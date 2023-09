Tetra Pharm Technologies conclut les essais précliniques du TPT0301 en vue de préparer les premiers essais cliniques chez l'homme





COPENHAGUE, Danemark, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Suite aux résultats convaincants d'une récente étude in vitro, la société de biotechnologie danoise Tetra Pharm Technologies annonce aujourd'hui les résultats positifs d'une étude in vivo de son composé candidat, le TPT0301.

L'étude in vivo vise à établir le profil pharmacocinétique du TPT0301 chez des rats à jeun pendant 24 heures après une administration gastro-intestinale (GI). Le composé candidat a été formulé à l'aide de la technologie exclusive d'administration de médicaments de Tetra Pharm Technologies et comparé à un principe de formulation simpliste couramment utilisé pour les cannabinoïdes.

« Les tests In-Vivo permettent de recueillir des informations pharmacocinétiques essentielles, démontrant un début d'absorption beaucoup plus rapide et une exposition élevée au TPT0301 après une administration gastro-intestinale. L'ensemble des résultats précliniques, y compris les résultats in vitro précédemment annoncés confirmant une perméabilité élevée à travers la muqueuse buccale, est unique en ce sens qu'il établit l'efficacité de notre technologie d'administration de médicaments pour deux types d'administration par voie orale : par voie orale dans le tractus gastro-intestinal et par voie sublinguale, c'est-à-dire sous la langue. Dans ce dernier cas, la fraction de la dose, inévitablement perdue dans le tractus gastro-intestinal, sera absorbée dans une large mesure. Les données précliniques confirment donc l'adéquation du TPT0301 à l'administration sublinguale, tout en nous permettant d'envisager une administration orale conventionnelle », déclare le Dr Morten Allesø, directeur scientifique de Tetra Pharm Technologies.

La cible du TPT0301 est le système endocannabinoïde (ECS), un système neuromodulateur très répandu qui régule et contrôle divers processus physiologiques afin de maintenir l'équilibre et l'homéostasie dans le corps humain, tels que l'apprentissage et la mémoire, le traitement émotionnel, le sommeil, la température, le contrôle de la douleur, les réponses inflammatoires et immunitaires, et l'appétit.

« L'excellente performance préclinique démontrée par le TPT0301 renforce notre confiance dans les premiers essais chez l'homme qui seront réalisés bientôt. L'établissement d'un profil sanguin plasmatique robuste est un facteur clé pour le succès de la détermination de la dose », a ajouté le Dr Morten Allesø.

Tetra Pharm Technologies prévoit actuellement de commencer les premiers essais du TPT0301 chez l'homme au quatrième trimestre 2023.

« Nous sommes très enthousiastes quant aux résultats des études précliniques du TPT0301 et nous sommes impatients d'entamer la première phase des études cliniques. La recherche et le développement sont notre priorité absolue, et nous continuerons à investir dans la construction de notre portefeuille de nouveaux médicaments candidats ciblant le système endocannabinoïde (ECS) et les indications de maladies associées », déclare Martin Rose, PDG de Tetra Pharm Technologies.

À propos de Tetra Pharm Technologies

Tetra Pharm Technologies est une société biopharmaceutique danoise créée en 2018 avec pour vision d'être un leader dans la recherche et le développement de médicaments pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées au système endocannabinoïde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tetrapharm.eu

Pour plus d'informations :

Martin Caspersen

[email protected]

+45 61224241

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2197602/Tetra_Pharm_Technologies.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1988863/Tetra_Pharm_Technologies_Logo.jpg

6 septembre 2023 à 03:00

