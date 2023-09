Shop Circle lève 120 millions de dollars en série A pour construire la première suite logicielle pour les marques de commerce en ligne





La suite de solutions d'e-commerce de Shop Circle offre un guichet unique de technologies de pointe aux marques en ligne.

LONDRES, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Shop Circle , le prestataire de solutions logicielles complètes pour les marques de commerce électronique, a récemment annoncé la conclusion réussie de sa levée de fonds de série A qui a permis de mobiliser 120 millions de dollars. Cette opération a été dirigée par 645 Ventures et 3VC , avec une participation significative de ses investisseurs antérieurs, QED Investors et NfX , tandis que le financement par emprunt a été fourni par i80 Group . Cette levée de fonds a été réalisée grâce à une combinaison stratégique de capitaux propres et de dettes.

Shop Circle enregistre une croissance substantielle de 360 % d'une année sur l'autre grâce à l'intégration et au renforcement de sa vaste gamme de solutions de back-end et de solutions pour les clients.

« Nous sommes heureux d'annoncer le succès de notre tour de table de série A, ce qui nous permettra de poursuivre le développement de notre gamme d'outils dédiés au commerce électronique », a annoncé Luca Cartechini, PDG et cofondateur de Shop Circle. « Depuis le début, notre objectif a été de créer un système d'exploitation complet pour les marques de commerce électronique en leur offrant les technologies nécessaires pour exceller dans l'environnement concurrentiel d'aujourd'hui. »

Shop Circle développe activement des outils et des processus exclusifs pilotés par l'IA afin d'améliorer l'évolutivité de leurs opérations de base à toutes les étapes.

En plus de sa plateforme complète, Shop Circle a lancé un programme de consultation sur les technologies basées sur les données. En s'appuyant sur l'IA et des données hyper personnalisées, l'entreprise vise à optimiser les technologies des marques, à réduire les coûts et à augmenter les conversions afin d'offrir une expérience client exceptionnelle.

« Depuis notre création, nous avons adopté la révolution de l'IA et rapidement construit plusieurs applications pour soutenir et automatiser la majorité de nos processus, offrant un avantage distinct dans l'exploitation et la croissance de notre suite de logiciels. Notre objectif est de doter les entrepreneurs du commerce électronique des outils et de l'expertise performants dont ils ont besoin pour développer leur activité sans effort », a déclaré Gian Maria Gramondi, cofondateur et directeur de l'exploitation de Shop Circle. « Grâce à notre programme d'évaluation de la technologie, nous sommes en mesure d'aider les entreprises de commerce électronique à libérer leur véritable potentiel en se débarrassant des technologies et des coûts inutiles, ce qui leur permet de connaître un succès et une croissance à long terme. »

L'équipe de direction comprend des professionnels ayant de l'expérience chez Amazon, Shopify, Uber et des marques de commerce en ligne de premier plan.

« La vision de Shop Circle visant à établir une plateforme SaaS de premier plan pour la nouvelle génération de marques de commerce en ligne correspond parfaitement à notre stratégie d'investissement qui consiste à soutenir des fondateurs exceptionnels développant des entreprises innovantes sur des marchés de grande envergure », a indiqué Nnamdi Okike, cofondateur et associé gérant de 645 Ventures. « Nous sommes convaincus que Shop Circle jouera un rôle clé dans la définition de l'avenir du commerce électronique, et nous sommes fiers d'apporter notre soutien à Luca, Gian Maria, ainsi qu'à toute l'équipe dans leur parcours de croissance. »

« Nous avons une grande confiance en Luca, Gian Maria et l'ensemble de l'équipe de Shop Circle, car leur engagement à créer une expérience exceptionnelle pour les commerçants correspond à ce que nous recherchons chez les entrepreneurs soutenus par 3VC. Nous sommes enthousiastes à l'idée de les accompagner dans leur parcours et nous nous attendons à ce qu'ils connaissent un succès remarquable à l'avenir », a ajouté Peter Lasinger, associé et fondateur de 3VC.

« Nous sommes enchantés de dévoiler notre partenariat avec Shop Circle, la suite logicielle destinée aux marques de commerce électronique. Chez i80 Group, nous sommes extrêmement enthousiasmés par le potentiel de croissance et les compétences d'exécution de l'équipe de Shop Circle dans le domaine de l'optimisation du commerce électronique, où Shop Circle joue un rôle de premier plan. Nous attendons avec impatience de soutenir Shop Circle au cours de sa prochaine phase de développement », a précisé Peter Frank, directeur général de i80 Group.

Shop Circle est très fière de servir déjà plus de 100 000 marques de commerce électronique dans le monde entier, confirmant ainsi son engagement à fournir aux commerçants des technologies et des informations de pointe pour une croissance inégalée.

À propos de Shop Circle

Shop Circle , l'un des principaux fournisseurs de logiciels de commerce électronique, est une entreprise axée sur les données et la technologie qui s'est donné pour mission de révolutionner le secteur du commerce électronique grâce à sa gamme complète de technologies de pointe. En proposant une solution complète aux marques de commerce électronique novatrices, Shop Circle permet aux commerçants en ligne d'atteindre une croissance durable et continue. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation, Shop Circle, qui a été fondée en 2021 par les entrepreneurs Luca Cartechini et Gian Maria Gramondi, est au service de plus de 100 000 entreprises à travers le monde. Pour en savoir plus sur Shop Circle, veuillez visiter le site www.shopcircle.co .

À propos de 645 Ventures

645 Ventures est une société de capital-risque en phase de démarrage qui s'associe à des fondateurs exceptionnels pour créer des entreprises emblématiques. Nous investissons dans les phases d'amorçage et de série A en utilisant notre plateforme Voyager et notre réseau pour soutenir la croissance. Les entreprises notables en phase de croissance comprennent Iterable, Goldbelly, Resident, et bien d'autres. Avec plus de 550 millions de dollars d'actifs sous gestion et un fort soutien de la part des institutions, 645 Ventures opère à partir de New York et de San Francisco. Pour en savoir plus, consultez le site https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3960388-1&h=2141054635&u=http%3A%2F%2Fwww.645ventures.com%2F&a=%C2%A0 www.645ventures.com .

À propos de 3VC

3VC est un groupe européen de capital-risque qui investit dans un groupe de startups technologiques européennes triées sur le volet et dotées d'une ambition mondiale. L'équipe entrepreneuriale de 3VC, qui se concentre sur la série A, fournit un soutien sans failles et un accès à un réseau international de co-investissement de partenaires de capital-risque. 3VC soutient des entreprises qui définissent des catégories comme Assaia, Kaia Health, Lokalise, Picsart, Storyblok et Tatum. Plus d'informations sur https://three.vc/.

À propos de i80 Group

i80 Group est une société d'investissement conçue pour faire avancer l'économie de l'innovation en favorisant la croissance. La société propose des solutions de financement sur mesure adaptées aux besoins de chaque partenaire d'investissement et conçues pour aider les entreprises à franchir les étapes critiques de leur croissance. La société a des bureaux à New York, San Francisco et Londres. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.i80group.com.

Contact pour les médias de Shop Circle

Jonny Sekula, KCPR

jonny@kcpr.com

+1-415-601-5555

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2202089/Shop_Circle_Shop_Circle_Raises__120_Million_in_Series_A_to_Build.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2202088/Shop_Circle_Shop_Circle_Raises__120_Million_in_Series_A_to_Build.jpg

6 septembre 2023 à 12:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :