IFA Berlin 2023 : Pantum lance de nouveaux produits, dont les imprimantes laser couleur CM2100 et les imprimantes laser monochromes BP5200





BERLIN, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Pantum, un important fournisseur de solutions d'impression qui développe, fabrique et distribue des imprimantes laser et des cartouches de toner, dévoile quatre nouveaux produits à l'IFA Berlin 2023, qui a ouvert ses portes le 1er septembre au parc des expositions Messe Berlin. Les produits présentés comprennent la série d'imprimantes laser couleur CM2100 20 ppm A4 et la série d'imprimantes laser monochrome A4 42 ppm BP5200, etc. Les clients du monde entier verront pour la première fois leurs performances d'impression exceptionnelles.

L'IFA Berlin de cinq jours est l'un des événements technologiques les plus importants au monde, à la pointe des innovations, et une plateforme principale pour les principaux détaillants, acheteurs et experts de l'industrie et des médias. Pantum anticipe avec enthousiasme l'opportunité de présenter ses avancées technologiques à IFA Berlin et de favoriser de précieuses collaborations avec des partenaires internationaux, visant à établir des partenariats à long terme mutuellement bénéfiques.

Pantum s'engage à accélérer l'innovation des produits et à mettre à niveau les produits d'impression pour répondre aux besoins croissants des entreprises et des familles. Les deux nouveaux produits présentés à l'IFA 2023 sont très efficaces, fiables et simples à utiliser.

Conçue pour les studios de création, les professionnels artistiques et les bureaux, la série CM2100 offre une expérience d'impression inégalée avec des performances de couleur exceptionnelles :

Vitesse d'impression jusqu'à 20 pages par minute (ppm) pour le papier de format A4 ;

Fusion de la capacité de numérisation ADF et à plat qui permet aux utilisateurs de numériser des documents de plusieurs pages et de les compiler en un seul document avec la fonction de numérisation à plat (Flatbed) et d'exporter directement pour améliorer l'efficacité du travail ;

Compatible avec le ChromeOS de Google Chromebook ;

Prise en charge par le modèle Wi-Fi de la configuration Bluetooth des réseaux sans fil pour une connexion simple ;

Écran tactile de 3,5 pouces pour ADF (chargeur automatique de documents).

Compagnon de bureau exceptionnel, la série BP5200 se distingue de ses concurrents, offrant une efficacité remarquable et une utilisation sans effort. Cette série établit de nouvelles normes de productivité, avec des vitesses d'impression rapides allant jusqu'à 42 ppm pour les papiers A4, avec une cartouche de toner haute capacité capable de fournir un maximum de 15 000 pages. Avec une performance FPOT (impression de la première page) de moins de 6,4 secondes et une capacité maximale d'entrée de papier de 1 410 pages, la série BP5200 assure un flux de travail rapide et ininterrompu. En outre, le modèle prend également en charge le Wi-Fi bi-bande 2,4 G/5 G.

Au salon IFA Berlin 2023, Pantum présente également ses produits phares, notamment la nouvelle série BP2300, qui prend en charge l'installation sans pilote des systèmes Win8.1/Win10/Win11, la configuration Bluetooth des réseaux sans fil pour le modèle Wi-Fi et le Wi-Fi sur deux bandes de fréquence 5 G/2,4 G pour le modèle BP2300NW ; l'imprimante laser couleur A3 CM270ADN qui offre une numérisation directe ou une impression à partir d'un disque USB, une impression sécurisée et une interaction intuitive via un panneau de commande de 7 pouces ; une gamme complète d'imprimantes laser de 22 à 61 ppm, notamment les modèles couleur et monochrome ; ainsi que les imprimantes d'étiquettes.

À l'avenir, Pantum continuera d'apporter plus de nouveaux produits incarnant la force de sa marque, et de compléter et d'optimiser son portefeuille de produits afin d'offrir des choix plus complets aux utilisateurs professionnels et familiaux.

La série CM2100 sera lancée officiellement sur le marché en novembre 2023, et les modèles BP2300 et BP5200 sortiront respectivement en septembre et octobre.

Pantum est présente au stand C604 dans le hall 7.2 du parc des expositions Messe Berlin.

À propos de Pantum

Fondé en 2010, Pantum est un fabricant d'imprimantes, dont les activités couvrent les imprimantes, les matériaux d'impression, et les solutions et services d'impression. En 2011, Pantum a commencé son expansion à l'étranger avec une présence mondiale actuelle dans des dizaines de pays. Grâce à sa technologie brevetée, Pantum s'engage à répondre à l'évolution des besoins en matière d'impression en proposant des produits économiques, conviviaux et économes en énergie ainsi que des solutions d'impression fiables. Aujourd'hui, Pantum apporte également une plus grande valeur à ses clients grâce à ses produits et services haut de gamme.

