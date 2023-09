« Les héros et héroïnes des intersections » - Le SCFP lance une campagne de valorisation des brigadiers et brigadières scolaires de Montréal





MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) lancera le mercredi 6 septembre une importante campagne de valorisation de ses quelque 600 membres brigadiers et brigadières de la Ville de Montréal. Ce lancement coïncidera avec la Journée d'appréciation des brigadiers et brigadières à Montréal.

C'est dans ce contexte que le SCFP lance un appel aux familles mais aussi à la population en général à prendre un moment pour saluer les brigadiers et brigadières de leur quartier, et leur dire merci. Les membres du public pourraient aussi faire un pas de plus et prendre une photo d'eux avec un brigadier ou une brigadière, puis la diffuser avec le mot-clic #Journéedesbrigadiers

La campagne publicitaire consistera en du contenu numérique diffusé du 6 septembre au 6 octobre sur les plateformes du Journal de Montréal, de MétéoMédia et de TPL Moms. Puis, à compter du 11 septembre jusqu'au 1er octobre s'ajouteront 93 affiches lumineuses d'abribus, 34 grands panneaux-affiches de 20 pieds sur 10, de même que 132 messages de 30 secondes sur les ondes du 98,5 FM.

La campagne rappelle que les héros et héroïnes ne sont pas que dans les films : à Montréal, on en trouve tout près de chez soi... pratiquement au coin de la rue. En effet, les brigadiers et brigadières scolaires se démarquent tous les jours, beau temps, mauvais temps, par leur dévouement envers la communauté. Leur présence est plus que rassurante pour les enfants et leurs parents. Le travail de ces véritables héros et héroïnes des intersections mérite qu'on s'y arrête.

Elle appelle aussi au respect des consignes de sécurité routière dans les zones scolaires de Montréal, qui est vital. Sur son site www.heros-intersections.ca, on peut lire ce rappel toujours pertinent : « Soyons attentifs à la signalisation et respectueux des limites de vitesse. Les brigadiers et brigadières savent que rien n'est plus précieux que la vie des enfants et ont à coeur de les protéger. Faites votre part pour les aider. »

Le président de la section locale 930 du SCFP, qui représente les brigadiers et brigadières de Montréal, Marc Babin, souligne que le manque de main-d'oeuvre touche aussi son groupe. « J'invite tous ceux et celles qui sont intéressés par notre métier à joindre nos rangs. C'est un travail enrichissant qui permet de tisser des liens et d'apporter du soutien aux enfants et aux familles du quartier. C'est faire partie des personnes qui jouent un rôle clé dans l'éducation et le mieux-être des enfants de la ville. Et c'est aussi être membre d'un grand syndicat qui travaille à améliorer les conditions de travail », a-t-il conclu.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

