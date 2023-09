Sauvegarde de la révolution énergétique : les merveilles de Jackery en matière de sécurité





BERLIN, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La sécurité est d'une importance capitale dans le secteur du stockage d'énergie portable. Les fabricants intègrent des dispositifs de sécurité complets, effectuent des tests rigoureux et obtiennent des certifications conformes aux normes du secteur afin d'atténuer les risques associés à l'électricité et à la production d'énergie.

La série Solar Generator Plus de Jackery ouvre la voie à cette révolution axée sur la sécurité. Dévoilée à l'IFA 2023, la plus grande exposition d'électronique grand public au monde, la série comprend les générateurs solaires 1000 Plus et 300 Plus , qui rejoignent ainsi le modèle 2000 Plus très apprécié.

La série Plus a été soumise à des tests méticuleux et a obtenu les certifications réputées requises par le secteur. Certifiés CE EMC de classe B / FCC EMI de classe B, ces produits répondent aux normes rigoureuses de compatibilité électromagnétique tout en veillant à ne pas perturber les autres appareils électroniques.

La certification de sécurité UL témoigne également l'engagement de Jackery envers le bien-être des utilisateurs. La série Plus est certifiée UL 94 V-0 Flame Retardant et dispose d'une protection anti-chute UL, offrant ainsi des avantages significatifs aux consommateurs. La certification UL 94 V-0 Flame Retardant garantit aux consommateurs des normes de sécurité strictes, réduisant les risques d'incendie et améliorant la sécurité générale des utilisateurs.

La technologie innovante ChargeShield est l'une des caractéristiques de sécurité les plus remarquables de la série Plus. Développée par Jackery, cette technologie de charge rapide utilise un algorithme unique de charge à vitesse variable, renforçant ainsi la sécurité tout en prolongeant la durée de vie de la batterie de 50 %. Avec jusqu'à 62 mesures de protection individuelles, ces générateurs solaires atténuent activement les risques, permettant aux utilisateurs de charger leurs appareils en toute tranquillité.

La série SolarSaga, et plus particulièrement le panneau solaire 40 mini, a obtenu la certification IEC du TÜV, ce qui signifie qu'elle est conforme aux normes internationales strictes en matière de sécurité et de performance. En outre, le panneau solaire SolarSaga 40mini est certifié IP68, ce qui le rend étanche et résistant à la poussière, garantissant ainsi des performances constantes dans des environnements difficiles.

La série Plus se distingue par sa batterie LFP (lithium fer phosphate) longue durée, qui favorise une utilisation durable en prolongeant la durée de vie du produit et en réduisant les déchets électroniques.

Une fabrication précise est essentielle pour la sécurité, et les générateurs solaires 1000 Plus et 300 Plus sont dotés d'une usine automatique à la pointe de l'industrie avec un système MES (Manufacturing Execution System) traçable. Grâce à ce processus de fabrication de précision, chaque unité répond à des normes rigoureuses, minimisant ainsi les défauts qui pourraient compromettre la sécurité.

Avec une base de 3 millions d'utilisateurs, Jackery est la marque la plus fiable en matière de générateurs solaires. Les générateurs solaires de la série Plus offrent des solutions d'alimentation sûres et fiables pour les aventures en plein air ou comme solution de secours à la maison.

