuve pour promouvoir le multilatéralisme et représenter les pays du Sud.

Le premier ministre et les autres dirigeants du G20 ont fait paraître une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent collectivement à accélérer la croissance durable, à réformer les institutions financières internationales pour les adapter au 21e siècle, à soutenir la transformation numérique de nos institutions publiques et à favoriser des droits égaux pour les femmes et les filles dans toute leur diversité.

Pour contribuer à l'atteinte des ODD dans le monde, notamment en atténuant les effets des changements climatiques, en améliorant la sécurité alimentaire et en autonomisant toutes les femmes et les filles, le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada fournira :

jusqu'à 63 millions de dollars de financement destinés à cinq nouveaux projets des Partenariats pour le climat. Ces projets favoriseront l'adaptation aux changements climatiques en Afrique subsaharienne, la création d'économies résilientes face au climat, la protection et l'accroissement de la biodiversité ainsi que l'autonomisation des femmes et des filles, le tout au moyen de solutions fondées sur la nature;

7,7 millions de dollars pour financer le développement inclusif et durable de chaînes de valeur agricoles en Bolivie, afin d'aider à améliorer la résilience des populations autochtones vulnérables face aux changements climatiques et à l'insécurité alimentaire;

7 millions de dollars au Mécanisme de financement catalyseur du climat, afin de renforcer les projets de financement pour le climat réalisés dans les pays en développement et de soutenir les projets ciblant les effets des changements climatiques sur les groupes vulnérables du point de vue économique, en particulier les femmes et les filles;

15,7 millions de dollars pour aider à financer et à faire croître des entreprises agricoles dirigées par des femmes au Nigéria;

15 millions de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo et accroître le revenu des femmes dans l'industrie;

et accroître le revenu des femmes dans l'industrie; 22 millions de dollars pour améliorer la nutrition en milieu scolaire au Burkina Faso , ce qui aidera à réduire l'insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique dans ce pays et à répondre aux besoins en matière de nutrition et d'éducation des plus vulnérables, en particulier les filles.

Le Canada est un fier architecte du G20 et est fortement investi dans ce groupe. Nous sommes résolus à favoriser la réalisation de progrès économiques durables à l'échelle internationale, tout en protégeant cette planète qui est la nôtre. Nous poursuivrons nos efforts vers l'atteinte de véritables résultats pour le Canada et pour nos partenaires du monde entier, maintenant et à l'avenir.

Citation

« Le thème de la réunion du G20 de cette année, "Une Terre, une famille, un avenir", nous invitait à prendre conscience des graves crises qui existent actuellement dans le monde et à unir nos forces afin de bâtir un monde meilleur pour les générations à venir. Au cours des deux derniers jours, nous avons réitéré que nous allons toujours défendre la paix et la sécurité, lutter contre les changements climatiques, créer de bons emplois et favoriser une croissance économique centrée sur le bien-être de tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La présence du premier ministre au Sommet du G20 en Inde clôt une série de rencontres fructueuses dans la région indo-pacifique, où il a participé au Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) à Jakarta , en Indonésie, et a rencontré de nombreux dirigeants de la région, y compris le président de l'Indonésie, Joko Widodo , pour faire progresser la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et marquer le début d'une nouvelle ère dans les relations entre le Canada et l'ANASE, au moment où le Canada accède au rang de partenaire stratégique.

, en Indonésie, et a rencontré de nombreux dirigeants de la région, y compris le président de l'Indonésie, , pour faire progresser la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et marquer le début d'une nouvelle ère dans les relations entre le Canada et l'ANASE, au moment où le Canada accède au rang de partenaire stratégique. Le premier ministre a également annoncé plusieurs nouvelles initiatives importantes au chapitre du commerce et de l'investissement dans l'Indo-Pacifique, ce qui permettra de resserrer la relation du Canada avec la région et de faire progresser la mise en oeuvre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique. Il s'est rendu à Singapour pour y rencontrer le premier ministre Lee Hsien Loong et des chefs d'entreprise.

Il s'agit du neuvième Sommet du G20 auquel participe le premier ministre Justin Trudeau.

Le G20 est une plateforme importante où l'on discute de questions économiques, financières et commerciales mondiales. Le G20 regroupe les principales économies du monde et représente tous les continents habités, 80 % du PIB mondial, 75 % du commerce mondial et 60 % de la population mondiale.

Le G20 englobe l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Russie, la Türkiye, le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'Union africaine, l'Espagne, le Bangladesh, l'Égypte, Maurice, les Pays-Bas, le Nigéria, Oman, Singapour et les Émirats arabes unis sont parmi les pays conviés par l'Inde à participer au Sommet du G20 en tant qu'invités, cette année.

, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Russie, la Türkiye, le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'Union africaine, l'Espagne, le , l'Égypte, Maurice, les Pays-Bas, le Nigéria, , Singapour et les Émirats arabes unis sont parmi les pays conviés par l'Inde à participer au Sommet du G20 en tant qu'invités, cette année. Au Sommet du G20, le premier ministre Trudeau a rencontré : le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese ; le premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak ; le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi ; le président de l'Union africaine, Azali Assoumani; le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga .

Afin de mettre en valeur le thème de la présidence indienne du G20, à savoir « Une Terre, une famille, un avenir », ainsi que la diversité culturelle des membres du G20 et des pays invités, le Sommet du G20 a présenté une série impressionnante de projets culturels des pays participants. Les contributions du Canada illustrent notre rôle de pont entre les diverses cultures, favorisant l'unité mondiale par la célébration de nos patrimoines riches et variés et par notre participation aux échanges culturels. Parmi ces contributions, on peut citer : L'oeuvre intitulée The Sea Monster Transformation Mask , du maître sculpteur Calvin « Nasnamus » Hunt, de la Colombie-Britannique; Une reproduction bidimensionnelle de L'Hommage à Rosa Luxembourg , du peintre québécois Jean-Paul Riopelle ; Diverses images issues de productions vidéo de l'Office national du film du Canada sur le patrimoine immatériel avec l'hymne de Canada 150, et un segment sur le patrimoine naturel du court-métrage O Canada #1 National Anthem: With Glowing Hearts ; La Charte canadienne des droits et libertés, et une photo de l'honorable Pierre Elliott Trudeau signant la Proclamation de la Loi constitutionnelle, pour représenter nos institutions démocratiques; Un poème de la 10 e poète en résidence du Parlement, Marie-Célie Agnant, intitulé Time To Go Back in Time (soumis pour publication dans le recueil de poésie du G20, Under the Same Sky ). Une représentation numérique de l'oeuvre Letter to the Future , de la photographe Jessica Houston (soumis pour l'exposition d'art contemporain du G20, Together We Art ).



