Le premier ministre fait progresser l'investissement, l'innovation et les liens commerciaux avec Singapour

SINGAPOUR, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Au moment où le Canada entame un nouveau chapitre à titre de partenaire stratégique de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), il approfondit du même coup ses liens avec la région indo-pacifique. Le Canada et Singapour entretiennent depuis longtemps une étroite relation en matière de commerce, d'investissement et de développement des affaires et partagent certaines priorités, telles qu'un attachement à l'ordre international fondé sur des règles et l'objectif de rendre meilleure la vie de leur population.

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré aujourd'hui le premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, dans le cadre d'une visite bilatérale afin de continuer à fortifier les liens entre les deux pays. Au cours de cette rencontre, les dirigeants ont convenu d'élargir les liens en matière de commerce et d'investissement, notamment par le biais de la Porte commerciale canadienne qui sera établie à Singapour. Ils se sont aussi engagés à poursuivre leur coopération à l'égard d'enjeux mondiaux urgents, tels que la sécurité, les changements climatiques et la résilience des chaînes d'approvisionnement.

Le premier ministre a profité de cette visite bilatérale pour rencontrer les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises du pays afin de bâtir des partenariats économiques dynamiques, d'attirer des investissements et de créer de bons emplois dans les deux pays. Il a fait la promotion du Canada en tant que destination attrayante et fiable pour l'investissement en provenance de Singapour. Il a également mis en lumière les avantages concurrentiels du Canada, tels que des chaînes d'approvisionnement robustes et la technologie canadienne comme l'intelligence artificielle, les technologies propres et le génie. Les dirigeants ont en outre discuté de stratégies pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus fiables, responsables et résilientes et aider les entreprises canadiennes à faire des affaires à Singapour.

Si l'on veut garantir la cybersécurité mondiale, il faut établir des partenariats solides. À Singapour, le premier ministre a ainsi annoncé le renouvellement prochain du protocole d'entente sur la cybersécurité entre le Canada et Singapour. Ce protocole d'entente engage les deux pays à accroître leur coopération en matière de partage d'information, de perfectionnement des compétences, d'innovation et de renforcement des capacités au sein de leurs systèmes de cybersécurité. Cette entente aidera aussi les deux pays à coordonner les efforts déployés à l'échelle internationale pour combattre les menaces constantes à la sécurité, notamment dans la région indo-pacifique. Les deux dirigeants ont aussi convenu d'entamer des pourparlers entourant la conclusion d'un accord général sur la sécurité de l'information. Cet accord favoriserait la coopération en matière de défense et aiderait les industries canadiennes à participer à des programmes et à des contrats de défense classifiés avec Singapour.

Le premier ministre Trudeau et le premier ministre Lee ont aussi annoncé leur intention d'établir un accord entre le Canada et Singapour sur la mobilité des jeunes, grâce auquel ces derniers, y compris les jeunes professionnels, pourront plus facilement travailler et voyager dans l'un ou l'autre des pays. Cet accord aidera les jeunes à acquérir des compétences linguistiques et un leadership et à se préparer à la vie quotidienne, augmentera les possibilités d'emploi et renforcera la relation entre le Canada et Singapour.

Dans le cadre de la Stratégie pour l'Indo-Pacifique, le Canada s'efforce de resserrer ses partenariats en matière de science, de technologie et d'innovation dans la région. Au cours de leur rencontre, les premiers ministres Trudeau et Lee se sont réjouis de la tenue de discussions visant à favoriser la coopération bilatérale dans ce domaine. Les deux pays sont impatients de partager leurs connaissances et leurs ressources, de mettre en place des entreprises innovatrices et de créer des emplois hautement qualifiés, tout en consolidant leur relation économique.

Au fur et à mesure que ce partenariat s'approfondira, le Canada continuera de travailler avec Singapour afin d'innover, d'enrichir l'économie mondiale, de protéger et de maintenir la paix et la sécurité mondiales et d'offrir des occasions aux deux peuples.

« Le Canada et Singapour sont au diapason en ce qui concerne les grands enjeux importants pour leur pays. Notre partenariat solide nous aide à améliorer notre résilience, à favoriser l'innovation et à faire croître nos économies, et les discussions que nous avons tenues ici, à Singapour, nous montrent clairement que nous sommes prêts à élargir notre relation de manière à ce qu'elle soit avantageuse pour nos deux pays. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

En 2022, Singapour constituait la première destination en Asie du Sud-Est pour les investissements directs canadiens à l'étranger (28 milliards de dollars) et la deuxième source d'investissements directs étrangers du Canada (1,9 milliard de dollars) en provenance d'Asie du Sud-Est.

En 2022, le commerce bilatéral des marchandises entre le Canada et Singapour était évalué à près de 2,9 milliards de dollars, ce qui constituait une augmentation de 28 pour cent comparativement à l'année 2021. La même année, les exportations de marchandises du Canada s'élevaient à 1,52 milliard de dollars, et les importations canadiennes de marchandises en provenance de Singapour atteignaient 1,34 milliard de dollars.

Le premier protocole d'entente sur la cybersécurité entre le Canada et Singapour a été signé en 2018.

La Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique prévoit un financement de 65,1 millions de dollars sur 5 ans, et 13,8 millions de dollars les années suivantes, dans le cadre du Programme canadien de l'innovation à l'international (PCII), afin de renforcer les partenariats de co-innovation avec les principales économies de la région, ainsi que pour accroître et faciliter de nouvelles activités de co-innovation pour les petites et moyennes entreprises canadiennes.

À l'heure actuelle, le Canada a conclu des accords sur la mobilité des jeunes avec plus de 35 pays d' Europe , d'Asie de l'Est, d'Océanie et des Amériques . L'accord conclu avec Singapour , le premier de ce genre avec un pays de l'ANASE , offre aux Canadiens davantage d'opportunités d'acquérir de l'expérience dans cette région de plus en plus importante.

