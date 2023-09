LyondellBasell accueillera le webinaire MoReTec sur la technologie le 26 septembre 2023





HOUSTON et LONDRES, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) organisera un webinaire sur la technologie MoReTec le mardi 26 septembre de 8 h à 9 h (HAC). Jim Seward, vice-président directeur et directeur de l'innovation, et Yvonne van der Laan, vice-présidente directrice, Solutions circulaires et faibles en carbone, feront part des facteurs opérationnels et du contexte technologique qui ont mené au développement de la technologie de recyclage de pointe brevetée de LyondellBasell, MoReTec. Cette technologie différentielle de conversion des déchets de plastique en matière première de polymères de grande valeur joue un rôle important dans la stratégie de l'entreprise visant à devenir un chef de file dans les solutions circulaires et à faibles émissions de carbone.

Cet événement sera diffusé en direct sur le Web depuis le Centre de recherche et de développement de LyondellBasell à Ferrara, en Italie, et comprendra une séance de questions et réponses.

Détails de la webdiffusion

La webdiffusion en direct sera accessible sur www.LyondellBasell.com/investorevents au moment de l'événement. Les personnes qui ne pourront pas regarder l'événement en direct pourront consulter l'enregistrement du webinaire MoReTec sur la technologie sur le site Web de l'entreprise dans les 24 heures suivant la fin de l'événement.

Diapositives de présentation

Les diapositives de la présentation seront disponibles au moment de l'événement. Par la suite, les diapositives seront disponibles sur la page Investor Events du site Web de l'entreprise.

Divulgations connexes

Les rapprochements de certaines mesures financières non conformes aux PCGR et toute autre divulgation applicable seront disponibles à www.LyondellBasell.com/investorevents .

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell (NYSE: LYB), leader de l'industrie chimique mondiale qui crée des solutions pour un mode de vie durable au quotidien. Grâce à des technologies de pointe et à des investissements ciblés, nous favorisons une économie circulaire et bas carbone. Dans tout ce que nous faisons, nous visons à dégager de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société. En tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de polymères et leader dans les technologies de polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits de haute qualité et innovants pour des applications allant du transport durable à la sécurité alimentaire en passant par l'eau propre ou encore les soins de santé de qualité. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

