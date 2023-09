Etude Airship : la majorité des consommateurs cherchent activement à minimiser les distractions sur mobile





En amont de la keynote de rentrée d'Apple et de la sortie d'iOS 17, Airship, l'entreprise leader de l'expérience mobile, dévoile aujourd'hui les résultats d'une enquête qui révèle que le bien-être digital est de plus en plus important pour les consommateurs. Et pour cause, une personne sur quatre déclare utiliser des applications visant à limiter son temps d'écran ou éviter les interruptions gênantes. Ils sont encore plus nombreux à avoir adopté les fonctionnalités Concentration et Live Activities d'Apple, limitant ainsi les distractions et les interruptions sans pour autant limiter ou impacter les informations et notifications qui les intéressent tout au long de la journée.

Depuis son lancement en septembre 2021, 56 % des utilisateurs d'iPhone déclarent avoir utilisé la fonction Concentration d'Apple pour filtrer quelles applications, personnes ou encore notifications peuvent les solliciter et à quels moments de la journée. Parmi ceux qui n'ont pas utilisé Concentration, 42 % déclarent ne pas connaître l'existence de cette fonctionnalité, tandis que 29 % affirment qu'ils «?ne subissent pas assez d'interruptions?» pour justifier son utilisation.

Apple a lancé Live Activities en octobre 2022, soit un an après le lancement du mode Concentration, afin de permettre aux utilisateurs de remplacer les nombreuses notifications reçues par des bannières dynamiques, directement sur l'écran de verrouillage. Déjà 41 % des utilisateurs d'iPhone interrogés déclarent avoir utilisé les Live Activities pour leurs applications, tandis que 35 % ne l'ont pas fait et 24 % ne connaissent pas la fonctionnalité. Par ailleurs, les consommateurs sont globalement satisfaits des Live Activities : 62 % de ceux qui les ont utilisées ont qualifié leur expérience de «?bonne?» ou «?exceptionnelle?», tandis que 6 % seulement l'ont jugée «?médiocre?» ou «?mauvaise?».

Compte tenu de leur caractère récent, les Live Activities ont été rapidement adoptées, notamment grâce à des évènements très médiatisés tels que la Coupe du monde ou encore les différentes initiatives misent en place par un nombre croissant de marques pour faire profiter de ces avantages à leurs clients. À l'inverse, le mode Concentration nécessite que les utilisateurs fassent eux-mêmes la démarche pour l'activer. Les Live Activities devraient donc connaître un nouvel essor avec la sortie prochaine d'iOS 17, qui va permettre aux marques d'ajouter des boutons et des switchs on/off ? soit des modalités d'action et pas uniquement des informations ? directement sur les écrans de verrouillage des clients.

«?Il n'est pas surprenant qu'Apple cherche à renforcer le succès des Live Activities avec de nouvelles mises à jour qui font de l'écran de verrouillage le point central de votre quotidien?», déclare Thomas Butta, Chief Strategy and Marketing Officer chez Airship. «?Aujourd'hui plus que jamais, les marques peuvent gagner en visibilité en simplifiant la vie de leurs clients et en leur faisant gagner du temps, plutôt qu'en s'appropriant ou en réclamant leur attention. C'est la clé pour entrer de plain-pied dans une nouvelle ère de l'expérience client.?»

Méthodologie

L'enquête a été réalisée en partenariat avec Sapio Research auprès de plus de 11?000 consommateurs âgés de 18 ans et plus aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Afrique du Sud, à Singapour, en Thaïlande, en Indonésie et au Brésil. Les résultats de l'enquête sont précis à ± 0,9 % avec un indice de confiance de 95 %.

Le rapport complet, «?The Mobile Consumer 2023?» est disponible en téléchargement et propose des chiffres détaillés par pays et par génération sur un grand nombre de sujets.

7 septembre 2023 à 03:05

