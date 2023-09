Greenbrook annonce des promotions importantes et un élargissement significatif de son équipe de direction





LONDRES, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Greenbrook, le conseiller en communication spécialisé dans le secteur de l'investissement, avec une expertise particulière en matière de capital-investissement, de hedge funds, de dette et de situations particulières, a le plaisir d'annoncer des promotions clés, la nomination de deux nouveaux directeurs et l'expansion de son équipe junior.

L'entreprise félicite Tashi Lassalle d'avoir été promue associée 12 mois seulement après avoir rejoint Greenbrook. Tashi, réputée pour ses postes de direction chez Actis, Lloyd's of London et l'Église d'Angleterre, apporte une riche expérience à son nouveau rôle d'associée. Elle continuera à diriger les efforts de gestion des talents au sein de l'organisation, parallèlement à ses engagements auprès des clients. Bella Lahdo, qui a rejoint le cabinet en 2021, a également été promue consultante.

Greenbrook est également heureux d'accueillir Alan Tovey et Ksenia Galouchko, les nouveaux directeurs. Alan a passé 14 ans en tant que journaliste senior au sein du Telegraph Media Group, occupant notamment les postes de rédacteur en chef dans différents domaines pour les titres Sunday et Daily Telegraph. Ksenia vient de Bloomberg News, où elle a occupé des fonctions éditoriales, supervisant une équipe de journalistes responsables de la couverture des actions européennes et américaines et des rapports ECM. Ksenia a également été commentatrice régulière sur Bloomberg TV.

Andrew Honnor, associé directeur de Greenbrook, a commenté : « Cette nouvelle marque une expansion significative de notre capacité de conseil en tant qu'entreprise. La demande pour nos services reste très forte. Ces promotions et ces embauches notables amélioreront considérablement les services que nous pouvons offrir à nos clients ».

L'équipe compte également Christina Tang, qui rejoint Greenbrook en tant que consultante en provenance de Brunswick, et Ysabel Chen, Harriet Groves et Emelia Rice, qui arrivent en tant que nouvelles associées.

Christina a conseillé des clients à Pékin, en Chine, sur des questions critiques couvrant les préoccupations réglementaires, la réputation des entreprises, la gestion de crise et les affaires publiques.

Ysabel, Harriet et Emelia sont récemment diplômées d'universités internationales de premier plan, apportant une perspective nouvelle à l'équipe d'associés.

