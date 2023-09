BingX garantit l'absence de dérapage dans les contrats à terme perpétuels





SINGAPOUR, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- BingX , l'un des principaux échanges mondiaux de crypto-monnaies, révolutionne l'expérience d'échange de crypto-monnaies avec sa fonction de prix garanti mise à jour, afin de garantir un glissement nul dans les contrats à terme perpétuels. Cette fonctionnalité innovante couvrira les 166 paires de négociation disponibles sur les contrats à terme perpétuels de BingX, y compris les options populaires telles que BTC/USDT , ETH/USDT , et plus encore.

Les contrats à terme perpétuels sont des instruments d'échange de cryptomonnaies liés à la valeur d'un actif sous-jacent. Ils permettent aux traders de crypto-monnaies de spéculer sur les prix futurs de l'actif. Contrairement aux contrats à terme traditionnels sur crypto-monnaies qui sont assortis d'une date d'expiration, les contrats à terme perpétuels sont signés à perpétuité.

Le glissement dans les contrats à terme perpétuels fait référence à la différence entre le prix attendu auquel une transaction est placée et le prix réel auquel la transaction a lieu. Il se produit généralement lorsque la liquidité du marché est faible ou la volatilité élevée. Il peut y avoir moins d'intervenants sur le marché pour prendre l'autre côté d'une transaction, et il faut donc plus de temps entre la passation de l'ordre et l'exécution de l'ordre après qu'un acheteur ou un vendeur a été trouvé.

Le prix garanti permet aux utilisateurs de BingX d'exécuter leurs transactions précisément au prix prédéfini sans se soucier des fluctuations du marché. En sélectionnant cette fonction lors de la création d'un "ordre de déclenchement" ou d'un "ordre de vente stop", les utilisateurs de BingX peuvent s'assurer que leurs positions sont exécutées sans dérapage, BingX assumant les risques associés. La fonction de prix garanti de BingX est assortie d'une commission basée sur le volume d'échange réel lors de l'exécution réussie de l'ordre.

Megan Nyvold, responsable de la stratégie de marque chez BingX, a déclaré : « Avec l'introduction de notre fonction améliorée de prix garanti, nous mettons la puissance du trading de précision entre les mains de nos utilisateurs. Le dévouement de BingX à l'innovation et aux solutions centrées sur l'utilisateur transparaît alors que nous continuons à repousser les limites de ce qui est possible dans l'espace d'échange de crypto-monnaies ».

BingX s'engage à améliorer encore l'expérience des utilisateurs en étendant le mécanisme à divers domaines. Avec ces caractéristiques révolutionnaires, BingX est à l'avant-garde de la fourniture d'un environnement d'échange sécurisé et efficace, renforçant son engagement à stimuler l'innovation dans la sphère de l'échange de crypto-monnaies.

