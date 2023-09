Backlight présentera les innovations de sa gamme de produits pour les flux de travail créatifs et de streaming à l'IBC 2023





L'entreprise mondiale de technologie des médias et du divertissement, Backlight , a annoncé son retour à l'International Broadcasting Convention (IBC) ce mois-ci avec de nombreuses mises à jour et intégrations de nouveaux produits à partager avec l'industrie. Backlight sera au stand 1.D09 pour présenter des solutions innovantes qui améliorent le cycle de vie du contenu vidéo pour les diffuseurs, les créateurs de contenu, les éditeurs et les distributeurs.

Demandez une rencontre avec Backlight lors de l'IBC ici.

Mises à jour et intégrations de produits Backlight

Les solutions de Backlight, riches en fonctionnalités, permettent aux diffuseurs et aux détenteurs de droits de créer plus de contenu, de le distribuer partout, de débloquer de nouvelles sources de revenus et de gérer les projets médiatiques et créatifs dans le nuage de manière intelligente et économique. Les dernières mises à jour de ses produits visant à réduire les points faibles tout au long du cycle de vie de la vidéo pour une production et une monétisation plus rationalisée sont les suivantes :

Wildmoka Live Studio, la nouvelle plateforme numérique de production en direct de Backlight. Backlight démontrera comment l'interface unique de Live Studio permet d'adapter facilement un flux en direct existant ou d'en créer un nouveau, à partir de multiples sources en direct, de clips, de graphiques et d'images, tout en préservant la cohérence de la marque grâce à des salles de production préconfigurées et à des destinations modélisées. Grâce à Live Studio, basé sur un navigateur, les clients génèrent rapidement des expériences de contenu à faible latence, spécifiques à chaque plateforme, et attirent un public plus large grâce à une distribution simultanée vers n'importe quelle destination numérique.

Création d'inventaire assistée par l'IA au cadre de Zype Playout. La capacité de Backlight à détecter les opportunités publicitaires grâce à l'apprentissage automatique est combinée à un routage publicitaire à faible latence, au ciblage des appareils et à une approche personnalisée des macros publicitaires dans la dernière version de Zype Playout. Les clients ont constaté une augmentation de 516 % de l'inventaire publicitaire, de 15 % du taux de remplissage et de 44 % du rendu des publicités par rapport aux principaux fournisseurs de diffusion.

Gestion d'actifs, production en nuage et distribution de contenu - simplifiée. Backlight présentera la facilité avec laquelle il est possible d'extraire des actifs de tout stockage géré par iconik vers l'environnement de production en direct de Wildmoka pour l'hyperdistribution, ainsi que les flux de travail pour des transmissions en direct archivées intelligentes en termes de métadonnées. Ajoutez la gestion des médias, la révision et la collaboration aux flux de travail de gestion des médias en direct et augmentez l'échelle dans le nuage pour les événements importants. Poussez des clips ou du contenu archivé de Wildmoka vers iconik pour un stockage à long terme, une découverte rapide et une réutilisation dans des initiatives de marketing - le tout dans un navigateur.

De nouvelles fonctionnalités et intégrations pour iconik, ftrack et cineSync augmentent la vitesse, la flexibilité et le contrôle du flux de travail créatif. iconik, avec sa fonctionnalité « Favoris », permet de retrouver plus rapidement les actifs clés, et les mises à jour des Collections fournissent désormais des informations détaillées sur leur taille et l'historique de leur création, afin d'améliorer la prise de décision en matière de stockage et d'allocation des ressources. iconik , avec ses démonstrations, inclura une intégration prochaine avec Final Cut Pro X d'Apple qui permettra aux utilisateurs d'importer/exporter sans effort les médias iconik directement dans leur environnement de montage FCPX et une intégration mise à jour avec la puissante solution de révision et d'approbation des médias cineSync . cineSync étend la prise en charge des formats et des normes avec la lecture OTIOZ, le support pour USD et de nouvelles façons de gérer les couleurs et les notes dans cineSync 5 ftrack Studio offre une précision de niveau supérieur pour les révisions créatives en ajoutant la prise en charge de Wacom et du stylet, ainsi qu'un contrôle accru du suivi de la production grâce à de nouvelles options de planification des tâches et de notification.

Les dirigeants de Backlight partageront leurs idées sur la monétisation du contenu et la production à distance

Les dirigeants de Backlight participeront à deux forums de réflexion à l'IBC - le SVG Sport Production Summit et le DPP Espresso Summit :

SVG Europe Sport Production Summit - Jeudi 14 septembre 2023 à 15:05 HNEC

Christophe Messa, directeur des partenaires stratégiques de Backlight, se joindra aux experts de Tinkerlist, Spiideo et Vislink pour une discussion sur la création et la monétisation de contenus sportifs lors du SVG Europe Sports Production Summit. Les participants découvriront les meilleures pratiques et les nouvelles stratégies utilisées par les détenteurs de droits pour générer des revenus pour le contenu sportif, notamment sur les médias sociaux, les plateformes OTT et les applications.

Sommet DPP Espresso | Vendredi 15 septembre 2023 à 9h30 HNEC

Lors de ce petit-déjeuner organisé par le DPP, Mike Szumlinski, chef de produit chez Backlight, et d'autres intervenants discuteront du travail hybride et de la technologie nécessaire pour soutenir la production à distance de manière plus générale.

Backlight est présélectionnée pour trois prix à l'IBC

L'International Trade Association for the Broadcast & Media Industry (IABM) a sélectionné la plateforme de gestion des médias de Backlight, iconik, pour un prix BaM dans la catégorie de Gestion. Iconik révolutionne la façon dont les organisations de toutes tailles gèrent, partagent et collaborent sur les actifs numériques.

La solution Zype Apps Creator de Backlight a été présélectionnée par le magazine CSI dans la catégorie « Meilleure solution VoD ou Vidéo à la Demande ». Zype Apps Creator est la solution clé en main de Backlight pour la création d'applications de streaming permettant de diffuser et de monétiser des expériences de marque sur des plates-formes détenues et exploitées par l'entreprise et sur des plates-formes tierces populaires.

Backlight a été présélectionné pour le prix Corporate Star de la meilleure initiative caritative ou de RSE pour sa collaboration avec HUFO, une organisation cinématographique gérée par des étudiants de l'université Howard qui fournit aux étudiants les ressources dont ils ont besoin pour lancer et exploiter des carrières dans l'industrie du divertissement.

À propos de Backlight

Backlight est une entreprise mondiale de technologie des médias qui améliore considérablement chaque étape du cycle de vie des contenus vidéo et de divertissement, de la création à la monétisation. Soutenue par un financement de 200 millions de dollars de PSG, Backlight a acquis six sociétés de logiciels de médias de premier plan depuis son lancement en 2021. Les organisations qui vont de l'avant dans le domaine de la vidéo résolvent leurs problèmes opérationnels et commerciaux critiques en s'associant aux deux divisions de Backlight : Backlight Creative et Backlight Streaming. Backlight Creative fournit des solutions logicielles primées pour la gestion sécurisée et efficace des médias, le suivi de la production et la collaboration créative, notamment iconik, ftrack, Gem et Celtx. Backlight Streaming fournit aux éditeurs et diffuseurs les plus innovants du monde des logiciels de streaming vidéo OTT, de gestion de contenu, de production de médias, d'hyperdistribution et de monétisation, dont Zype et Wildmoka. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur backlight.co.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 septembre 2023 à 17:15

