FXCM Pro forme un partenariat de liquidité relais avec Tools for Brokers





FXCM Pro, la branche institutionnelle de FXCM, l'un des principaux fournisseurs internationaux de trading de devises en ligne, de trading de CFD et de services associés, annonce avoir formé un partenariat de liquidité relais avec Tools for Brokers (TFB), un fournisseur international de technologies pour les courtiers de détail, les sociétés de prop trading et les hedge funds.

FXCM Pro distribuera ses liquidités institutionnelles directement aux clients de TFB, ce qui leur permettra de connecter la tarification et le trading à leurs plateformes MT4 et MT5 via le serveur API FIX de TFB. Grâce à ce nouveau partenariat, les clients de FXCM Pro bénéficieront d'une option supplémentaire lors de la sélection d'un fournisseur de technologies/liquidité relais.

La liquidité relais Trade Processor de TFB fonctionne avec MT4 et MT5, cTrader, Match-Trader et d'autres plateformes et prend également en charge les intégrations tierces via l'API FIX externe. De plus, elle offre aux courtiers une analyse des données et améliore la gestion des risques, le tout via une interface simple et conviviale.

Mario Sanchez, directeur général et responsable mondial des ventes chez FXCM Pro, a déclaré : « L'objectif principal de FXCM Pro consiste à fournir à nos clients les technologies dont ils ont besoin pour réussir, et c'est pourquoi nous nous associons à Tools for Brokers. Cette collaboration offre à nos clients un choix supplémentaire lorsqu'il s'agit de sélectionner un fournisseur de liquidité relais. En optant pour TFB, ils bénéficieront d'une exécution rapide, d'une automatisation et d'un accès améliorés au marché. »

Alexey Kutsenko, PDG de Tools for Brokers, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à FXCM Pro. Grâce à ce partenariat, les clients de FXCM Pro bénéficieront d'une exécution rapide et de pointe sans transiger sur la qualité ni la sécurité. La combinaison de notre expérience et de notre expertise créera pour de nombreux fonds spéculatifs et maisons de courtage une plateforme robuste qui leur permettra d'évoluer plus rapidement et plus durablement. »

FXCM Pro fournit aux courtiers de détail, aux petits hedge funds et aux banques des marchés émergents un accès à l'exécution d'ordre en gros et aux liquidités, tout en fournissant aux fonds à haute et moyenne fréquence un accès à des services de courtage de premier ordre via FXCM Prime. Ses relations avec des banques de premier rang et des fournisseurs de liquidités non bancaires, avec de grands courtiers et d'importants fournisseurs de technologies lui permettent d'offrir à ses clients le meilleur des accès au marché.

Tools for Brokers (TFB) est un fournisseur international de technologies pour les courtiers de détail, les sociétés de prop trading et les hedge funds opérant sur plusieurs plateformes, notamment MetaTrader, Match-Trader et cTrader. La Société offre un écosystème de solutions centré sur Trade Processor, la liquidité relais phare, soutenu par la gestion des données et le reporting, la gestion de l'argent et une interface utilisateur Web unique pour la gestion des solutions individuelles.

Pour plus d'informations sur FXCM visiter le site Web : http://www.fxcm.com/

Pour plus d'informations sur TFB, visiter le site Web : https://t4b.com/

###

Clause de non-responsabilité :

La présente communication est destinée uniquement aux clients institutionnels et professionnels.

À propos de FXCM:

FXCM est l'un des principaux fournisseurs de trading de devises (FX), de trading sur CFD et de services associés. Fondée en 1999, la Société a pour mission de fournir aux traders internationaux un accès au marché le plus vaste et le plus liquide au monde en proposant des outils de trading innovants, en embauchant d'excellents formateurs en trading, en respectant des normes financières strictes et en s'efforçant d'offrir la meilleure expérience de trading en ligne du marché. Les clients bénéficient de l'avantage du trading mobile, de l'exécution d'ordres en un clic et du trading sur la base de graphiques en temps réel. En outre, FXCM propose des cours de formation sur le trading de devises, des outils de trading, des données exclusives et des ressources de premier ordre. FXCM Pro permet aux courtiers de détail, aux petits hedge funds et aux banques des marchés émergents d'accéder à l'exécution d'ordres en gros et aux liquidités, tout en fournissant aux fonds à haute et moyenne fréquence un accès à des services de courtage de premier ordre via FXCM Prime.

À propos de Tools for Brokers:

Tools for Brokers (TFB) est un fournisseur de technologies multiplateforme pour les courtiers de détail, les sociétés de prop trading et les hedge funds, auxquels il offre des solutions fonctionnant sur MetaTrader, Match-Trader et cTrader. Cet écosystème de produits est centré autour de la liquidité relais Trade Processor, améliorée grâce à des fonctionnalités de gestion des données et de reporting, à TFB PAMM pour la gestion de l'argent et à TFB Toolbox ? une interface utilisateur Web unique pour la gestion de solutions individuelles personnalisées. La solution phare de liquidité relais multiplateforme ? Trade Processor ? s'appuie sur un pool de fournisseurs de liquidités, aide les clients à gérer les risques, collecte des données et automatise les processus les plus critiques, le tout via une seule console.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 septembre 2023 à 08:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :