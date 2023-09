Beauté et puissance : Mary Kay Inc. couronnée la meilleure marque de vente directe de produits de soin de la peau et de maquillage la plus importante au monde





Nous sommes ravis : la marque de beauté emblématique et l'entreprise mondiale Mary Kay Inc. a été désignée la première marque de vente directe de soins de la peau et de maquillage au monde* par Euromonitor International. Cette distinction intervient alors que l'entreprise célèbre son 60e anniversaire dans le domaine, perpétuant ainsi l'héritage de Mary Kay Ash, qui a permis aux femmes de s'émanciper à l'époque, à présent et à jamais.

Euromonitor International est le premier fournisseur mondial de renseignements commerciaux, d'analyses de marché et d'informations sur les consommateurs, avec plus de 50 ans d'études de marché dans plus de 100 pays. Leur reconnaissance de Mary Kay atteste non seulement de la qualité inégalée de la marque, mais aussi de sa vaste présence sur la scène mondiale, qui ne cesse de croître.

« Cette distinction exceptionnelle d'Euromonitor est la cerise sur notre gâteau d'anniversaire », a déclaré Nathan Moore, président des ventes mondiales et du marketing de Mary Kay. « Cela en dit long sur notre engagement en faveur de la qualité et de l'innovation, ainsi que sur notre incroyable communauté de conseillères en beauté indépendantes, qui restent notre coeur et notre force motrice. Leur dévouement et leur passion ont peint notre passé, notre présent et notre avenir avec des nuances vibrantes de succès ».

Mary Kay s'est engagée depuis longtemps à faire progresser la santé de la peau, la recherche et le développement, ainsi que la nutrition. La marque détient plus de 1 600 brevets pour des produits, des technologies et des conceptions d'emballage dans son portefeuille mondial.

« Nous ne faisons que commencer », a ajouté M. Moore. « Bien qu'il s'agisse d'une réussite commerciale remarquable qui témoigne de la force de notre marque, Mary Kay Ash nous a appris à ne jamais nous reposer sur nos lauriers. Nous souhaitons que les 60 prochaines années soient placées sous le signe de l'autonomisation, de l'innovation et de la réussite ».

*« Source : Euromonitor International Limited ; Beauty and Personal Care 2023 Edition, valeur des ventes au RSP, données 2022 ».

À propos de Mary Kay

À l'époque. À présent. À jamais. Mary Kay Ash, l'une des premières à avoir brisé le plafond de verre, a fondé la marque de beauté de ses rêves au Texas en 1963 avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. Ce rêve s'est transformé en une entreprise mondiale comptant des millions de membres de forces de vente indépendantes dans plus de 35 pays. Depuis 60 ans, l'opportunité Mary Kay permet aux femmes de définir leur propre avenir grâce à l'éducation, au mentorat, à la défense des droits et à l'innovation. Mary Kay se consacre à l'investissement dans la science derrière la beauté et à la fabrication de soins de la peau, de maquillage, de suppléments nutritionnels et de parfums à la pointe de la technologie. Mary Kay croit en la préservation de notre planète pour les générations futures, en la protection des femmes touchées par le cancer et les abus domestiques, et en l'encouragement des jeunes à poursuivre leurs rêves. Pour plus de détails, rendez-vous sur marykayglobal.com, trouvez-nous sur Facebook, Instagramet LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

