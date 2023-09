Le Centre des congrès de Québec remporte la catégorie Meilleur centre de congrès des Skift Meetings Awards 2023





QUÉBEC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le Centre des congrès de Québec est fier d'avoir remporté la catégorie Meilleur centre de congrès de la première édition des Skift Meetings Awards 2023. Ce concours international vise à souligner les établissements et intervenants les plus innovants de l'industrie des événements d'affaires.

Le Centre des congrès de Québec s'est démarqué par la qualité de ses services offerts, ses commodités nombreuses, son équipe aguerrie qui sait cerner les besoins des organisateurs d'événements, ses initiatives en développement durable, ainsi que son apport significatif pour la collectivité et l'économie québécoise.

Parmi les finalistes se retrouvaient le Tobacco Dock de Londres (Angleterre) et l'Austria Center de Vienne (Autriche).

« Nous sommes plus que ravis d'avoir remporté la catégorie Meilleur centre de congrès des Skift Meetings Awards 2023. Chaque année, le Centre des congrès de Québec rayonne en Amérique du Nord et à l'international, car nous mettons tout en place pour demeurer un lieu de rencontre qui n'a rien de conventionnel et conserver notre réputation d'excellence. Je félicite les membres de notre grande équipe, car leur expertise et leur approche humaine font toute la différence auprès de la clientèle et des visiteurs. Cette distinction leur revient », souligne M. Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec.

À propos de Skift

Fondé en 2012 et basé à New York, Skift est aujourd'hui un important média de l'industrie du tourisme qui veille à informer les organisateurs de voyages sur les tendances mondiales, les dernières actualités et les nouvelles études de marché. Sa division Skift Meetings, anciennement EventMB, se spécialise sur les innovations du tourisme d'affaires et son contenu est lu chaque jour par des milliers de planificateurs d'événements d'affaires de partout autour du globe.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 140 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire de son équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

