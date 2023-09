Armis nomme Alex Mosher au poste de Chief Revenue Officer





Armis, l'entreprise leader en matière de transparence et de sécurité des actifs, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Alex Mosher au poste de Chief Revenue Officer (CRO). À ce nouveau poste il supervisera les ventes au niveau mondial, le personnel associé, et la poursuite de l'évolution de la clientèle que connait actuellement Armis sur tous les marchés. Ces activités impliquent les unités comme Americas Enterprise, International Sales (EMEA & APJ), US Federal, US SLED, Strategic Alliances, Channel Sales, Global Sales Enablement.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'élargir notre équipe de direction avec des membres aussi talentueux et dévoués qu'Alex », a déclaré Yevgeny Dibrov, PDG et co-fondateur d'Armis. « Alex est un leader éprouvé qui a gravi les échelons en interne ; il incarne et démontre, à travers son travail, les valeurs d'Armis. Nous sommes fiers de célébrer sa réussite qu'illustre cette nomination et nous attendons avec impatience la prochaine phase de croissance d'Armis sous sa direction. »

« Je suis honoré d'occuper ce poste et j'ai hâte de m'immerger dans mon nouveau rôle pendant que l'entreprise poursuit ce voyage incroyable », a déclaré Mosher. « En tenant compte de la complexité du paysage cybernétique contemporain, Armis dispose de tous les atouts pour travailler avec des organisations du monde entier afin de lutter contre les menaces introduites par la surface d'attaque en expansion constante. Je suis extrêmement fier du succès que notre équipe a connu jusqu'à présent et j'attends avec impatience la prochaine évolution d'Armis alors que nous offrons le service de sécurité le plus critique à nos clients, en les soutenant dans leur démarche de défense proactive et sécurisée. »

« L'interconnexion entre les ventes et le marketing chez Armis est cruciale, et j'ai hâte de continuer à contribuer au succès de notre collaboration conjointe avec notre équipe de distribution mondiale. Le leadership, le mentorat et les aptitudes de motivation d'Alex, associés à sa remarquable expertise dans le domaine, ont considérablement contribué à transformer l'ensemble de l'organisation. Autrement dit, sa promotion au poste de CRO est vraiment méritée. J'ai hâte de travailler davantage avec Alex dans les années à venir et de me servir de la base actuelle, pour maintenir le succès que nous connaissons aujourd'hui », a affirmé Conor Coughlan, directeur marketing et défense des intérêts chez Armis.

« Je suis très heureux de voir Alex assumer ce rôle pour stimuler notre processus de mise sur le marché », a déclaré Brian Gumbel, président d'Armis. « Sous sa direction, je suis convaincu que notre équipe dépassera fréquemment les attentes, en tant que partenaire de confiance pour nos clients et partenaires dans leur parcours de transformation numérique. Ensemble, nous ferons face au paysage des menaces cybernétiques en constante évolution, en veillant à ce que les environnements de nos clients restent sécurisés et résilients. »

Armis permet de surveiller et de sécuriser les environnements opérationnels de certains des plus grands aéroports et ports du monde. Elle s'assure que les infrastructures critiques et les principaux fabricants restent en ligne 24 heures sur 24, 365 jours par an. La société contribue à sauver des vies en sécurisant les actifs médicaux et les environnements de soins aux patients dans certaines des plus grandes organisations de santé du monde. L'entreprise protège également les entités fédérales, étatiques et locales contre les cybercriminels, les nations hostiles et autres acteurs malveillants.

À propos d'Armis

Armis, le chef de file de la visibilité et de la sécurité des actifs, fournit la première plateforme unifiée de veille des actifs du secteur conçue pour prendre en charge une surface d'attaque élargie par les actifs connectés. Les entreprises du Fortune 100 font confiance à notre protection en temps réel et continue pour avoir un aperçu complet de l'ensemble des actifs gérés et non gérés dans les domaines des TI, du cloud, des dispositifs IoT, des dispositifs médicaux (IoMT), de la technologie opérationnelle, des systèmes de commande industriels et de la 5G. Armis assure la gestion passive des cyberactifs, la gestion des risques et l'application automatisée. Armis est une société privée basée en Californie.

