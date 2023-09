Bourse d'études TD pour les peuples autochtones : appel aux candidatures pour l'édition 2024





Ce programme, qui s'adresse expressément aux étudiants des communautés autochtones, vise à leur offrir une aide financière pour leurs études postsecondaires.

TORONTO, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la TD) et AFOA Canada ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de la période de candidature pour l'édition 2024-2025 de la bourse d'études TD pour les peuples autochtones. Les personnes intéressées ont jusqu'au 6 novembre 2023 pour présenter leur candidature.

« Pour favoriser l'équité et l'inclusion sur les plans financier et économique, il est primordial d'éliminer les obstacles qui empêchent les étudiants des communautés autochtones d'accéder aux études, a déclaré Doris Bear, vice-présidente, Services bancaires aux Autochtones, Groupe Banque TD. Dans cette optique, nous sommes fiers d'avoir accordé cette bourse à une première cohorte d'étudiants plus tôt cette année, et nous avons hâte d'en accueillir une deuxième! »

Mis sur pied en novembre 2022, ce programme de bourses est géré par AFOA Canada, un organisme à but non lucratif dirigé par des personnes autochtones.

« La bourse d'études TD pour les peuples autochtones, c'est un grand pas de plus dans nos démarches visant à promouvoir le leadership et les moyens d'action des Autochtones, a expliqué Terry Goodtrack, président et chef de la direction d'AFOA Canada. Notre organisme s'emploie depuis plus de 20 ans à renforcer l'autonomie des personnes autochtones, et ce programme de bourse vient ajouter une nouvelle dimension à cette mission. En aidant ces boursiers, nous pensons à l'incidence positive considérable qu'ils exerceront plus tard dans leur collectivité et ailleurs. »

Les 25 étudiants retenus recevront chacun une bourse annuelle de 15 000 $ - jusqu'à concurrence de 60 000 $ sur quatre ans - qui leur servira à payer leurs frais de scolarité et de subsistance pendant la durée de leurs études. Ils pourront aussi faire un stage à la TD pour acquérir une précieuse expérience, qui cadrera avec leurs aspirations professionnelles. Ces stages leur seront proposés pendant toute la durée du programme de bourse. Qui plus est, au terme de leurs études, les boursiers recevront une offre d'emploi à temps plein.

Cette bourse est offerte aux étudiants issus ou citoyens d'une communauté des Premières Nations, métisse ou inuite. Les candidats doivent être des résidents permanents du Canada et avoir présenté une demande d'inscription ou être inscrits à un programme temps plein d'au moins deux ans auprès d'un établissement d'enseignement postsecondaire canadien admissible.

Pour en savoir plus sur la bourse d'études TD pour les peuples autochtones (critères d'admissibilité, cohorte précédente, modalités de candidature), rendez-vous sur le site de la TD ou celui d'AFOA Canada.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos d'AFOA Canada

Dans sa 24e année d'existence, AFOA Canada est un centre d'excellence et d'innovation en matière de gestion, de finances et de gouvernance autochtones. C'est le seul organisme canadien qui se concentre sur le développement des capacités et les besoins quotidiens des professionnels autochtones qui travaillent dans tous les domaines de la gestion, des finances, de l'administration des bandes, du leadership et de la gestion de programmes. AFOA Canada part du principe que pour favoriser l'autodétermination, pour offrir une vie meilleure aux peuples autochtones du Canada et pour améliorer l'avenir de la prochaine génération, il faut entre autres renforcer les compétences de gestion de personnes responsables de l'intendance des ressources autochtones.

SOURCE TD Bank Group

6 septembre 2023 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :