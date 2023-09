SEULEMENT 29 % DES TRAVAILLEURS AMÉRICAINS ET CANADIENS DÉCRIVENT L'AIR INTÉRIEUR DANS LEUR MILIEU DE TRAVAIL COMME TRÈS PROPRE, SELON L'ENQUÊTE ANNUELLE DE FELLOWES SUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE L'AIR PUR





Fellowes, un important fabricant de purificateurs d'air depuis 15 ans, encourage les employeurs à investir dans la gestion de la qualité de l'air afin d'améliorer le maintien en poste, le bien-être et la productivité des employés.

ITASCA, Ill., 8 septembre 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de l'air pur , le 7 septembre, Fellowes , une entreprise familiale qui offre des solutions de confiance en milieu de travail depuis 106 ans, a annoncé aujourd'hui les résultats d'un récent sondage mené aux États-Unis et au Canada sur le mieux-être au travail. Cette enquête, menée auprès de 1 085 travailleurs américains et canadiens qui travaillent à l'intérieur au moins une journée complète par semaine, met en lumière la question importante de la qualité de l'air intérieur (QAI) en milieu de travail.

Principales conclusions du sondage :

1. Détérioration de la perception de la QAI : Seulement 29 % des répondants (soit 33 % des Américains et 25 % des Canadiens) ont dit que la qualité de l'air dans leur milieu de travail était « très propre ». Cela indique une baisse notable par rapport aux 36 % signalés dans une enquête Fellowes de 2022.

2. Promotion de l'air pur : 91 % des répondants ont indiqué que la qualité de l'air devrait être un droit fondamental pour tous les travailleurs, ce qui souligne l'urgence de répondre aux préoccupations relatives à la QAI.

3. Répercussions sur le rendement : La grande majorité des répondants (89 %) ont déclaré que l'air intérieur pur les aide à donner le meilleur d'eux-mêmes au travail, ce qui reflète les recherches menées par le Harvard T.H. Chan School of Public Health, qui relient la qualité de l'air intérieur à l'augmentation des facultés cognitives et de la productivité.

4. Facteurs de QAI mentionnés : Les répondants dont le milieu de travail n'était pas considéré comme très propre ont relevé plusieurs facteurs qui contribuent à une mauvaise QAI, notamment :

Air stagnant ou circulation inadéquate -- selon 35 % de ces répondants

Taux d'humidité -- 33 %

Manifestations de moisissures, de taches, de poussière et de particules en suspension dans l'air -- 25 %

Odeurs perceptibles -- 25 %

5. Priorité accordée à la QAI par rapport aux commodités en milieu de travail : Les travailleurs américains et canadiens accordent beaucoup d'importance à un espace de travail intérieur propre plutôt qu'aux avantages habituels en milieu de travail, ce qui place cet aspect au premier rang de leurs préférences en matière d'amélioration du milieu de travail. Les répondants ont classé six options dans l'ordre d'importance suivant :

Espace de travail intérieur propre, y compris un air pur Allocations pour la santé et/ou pour les abonnements à un centre d'entraînement physique et l'équipement d'exercice Café/collations gratuits Abonnement gratuit à un centre d'entraînement physique Aires de rassemblement social, y compris tables de billard, soccer sur table, etc. Cinq-à-sept/activités sociales

6. Préoccupations ayant une incidence sur le maintien en poste : Environ un répondant sur trois (31 %) a déclaré qu'il envisagerait de quitter son emploi en raison de préoccupations liées à la mauvaise qualité de l'air intérieur.

Selon l' Agence de protection de l'environnement , une personne passe typiquement 90 % de son temps à l'intérieur, et la qualité de l'air intérieur devrait être au coeur des préoccupations des entreprises à l'occasion de la Journée internationale de l'air pur. Les employeurs qui investissent dans la air purification avec des filtres HEPA, des systèmes de CVC améliorés et une meilleure ventilation peuvent protéger les travailleurs contre les virus aéroportés, y compris la COVID-19 et ses variants, les bactéries, la pollution, les allergènes et les composés organiques volatils (COV).

Malheureusement, seulement 37 % des travailleurs interrogés ont déclaré que leur employeur avait amélioré la QAI au cours de la dernière année. Parmi les employeurs qui ont apporté des améliorations à la QAI, le principal changement remarqué par les employés a été l'ajout de purificateurs d'air (59 % des répondants qui ont remarqué une amélioration de la QAI de l'employeur). Les systèmes de purification de l'air aident à améliorer la qualité de l'air d'un espace tout en fournissant aux employés la preuve visuelle que leur lieu de travail est axé sur le bien-être. Certains systèmes, dont le nouveau système de gestion de la qualité de dl'air Array de Fellowes , peuvent également fournir aux employés des renseignements en temps réel sur la qualité de leur air grâce à la visualisation des données et à un tableau de bord communautaire en ligne partagé.

