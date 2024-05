Lancement de la consultation publique sur le projet de norme concernant les études géotechniques pour les fondations des bâtiments et des ouvrages d'art dans les zones de pergélisol





QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) lance une consultation publique liée à la révision de la norme CAN/BNQ 2501-500 Études géotechniques pour les fondations des bâtiments et des ouvrages d'art dans les zones de pergélisol. La consultation publique aura une durée de 60 jours; les personnes intéressées par le sujet sont invitées à formuler des commentaires et des propositions pour améliorer le projet de norme jusqu'au 15 juillet 2024.

Les commentaires et les propositions doivent faire référence à un article précis du projet de norme et inclure une justification technique. Ils doivent obligatoirement être consignés dans le formulaire prévu à cet effet pour être pris en considération. Le projet de norme et le formulaire pour soumettre les commentaires peuvent être téléchargés sur le site Web du BNQ :

https://www.bnq.qc.ca/fr/consultations.html

Un comité technique composé d'experts en ingénierie et en géotechnique, de scientifiques, d'autorités gouvernementales ainsi que de membres des communautés des territoires nordiques du Canada a mis à jour les exigences applicables à la planification, à la réalisation et à la communication des résultats d'études géotechniques pour les fondations des bâtiments et des ouvrages dans les zones de pergélisol. Le comité, qui s'est entendu sur le contenu de ce projet pour une deuxième édition de la norme, propose une méthodologie rigoureuse pour l'exécution d'études géotechniques dans les règles de l'art, dans un cadre de gestion des risques, des conditions qui prévalent sur le site, y compris les caractéristiques distinctives du pergélisol ainsi que les conditions climatiques saisonnières et interannuelles, de même que celles projetées.

Cette norme est la cinquième d'une série de Normes nationales du Canada (NNC) novatrices visant à favoriser la durabilité et la résilience à long terme des infrastructures nordiques du Canada.

« En tant qu'organisme d'élaboration de normes canadien, le BNQ reconnait toute l'importance des normes en tant qu'outils majeurs pour faire face aux changements climatiques. Le BNQ est ainsi fier de favoriser la durabilité et la résilience à long terme des infrastructures du Canada. Ce projet a permis de réunir un comité de normalisation soucieux que la norme sur les études géotechniques fournisse l'information qui mènera, dans une étape ultérieure, à concevoir et à entretenir des ouvrages soumis à des contraintes liées aux conditions particulières des zones de pergélisol du Nord. C'est avec grand intérêt que nous attendons les commentaires des personnes intéressées par le projet de norme actuel sur le sujet. »

- Isabelle Landry, directrice principale du BNQ

Toutes les propositions et les commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique seront analysés par les membres du comité de normalisation responsable de l'élaboration de la norme et les ajustements au document jugés nécessaires seront faits en vue de la publication de la norme canadienne prévue l'hiver prochain.

