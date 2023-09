Le Groupe WestJet améliore son conseil d'administration en nommant Benjamin Smith et Álex Cruz vice-présidents et en nommant Lisa Durocher au conseil d'administration





CALGARY, AB, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Le Groupe WestJet a annoncé aujourd'hui la nomination de Benjamin Smith et d'Álex Cruz à titre de vice-présidents de son conseil d'administration et la nomination de Lisa Durocher à son conseil d'administration.

« J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de Benjamin et d'Álex aux postes de vice-présidents de notre conseil d'administration. Benjamin et Álex sont tous deux des vétérans chevronnés de l'industrie du transport aérien qui ont fait leurs preuves et qui continueront d'apporter un leadership stratégique et commercial au Groupe WestJet alors que nous travaillons ensemble pour offrir de la valeur aux invités, aux employés et aux intervenants du Groupe WestJet », a déclaré Chris Burley, président du conseil d'administration du Groupe WestJet.

M. Smith est le directeur général d'Air France-KLM, où il travaille depuis 2018. Avant cela, M. Smith a eu une brillante carrière pendant plus de deux décennies à Air Canada, où il a occupé des postes de plus en plus élevés, plus récemment à titre de président, Compagnies aériennes et de chef de l'exploitation. M. Smith possède une vaste expérience de l'aviation nationale et internationale et a fait ses preuves.

M. Cruz a commencé sa carrière chez American Airlines à Dallas et a plus tard fondé Clickair, une compagnie aérienne à faible coût. Il a ensuite fusionné avec Vueling, une entreprise basée à Barcelone, et a finalement dirigé son acquisition par International Airlines Group (IAG). En 2016, il est devenu président et chef de la direction de British Airways, où il a travaillé jusqu'en 2021. M. Cruz siège également au conseil d'administration de Recaro, de PortAventura World et de plusieurs entreprises de technologie touristique en démarrage.

En plus de nommer ses nouveaux vice-présidents, le Groupe WestJet a également nommé Lisa Durocher à son conseil d'administration. Mme Durocher a récemment été chef de la direction de Banque Rogers et vice-présidente principale, Services financiers, Rogers Communications, où elle a supervisé la stratégie et l'expansion des services financiers de l'organisation. Mme Durocher s'est jointe à Rogers en 2016 pour devenir chef du numérique plus tard cette année-là, où elle a dirigé la stratégie et accéléré la transformation des programmes numériques de Rogers.

Avant de se joindre à Rogers, Mme Durocher a passé plus d'une décennie chez American Express, où elle a occupé divers postes de haute direction dans les domaines du développement de produits et de technologies numériques, de la gestion de programmes de fidélisation, de l'exécution de stratégies ainsi que de la publicité et du marketing à l'échelle mondiale. Mme Durocher détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Wilfrid Laurier et siège au conseil d'administration de Fortis Inc.

« Nous sommes heureux d'accueillir Lisa au sein de notre conseil d'administration en cette période tout à fait formidable pour le Groupe WestJet,a ajouté M. Burley. Les 30 années d'expérience impressionnante en leadership de Lisa au sein de certaines des marques les plus prospères d'Amérique du Nord constitueront un atout inestimable pour le Groupe WestJet, alors que nous continuons de numériser radicalement et de faire croître rapidement notre entreprise pour répondre à la demande du marché. »

Pour de plus amples renseignements sur le conseil d'administration du Groupe WestJet, veuillez consulter le site https://www.westjet.com/fr-ca/qui-sommes-nous/membres-conseil-administration.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

7 septembre 2023 à 19:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :