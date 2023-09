Magasin du Nord transforme l'exécution des commandes numériques avec la plateforme logicielle composable Omnitm de Tecsys





Le détaillant de luxe danois améliore la gestion des commandes pour une expérience d'achat unifiée et personnalisée sur l'ensemble des canaux.

MONTRÉAL, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de commerce omnicanal, est ravi de présenter sa récente collaboration avec Magasin du Nord, la célèbre chaîne de grands magasins danoise. Le logiciel de gestion des commandes composable de Tecsys, Omnitm OMS, permet à Magasin du Nord d'offrir à ses clients des expériences d'achat multicanal sophistiquées qui intègrent de manière transparente la vente au détail traditionnelle en magasin aux interfaces numériques modernes en orchestrant des opérations avancées d'exécution en arrière-plan.

Depuis plus de 150 ans, Magasin du Nord sert le marché scandinave avec une grande attention aux détails, en sélectionnant des produits de luxe et en offrant un service haut de gamme à sa clientèle. Pour répondre aux exigences d'un paysage de consommation en constante évolution, la marque a choisi d'exploiter les capacités modulaires de l'Omnitm OMS de Tecsys. Cet investissement prolonge l'héritage historique de Magasin du Nord grâce à la dextérité numérique, permettant aux clients de passer en toute transparence d'un canal à l'autre, tout en renforçant ses opérations de gestion afin d'assurer une exécution rapide et efficace des commandes.

Johan Ohlstenius, directeur de l'informatique chez Magasin du Nord, explique : « Le paysage de la vente au détail est en train de changer, et il est essentiel que nous continuions à établir une référence dans notre secteur. La technologie composable de Tecsys a permis à notre équipe de concevoir et d'affiner des canaux de vente adaptés aux désirs de notre clientèle, du ramassage dans les casiers jusqu'au service cliquer et ramasser. Cette flexibilité, inhérente à la plateforme Tecsys, nous donne les moyens de modeler notre infrastructure technique, en offrant à nos clients des expériences d'achat vraiment personnalisées. Chaque commande, chaque engagement, chaque point de contact reflète désormais notre engagement à fournir une satisfaction inégalée. »

L'Omnitm OMS de Tecsys offre une plus grande flexibilité aux clients de Magasin du Nord pour faire leurs achats de la manière qui leur convient le mieux. Sa collaboration avec Tecsys concrétise l'approche avant-gardiste de Magasin du Nord en matière de commerce omnicanal, avec des fonctionnalités remarquables telles que :

Support multicanal adaptable : Expansion dynamique des canaux de vente intégrant des options telles que l'expédition à domicile, le « cliquer et ramasser » et le casier d'enlèvement, tout en s'adaptant à différentes langues et devises. Routage intelligent des commandes : Des algorithmes intelligents évaluent les catégories de produits et les données d'inventaire, déterminant l'emplacement idéal pour l'exécution des commandes, tout en respectant les préférences des clients en matière d'exécution. Routage stratégique rentable : Les règles de routage avancées sont adaptées pour condenser les envois, ce qui profite au consommateur et permet d'économiser sur les opérations. Virtualisation des stocks en temps réel : Possibilité d'affiner les seuils d'inventaire par produit et par site afin de diffuser la disponibilité exacte des stocks sur toutes les plateformes de vente.

« La modernisation réussie de l'informatique logistique de Magasin du Nord témoigne d'une vision stratégique solide exécutée avec une précision technique », remarque Adam Krajewski, vice-président des services professionnels chez Tecsys. « En tirant parti de la composabilité d'Omnitm OMS, l'équipe de Magasin du Nord a conçu des capacités de gestion des commandes de référence qui lui confèrent un véritable avantage concurrentiel dans l'actuel écosystème de vente au détail. Nous sommes impatients de nous appuyer sur ces succès pour approfondir notre partenariat et trouver de nouvelles opportunités d'établir la norme en matière d'excellence omnicanale. »

Martin Wulff, président et directeur général de Tecsys Danemark, ajoute : « Soutenir Magasin du Nord, incarnation du luxe et de l'esprit pionnier, est un privilège. Cette organisation offre depuis longtemps des expériences extraordinaires à ses clients, et nous sommes ravis de faire partie de ses futurs projets visant à renforcer cette tradition d'excellence. »

Pour en savoir plus sur les solutions innovantes de Tecsys en matière de chaîne d'approvisionnement, visitez le site : https://www.tecsys.com/fr/.

À propos de Magasin du Nord

Magasin du Nord est une chaîne de grands magasins danoise qui possède magasin.dk et des magasins à Copenhague, Odense, Aarhus, Aalborg. La longue histoire de Magasin est ancrée dans la tradition. Dès 1868, il s'était doté pour mission de créer des expériences inspirantes pour ses clients, et c'est toujours l'objectif commun de l'organisation. Nous voulons dépasser les attentes de nos clients, et nous le faisons en leur offrant le meilleur service, des marques attrayantes et des marques qui ne sont vendues qu'en exclusivité dans Magasin. Pour les années à venir, la stratégie de Magasin vise à renforcer magasin.dk. Son ambition et son objectif sont de créer une expérience d'achat unique et cohérente sur toutes les plateformes. Magasin du Nord appartient à la chaîne allemande Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf.

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, et de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

