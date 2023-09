TCL présente ses dernières innovations à l'occasion de l'IFA 2023 et reçoit les meilleurs prix pour ses appareils électroménagers intelligents





TCL est présent au plus grand événement technologique du monde pour présenter les solutions inégalées de la marque en matière de divertissement, de maison intelligente, d'appareils personnels et d'énergie renouvelable, conçues pour inspirer le public dans le monde entier

HONG KONG, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- TCL, une marque leader de l'électronique grand public et les deux premières marques de téléviseurs au monde*, accueille un stand à l'IFA, l'événement technologique le plus important au monde, qui se déroule au parc des expositions de Messe Berlin du 1er au 5 septembre. Attirant des milliers de marques technologiques mondiales et d'experts de l'industrie, l'IFA représente l'aperçu le plus complet du marché international et la présence de TCL à cet événement depuis plus de dix ans consolide sa position à l'avant-garde du divertissement révolutionnaire et de la technologie domestique intelligente.

TCL rejoint l'IFA en 2023 pour démontrer fièrement des percées considérables dans les écrans de divertissement immersifs, les technologies IdO et l'énergie durable à travers une vitrine des dernières innovations de la marque en matière de home cinéma, climatiseurs, machines à laver, smartphones, tablettes, lunettes de RA et solutions de maison intelligente, ainsi que les dernières technologies photovoltaïques distribuées (PV).

Pour ceux qui sont à la recherche des dernières technologies de home cinéma, TCL présente le mini écran LED de 115 pouces, le plus grand écran de ce type au monde jusqu'à présent, ainsi que de puissantes innovations audio multicanal.

En tant que passionné de sport et sponsor principal d'un certain nombre d'icônes athlétiques mondiales, TCL présente également ses dernières mises à jour de marque sur le stand, avec la session interactive très attendue d'une légende du football mondialement connue.

Reconnaissance de l'industrie pour ses réalisations exceptionnelles dans l'évolution des appareils ménagers

Au cours de l'exposition, TCL a reçu le prix de la technologie de purification de l'air intelligente (Smart Air Purification Technology Award), décerné par les groupes Europe Digital Group et Asia Digital Group pour sa technologie de climatisation avancée.

À l'issue d'un examen et d'une évaluation rigoureux, les juges ont récompensé le TCL FreshIN Series AC pour sa technologie d'air frais bidirectionnelle intégrée, une première mondiale.

Les prix ont été décernés dans le cadre de la cérémonie du Global Product Technical Innovation Award organisée par Europe Digital Group et Asia Digital Group et ont été choisis par un jury d'experts mondiaux et de médias influents.

La technologie de climatisation TCL va bien au-delà de la simple création de conditions de vie confortables. TCL est fier de sa capacité à créer des climatiseurs qui sont réellement bénéfiques pour notre santé, grâce à leur capacité à purifier l'air que nous respirons. Grâce à sa technologie FreshIN+ 2.0, le premier système de remplacement d'air frais à double sens du secteur, le système fait entrer l'air riche en oxygène de l'extérieur et évacue l'air malsain.

Ce système est idéal lorsque la qualité de l'air est médiocre, car il expulse l'air impur, ce qui signifie qu'il aide à éliminer les particules indésirables telles que la poussière, les poils d'animaux et les polluants. Associé à un système de filtration à quatre couches, l'air circulant est bien meilleur pour les personnes sensibles aux allergies. Il en va de même pour l'élimination des odeurs, car le système de respiration d'air frais FreshIN+ peut aider à éliminer les mauvaises odeurs là où les climatiseurs traditionnels ne le peuvent pas.

TCL est également fier d'annoncer que son réfrigérateur encastrable Free C521CD a reçu le prix annuel de l'innovation produit décerné par le célèbre Institut chinois de recherche sur les appareils électroménagers.

Le réfrigérateur encastrable TCL Free C521CD a été récompensé pour son design innovant, avec un meuble fin et élégant mesurant seulement 640 mm (porte comprise) et seulement 0,4 cm d'espace réservé entre les côtés du meuble, ce qui permet d'optimiser l'utilisation de l'espace pour les produits alimentaires et d'augmenter l'efficacité globale. Les compartiments réfrigérateur et congélateur sont tous deux équipés de dispositifs de stérilisation qui garantissent une désinfection saine sans résidus, ce qui permet de conserver les aliments dans des conditions d'hygiène optimales.

En termes d'avantages et de caractéristiques clés reconnus par les juges, la technologie de dissipation de la chaleur par le bas du C521CD empêche efficacement les températures de fonctionnement de s'accumuler sur les côtés et le dessus du réfrigérateur, économisant ainsi l'espace qui aurait été nécessaire pour la ventilation.

De plus, la couche isolante en mousse microcellulaire de quatrième génération de TCL est 10 % plus fine que celle du modèle original, ce qui renforce encore la finesse et l'élégance du design.

Le C521CD est également équipé de dispositifs de génération d'ions T-Fresh, de modules d'absorption des odeurs Pure Air et d'une zone convertible -20°C-5°C qui garantissent des conditions optimales pour conserver les aliments les plus frais et les plus sains plus longtemps.

Technologie de pointe à la maison et ailleurs

En dehors de la maison et des appareils personnels, RayNeo de TCL s'est distingué en tant que concurrent dans le domaine des vêtements intelligents avec l'introduction de RayNeo X2, les premières lunettes de RA binoculaires à guide d'ondes optiques MicroLED en couleur pouvant être produites en masse au monde, qui offrent une mise à niveau haut de gamme des effets d'affichage et de l'expérience RA. Pour couronner le tout, TCL a également révélé de nouveaux cas d'utilisation passionnants pour sa technologie d'affichage primée NXTPAPER, qui apportera pour la toute première fois à la catégorie des smartphones une expérience de type papier en couleur avec un confort oculaire inégalé.

Des technologies pour un avenir plus durable

TCL a activement développé sa présence dans le domaine de l'énergie photovoltaïque distribuée (PV), s'efforçant d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone et de neutralité carbone avec une solution énergétique intelligente tout-en-un présentée lors de l'IFA, impressionnant le public car elle redéfinit l'utilisation efficace de l'énergie durable à la maison et soutient un mode de vie vert à faible émission de carbone.

*Les expositions mentionnées dans cet article comprennent des prototypes et des démonstrations qui ne sont pas immédiatement disponibles sur le marché. Les lecteurs sont invités à contacter le bureau local de TCL pour plus d'informations.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur de premier plan du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle est présente désormais sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents. Consultez le site web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

*Données : OMDIA, 2022

