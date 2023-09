Les purificateurs d'air et d'eau de Coway récompensés aux IDEA 2023





SÉOUL, Corée du Sud, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, la « Best Life Solution Company », a une fois de plus démontré son expertise exceptionnelle en matière de design en obtenant les prix d'argent et de bronze et une nomination en tant que finaliste aux International Design Excellence Awards (IDEA) 2023.

Organisé chaque année par l'Industrial Designers Society of America (IDSA), l'IDEA est un programme de prix de design très influent en Amérique du Nord. L'IDEA sert de plateforme pour récompenser et célébrer l'excellence en matière de design, en récompensant les produits qui ouvrent la voie à de nouvelles façons innovantes d'améliorer la vie de tous les jours.

Dans l'édition de cette année, Coway a réalisé un exploit impressionnant en obtenant trois prix : le « purificateur d'air Multi-Action 2 (AP-1523D) » a reçu l'argent, le « purificateur d'eau Icon Max Free (CHP-4600N) » a obtenu le bronze et l'« adoucisseur d'eau Skin Plus (BB-16/17A) » a été classé parmi les finalistes.

Le purificateur d'air Multi-Action 2 (AP-1523D), lauréat du prix d'argent, a été récompensé pour son design circulaire innovant, caractérisé par une ouverture centrale qui améliore l'efficacité du flux d'air. Cette conception ingénieuse permet à l'air pur d'atteindre des distances bien plus importantes que le modèle précédent. En conséquence, les performances de purification et l'efficacité globale ont atteint un nouveau niveau. Les indicateurs de qualité de l'air en temps réel, affichés par quatre voyants de couleur distincte, donnent aux utilisateurs un aperçu intuitif de la qualité de l'air dans leurs espaces de vie. Le produit a récemment été lancé en Corée du Sud et est également disponible en Malaisie, où il est commercialisé sous le nom de « purificateur d'air Storm II ».

Récompensé par le bronze, le purificateur d'eau Icon Max Free (CHP-4600N) se distingue par son design inventif, qui élimine les contraintes d'espace lors de l'installation. Grâce à son réservoir d'eau facilement amovible, les utilisateurs peuvent placer le purificateur d'eau à l'endroit qui leur convient le mieux, sans être limités par la proximité des conduites d'eau. Avec des dimensions élégantes de 26 cm de large et un design minimaliste aux lignes épurées, l'appareil s'harmonise parfaitement avec tous les environnements. En outre, la stérilisation automatique par UV renforce les critères d'hygiène, et le démontage sans effort facilite le nettoyage. Le produit est désormais disponible au Japon.

« Nous nous engageons à cerner au mieux les nouveaux besoins de nos clients afin de proposer des produits et une expérience utilisateur parfaitement adaptés aux espaces de vie réels, a déclaré Hwang Jin-sang, directeur du centre de conception de Coway. En adoptant une approche de conception minimaliste qui élimine les éléments superflus, notre objectif est d'optimiser la fonctionnalité inhérente de nos produits et d'améliorer constamment la valeur que nous apportons à nos clients. »

Fondée en Corée en 1989, Coway, « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com .