« Les travailleurs d'aujourd'hui sont plus au courant des risques associés à la mauvaise qualité de l'air et comptent sur leurs employeurs pour apporter les améliorations nécessaires afin d'assurer leur sécurité et leur productivité au travail, a déclaré Arti Lyde, directrice générale mondiale, Gestion de la qualité de l'air chez Fellowes. Les employés étant conscients de l'effet de la qualité de l'air sur leur productivité et leur santé -- allant même jusqu'à envisager de quitter leur emploi pour cette raison --, les entreprises devraient investir dans l'amélioration de la qualité de l'air afin d'investir dans leur main-d'oeuvre. »

La demande croissante du public en matière d'amélioration de la QAI a mené à la publication en juin de la toute première norme visant à contrôler les aérosols infectieux et à maintenir une bonne qualité de l'air intérieur par l'ASHRAE, un organisme voué à l'avancement du bien-être humain grâce à la technologie dans les systèmes de bâtiments, l'efficacité énergétique, la qualité de l'air intérieur et la réfrigération. Les lignes directrices de l'ASHRAE recommandent une combinaison de débit d'air pur et de niveaux de filtration équivalant à cinq renouvellements d'air par heure et plus selon l'espace. Les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis ont également publié des directives semblables pour la QAI et encouragent l'utilisation de systèmes CVCA avec filtration MERV 13 ou supérieure, ainsi que de systèmes de purification de l'air HEPA, afin de maximiser la propreté de l'air.

« Dans de nombreux bâtiments, les systèmes existants ont besoin d'un soutien supplémentaire pour répondre aux normes de qualité de l'air plus rigoureuses d'aujourd'hui. Il a été prouvé scientifiquement que la purification de l'air est un excellent complément aux systèmes CVCA pour aider à ramener la qualité de l'air aux niveaux recommandés et qu'elle peut être mise en oeuvre facilement dans les espaces sans les inconvénients liés aux rénovations à grande échelle », a déclaré Mme Lyde.

De plus, la purification localisée de l'air intérieur à l'aide de filtres True HEPA H13 peut éliminer 99,95 % des virus, des bactéries, des polluants, des allergènes et des particules de COV aussi faibles que 0,1 micron qui entraînent une détérioration de la qualité de l'air intérieur et les risques connexes pour la santé. L'amélioration de la QAI réduit également le risque d'accident vasculaire cérébral, de cancer du poumon, de maladies respiratoires et d'autres problèmes de santé.

Tableau des résultats de l'enquête par pays

Sujet mesuré États-Unis + Canada États-Unis seulement Canada seulement Décrit le milieu de travail intérieur comme étant « très propre » 29 % 33 % 25 % L'air intérieur pur les aide à faire de leur mieux 89 % 87 % 93 % L'air intérieur propre devrait être un droit pour tous les employés 91 % 88 % 95 % Envisagerait de quitter un emploi pour cause de mauvaise qualité de l'air intérieur 31 % 34 % 28 %

À propos de Fellowes

Fellowes, qui célèbre son 106e anniversaire sous la direction et la propriété privée de la famille Fellowes, est un chef de file mondial et un partenaire de confiance qui offre des solutions de produits pour répondre à un large éventail de besoins de la vie au travail. Tout au long de son histoire, Fellowes s'est donné pour mission de « servir au carrefour de la famille, de l'innovation, de la qualité et des soins ». Fellowes, dont le siège social est situé à Itasca, en Illinois, aux États-Unis, est présent à 25 emplacements dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Fellowes.com .

À propos du sondage

Fellowes a mené un sondage les 25 et 29 août 2023 sur la qualité de l'air intérieur par l'entremise de SurveyMonkey Audience auprès de 1 085 adultes américains (585) et canadiens (500) qui travaillent au moins une journée complète par semaine à l'intérieur chez leur employeur. L'enquête avait une marge d'erreur de +/- 3 % au niveau de confiance de 95 %.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2204996/Fellowes_Image_1_of_4___Clean_Air_Survey___29_percent.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2204997/Fellowes_Image_2_of_4___Clean_Air_Survey___91_percent.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2204998/Fellowes_Image_3_of_4___Clean_Air_Survey___Ranked_Workplace_Benefits.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2204999/Fellowes_Image_4_of_4___Clean_Air_Survey___1_in_3_leave_jobs.jpg

8 septembre 2023

