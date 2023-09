TCL présente ses dernières innovations au cours d'IFA 2023 et obtient des prix importants les appareils ménagers intelligents





TCL est présente au plus grand événement technologique au monde pour mettre en valeur les solutions inégalées que propose la marque en matière de divertissement, de maison intelligente, d'appareil personnel et d'énergie renouvelable conçues pour inspirer les spectateurs du monde entier.

HONG KONG, le 4 sept. 2023 /CNW/ - TCL, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde*, tient un stand à l'IFA, l'événement technologique le plus important au monde, qui aura lieu au Messe Berlin Exhibition Grounds du 1er au 5 septembre. Attirant des milliers de marques technologiques mondiales et d'experts de l'industrie, l'IFA présente la vue d'ensemble la plus complète du marché international et la présence de TCL à l'événement depuis plus de dix ans renforce sa position à l'avant-garde du divertissement novateur et de la technologie domestique intelligente.

TCL se joint à l'IFA en 2023 pour faire la démonstration de ses percées technologiques et en matière de divertissement immersif, de technologies IdO et de l'énergie durable et de ses plus récentes innovations pour le cinéma maison, les climatiseurs, les machines à laver, les téléphones intelligents, les tablettes, les verres RA et les solutions de maison intelligentes, ainsi que les dernières technologies photovoltaïques distribuées (PV).

Pour ceux qui sont à la recherche de technologies de cinéma maison exceptionnelles, TCL présente le mini écran à DEL de 115 po, le plus grand du genre au monde jusqu'à présent, ainsi que de puissantes innovations audio multicanaux.

En tant que passionnée de sport et commanditaire majeur de plusieurs grandes manifestations sportives mondiales, TCL présente également ses dernières mises à jour de marques au stand, avec la séance interactive tant attendue de la légende mondiale du football.

Reconnaissance de l'industrie pour ses réalisations exceptionnelles dans l'évolution des appareils ménagers

Au cours de l'exposition, TCL a reçu le prix pour la technologie de purification d'air intelligente remis par les Europe Digital Group et Asia Digital Group pour sa technologie perfectionnée de climatisation.

À la suite d'un examen et d'une évaluation rigoureux, les éminents juges ont décerné un prix à TCL FreshIN Series AC pour la première technologie d'air frais bidirectionnelle intégrée au monde.

Les prix, déterminés par un jury d'experts mondiaux et de médias influents, ont été décernés dans le cadre de la cérémonie de remise du Global Product Technical Innovation Award organisée par les Europe Digital Group et Asia Digital Group.

La technologie de climatisation de TCL va bien au-delà de la simple création de conditions de vie agréables. TCL est fière de sa capacité à créer des solutions de climatisation avantageuses pour notre santé, grâce à sa capacité à purifier l'air que nous respirons. La technologie FreshIN+ 2.0 de TCL, le premier système bidirectionnel de remplacement de l'air frais de l'industrie, introduit l'air riche en oxygène en provenance de l'extérieur et évacue l'air malsain.

C'est une solution parfaite lorsque la qualité de l'air est mauvaise; elle expulse l'air de mauvaise qualité, contribuant à éliminer les particules indésirables comme la poussière, les poils d'animaux et les polluants. La technologie fait également appel à un système de filtration à quatre couches, ce qui améliore la circulation de l'air pour les personnes sensibles aux allergies. Il en va de même pour l'élimination des odeurs; le système de respiration d'air frais FreshIN+ peut aider à éliminer les mauvaises odeurs là où les solutions de climatisation traditionnelles ne sont pas en mesure de la faire.

TCL est également fière d'annoncer que son réfrigérateur encastrable C521CD a reçu le Prix annuel de l'innovation des produits du réputé China Household Electric Appliance Research Institute.

Le réfrigérateur encastrable C521CD de TCL a été reconnu pour sa conception novatrice, avec sa structure mince et élégante mesurant seulement 640 mm (y compris la porte) et à peine 0,4 cm d'espace de chaque côté, ce qui permet de maximiser l'espace pour l'épicerie et d'accroître l'efficacité globale. Les compartiments du réfrigérateur et du congélateur sont équipés de dispositifs de stérilisation pour assurer une désinfection saine sans résidus, assurant ainsi que les aliments sont conservés dans des conditions d'hygiène optimales.

En ce qui concerne les principaux avantages et caractéristiques reconnus par les juges, la technologie Bottom Heat Dissipation du C521CD (technologie de dissipation de la chaleur par le bas) empêche efficacement que la chaleur ne s'accumule sur les côtés et sur le dessus du réfrigérateur, ce qui permet d'économiser l'espace qui aurait été nécessaire pour la ventilation.

Qui plus est, la couche isolante de mousse microcellulaire de quatrième génération de TCL est 10 % plus mince que dans le modèle original, ce qui ajoute à la conception mince et élancée.

Le C521CD comprend également des dispositifs de génération d'ions T-Fresh, des modules d'absorption des odeurs Pure Air et une zone convertible à -20 °C-5 °C assurant des conditions optimales pour garder les aliments frais et sains plus longtemps.

Une technologie de pointe à la maison et ailleurs

Outre la technologie pour la maison, en ce qui concerne les appareils personnels, le RayNeo de TCL s'est démarqué comme un concurrent dans le domaine des portables intelligents avec l'introduction du RayNeo X2 perfectionné, les premiers verres RA couleur au monde dotés de la technologie de guide d'ondes optique stéréoscopique à Micro-LED qui offrent une mise à niveau supérieure des effets d'affichage et de l'expérience AR. Pour couronner le tout, TCL a également dévoilé de nouveaux cas d'utilisation intéressants pour sa technologie d'affichage primée NXTPAPER, qui introduit pour la toute première fois dans la catégorie des téléphones intelligents une expérience haut de gamme en couleur et un confort oculaire inégalé.

Technologies pour un avenir plus durable

En plus d'inspirer le public mondial à vivre de manière plus écologique, TCL a activement élargi sa présence dans le domaine de l'énergie photovoltaïque distribuée (PV), en déployant ses efforts pour atteindre ses objectifs en matière de pic d'émissions et de carboneutralité en offrant une solution énergétique intelligente tout-en-un présentée pendant l'IFA, qui a fortement impressionné les auditoires, car elle redéfinit l'utilisation efficace de l'énergie durable à la maison et soutient un mode de vie écologique et à faibles émissions de carbone.

*Les expositions mentionnées dans cet article comprennent des prototypes et des démonstrations qui ne sont pas immédiatement disponibles sur le marché. Les lecteurs sont priés de communiquer avec le bureau local de TCL pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur de premier plan du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

*Données : OMDIA, 2022

SOURCE TCL Electronics

4 septembre 2023 à 19:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :