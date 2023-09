Hyundai Mobis lance la stratégie « MOBIS MOBILITY MOVE 2.0 » pour doubler sa croissance en Europe





Hyundai Mobis dévoile sa stratégie d'expansion européenne, « MOBIS MOBILITY MOVE 2.0 »

Une croissance axée sur ses trois activités principales : électrification (batterie/système EP), châssis de nouvelle génération (X-By-Wire) et connectivité

Le chiffre d'affaires de Hyundai Mobis va doubler d'une année sur l'autre pour atteindre une croissance annuelle des ventes de 30 % en Europe d'ici à 2030

SÉOUL, Corée du Sud, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon IAA Mobility 2023, Hyundai Mobis (KRX: 012330) a dévoilé sa stratégie d'expansion sur le marché européen, « MOBIS MOBILITY MOVE 2.0 », qui met en avant son engagement en faveur de la mobilité électrique. Hyundai Mobis est confiante dans sa capacité à se développer rapidement en Europe où la technologie des véhicules électriques a déjà un impact, comme le montre la récente signature d'un contrat avec Volkswagen, l'un des principaux constructeurs automobiles au monde, pour son système de batterie à grande échelle. L'approche de l'entreprise pour le marché européen s'articule autour de ses trois solutions principales qui impliquent des composants essentiels du véhicule électrique tels que les systèmes de batterie et l'électronique de puissance (systèmes PE).

« La solution centrale Mobis jouera un rôle important sur le marché européen de l'automobile qui est en train de passer à l'électrique », a expliqué Axel Maschka, vice-président exécutif et directeur de la division commerciale de Hyundai Mobis. « Nous prévoyons que les commandes en provenance de la région vont plus que doubler par rapport à l'année dernière. D'ici 2030, nous visons une croissance annuelle des ventes de plus de 30 % sur le marché européen. »

Une expansion grâce à des solutions de mobilité innovantes

Dans le cadre du salon, Hyundai Mobis met en avant le leadership de ses solutions d'électrification sur le marché, notamment le système de batterie (BSA) et le système électronique de puissance (PE) installés dans la Kia EV9, ainsi que sa plateforme électrique de nouvelle génération, e-CCPM (Electric Complete Chassis Platform Module). Lors de la conférence de presse, Hyundai Mobis a annoncé qu'elle développait un système de batterie haute tension 800 V et un système PE de troisième génération adapté aux véhicules électriques haute performance.

Hyundai Mobis prévoit de cibler le marché européen de la mobilité en utilisant la technologie « X(Everything)-By Wire » et « la technologie de contrôle intégré V2X basée sur la 5G (Vehicle to Everything) ». X-By-Wire transforme les fonctions essentielles, telles que la direction et les freins, qui passent d'une commande mécanique à une commande électronique, conformément à la demande d'électrification. Cette technologie de châssis de nouvelle génération améliore la liberté dans l'architecture, la conception et les capacités spatiales des véhicules, et Hyundai Mobis possède l'expertise nécessaire pour construire la gamme complète de solutions By-Wire, notamment la direction électronique (Steer-By-Wire), le freinage électronique (Brake-By-Wire), et la direction indépendante des roues arrière (Rear Wheel Steering).

Hyundai Mobis a commencé à développer la technologie de contrôle intégré V2X basée sur la 5G qui est considérée comme essentielle pour la conduite autonome de niveau 4. Cette technologie permet aux véhicules d'échanger sans délai de grandes quantités de données avec des environnements extérieurs (autres véhicules, systèmes de transport intelligents). Après avoir déjà développé un module de communication 5G sécurisé, Hyundai Mobis prévoit d'introduire bientôt sur le marché un nouveau produit télématique intégrant la technologie V2X.

L'investissement de Hyundai Mobis dans des solutions de mobilité de pointe est motivé par la volonté des constructeurs automobiles en Europe d'adopter l'innovation. La réputation de l'entreprise en matière de technologies hautement différenciées est essentielle pour accroître les commandes sur un marché où les constructeurs haut de gamme ont des normes technologiques strictes. En s'alignant sur ces exigences, Hyundai Mobis est confiante dans sa capacité à atteindre un objectif de commandes en Europe de 1,29 milliard de dollars, soit deux fois plus que l'année dernière. Au cours du premier semestre de cette année, Hyundai Mobis a déjà obtenu des commandes de pièces électriques automobiles, telles que ses capteurs de caméra pour systèmes d'assistance avancés (ADAS), de la part de grandes marques européennes.

Sur son stand (Hall B2), Hyundai Mobis dispose d'une « zone privée » permettant aux clients internationaux de présenter vingt de ses nouvelles technologies prêtes à être produites en masse, telles que le système de cockpit intégré de nouvelle génération (M.VICS 4.0), l'AR-HUD à hologramme et l'écran enroulable. Selon certaines informations, des cadres supérieurs de grands constructeurs automobiles européens tels que Volkswagen, BMW et Daimler ont visité ce site.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le numéro 6 mondial des équipementiers automobiles. Son siège se trouve à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis possède une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les calculateurs et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis a son siège social de R&D en Corée et dispose de quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet à l'adresse http://www.mobis.co.kr

Contact pour les médias

Jihyun Han : [email protected]

Myong Sun Song : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2200994/Hyundai_Mobis__2023_IAA_MOBILITY.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

4 septembre 2023 à 21:00

